Если собрать все вопросы за последние несколько месяцев, то есть один который точно входит в ТОП пять по популярности. Как вы, наверное, уже догадались – это проточка дисков на передней оси автомобиля. Волнует этот вопрос владельцев уже не новых машин, а скажем так с пробегом около 100 000 километров. Именно тогда им выносят вердикт – вам нужна замена! НУ нужна и нужна что тут такого, МЕНЯЙТЕ, но после того когда озвучивают цифры вместе с работой, многие мягко сказать …

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ОФИГИВАЮТ! И не без причин, не среднюю иномарку, если брать оригинальный комплект дисков стоит около 4000 – 6000, то есть пара 8000 – 12 000 + работа, думаю в 9000 – 13 000 можно уложиться. Конечно, есть неоригинальные варианты, но ценник однозначно будет в районе 3000 – 4000! Недешево все это.

Кстати по гарантии, как многие думают ИХ НЕ МЕНЯЮТ, это банально расходный материал как скажем тормозные колодки.

А зачем вообще менять, можно ли с такими кататься? Эта мысль посещает многих после озвучивания ценника.

Зачем меняют или протачивают?

Собственно можете кататься и на таких! НО ведь вы не просто так приезжаете в сервис вы жалуетесь — что при нажатии на педаль тормоза у вас:

Бьет руль так, что просто держать нельзя

В кузов идет очень сильная вибрация

У многих кстати еще и звуки посторонние в подвеске появляются

Стоит отметить, что их реально хватает примерно на два – три раза смены тормозных «накладок», а дальше нужно менять.

Все дело в том, что при больших пробегах, колодки набивают на поверхности диска борозды, стороны становятся не параллельными, образуются ямки и выступы. НА верхней части диска образовывается кромка.

Также от перепада температур, когда вы резко заезжаете в лужу его реально может повести, то есть как говорят у нас в простонародье у водителей «каробит».

И теперь, когда вы надавливаете на педаль тормоза, то колодки под воздействием поршней суппорта прижимаются к диску, и все эти неровности передаются в руль или даже подвеску и кузов.

НУ и что остается – либо ставить полностью новые, либо протачивать эти старые, причем не сильно, а на незначительный размер (про это чуть позже).

Про цену

Как мы с вами уже поговорили, что поставить новые стоит ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ НЕ МАЛО! Например, на бизнес-класс вообще от 25 до 40 000 за оригиналы. А сколько же будет стоить проточить? Отвечу сразу – намного дешевле, примерно в 4 иногда 5 раз! А если найти парня, который занимается таким для себя, в качестве «шабашки», тогда вообще можно сделать за 1500 рублей за пару, так у меня друг делал для КАМРИ

Также проточки бывают двух видов:

Со снятием, когда проводят всю операцию на станке

Без снятия, когда к ступице колеса присоединяют специальный станок с двумя резцами и он точит поверхности

Если вы обращаетесь на СТО, на процесс со снятием, тогда получается что средние цены примерно такие:

Автомобиль «A» и «B» класса – примерно 3000 — 3500 рублей за пару

«С» класса – 3500 – 4000

«D» около 5000 — 6000 руб.

Про остальные классы не знаю, как правило представительские авто, обслуживают новыми запчастями.

Если брать процесс без снятия, тогда цены немного ниже, примерно на 500 — 1000 рублей. Тут как какой сервис загнет. Почему дешевле, да просто потому что, не нужно снимать диски и куда-то их нести, одевать на станки набивать внутреннее «зеркало» или как еще называют плоскость. Банально мороки меньше все две плоскости (объясню чуть ниже).

Процесс без снятия

Почему начал именно с него, да потому что он самый легкий и более-менее простой. Итак, опишу по шагам:

Машина подвешивается на подъемниках и снимается колесо

Откручивается суппорт (подвешивается за держатель к пружине), освобождая диск

(подвешивается за держатель к пружине), освобождая диск Замеряется примерная кривизна полотна. Нужно для того чтобы понять на сколько точить

Далее на шпильки или места креплений устанавливается специальный двигатель, который будет крутить диск

В «уши» суппорта прикручивается специальная рама, по которой будут ходить резцы. ПРИЧЕМ сразу сверху и снизу стачивая две плоскости.

Начинается процесс проточки, снимают обычно немного, ведь есть минимально допустимая толщина

Большим плюсом такого метода является то — что диск не снимается со своего места крепления, то есть третья плоскость (где встречается со ступицей) не используется. ЭТО ВАЖНО! Набивается новая поверхность только на двух РАБОЧИХ СТОРОНАХ (где ходят колодки), убираются все неровности и излишки. Сам метод является передовым, но у него есть неоспоримый минус, как собственно и у другого (про это чуть ниже).

Процесс со снятием

Здесь с одной стороны все гораздо легче, с другой намного сложнее. Легче потому что диск снимается полностью, не нужно подвешивать суппорт и крепить какие-то части к самой подвеске. Сложнее — что вам нужно протачивать не одну поверхность, а сразу три! Причем стоит делать без снятия диска, один раз закрепляется, и проходим все поверхности сразу. Если же будете снимать то параллельность плоскостей однозначно нарушится, таким образом, вы сделаете еще хуже.

ЗАПОМНИТЕ!!! В методе проточки со снятием, нужно обрабатывать сразу три поверхности БЕЗ СНЯТИЯ СО СТАНКА – верхнюю, нижнюю и около ступицы, чтобы они все были идеально параллельны! Иначе будет биение.

Здесь вся сложность в том, что резец по наружной части найти легко, а вот залезть назад без снятия СЛОЖНО. Потребуется определенная «приспособа» как бы обратный резец либо специальный станок.

Минус этого метода – что многие мастера делают проточку, снимая и поворачивая на обратную сторону, практически делают еще хуже.

Плюсы и минусы проточки

Про плюсы мы уже много поговорили сверху, как мне кажется основной здесь ЦЕНА! Стоимость еще раз повторюсь в 4 – 5 раз дешевле, чем покупка нового образца.

А вот минусов здесь также хватает. Причем они не относятся к методам проточки, а скорее к жадности мастеров или СТО.

Диски на бюджетные авто делаются в основном из сплавов чугуна. Конечно, на спортивные и дорогие машины могут устанавливать керамические или даже композитные, но для бюджетного класса это редкость.

Есть такое понятие как минимальная толщина, нарушать ее не стоит. Для различных типов автомобилей это разные показатели. Также стоит различать вентилируемые и невентилируемые дисковые системы. Например, на наш ВАЗ минимальная толщина (невентилируемого) – 10,8 мм, вентилируемого – 17,8 мм, если взять Рено или Ниссан – 20 мм

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ПРОТОЧИТЬ БОЛЬШЕ? Вот тут то и кроется основная причина поломок диска (и жадности мастеров), если вы снимете металла больше, то само полотно становится очень хрупким, оно быстро разогревается при торможении, а если попасть в лужу, от перепада температуры, есть большой шанс что его намного быстрее поведет. Также банально может расколоться, сломаться, что уже опасно, ведь получается, что на скорости может резко заблокироваться одно колесо. А тут и до крупной аварии недалеко. Мастера, которые хотя срубить с вас «бабло», знают это, но зачастую закрывают на это глаза и все-равно точат, ЭТО НЕПРАВИЛЬНО. Нужно всегда оставаться людьми.

В общем если толщина критически минимальная, например прошли 150 – 200 000 километров, то я вам крайне не советую точить их! Как ни прискорбно звучит, НО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ЗАМЕНА.

Что можно сделать своими руками

Сейчас в интернете есть куча видео, где «народные умельцы» делают проточку своими руками. Ох, как только они это не делают – болгаркой, напильником и т.д. Некоторые даже в середине тормозной колодки делают пропил и туда вставляют часть от наждака.

Ребята сделать точно при таких способах, да еще чтобы не били – ОЧЕНЬ СЛОЖНО! Хотя как уверяют многие легко и просто! Вы можете просто загубить диски, которые еще можно проточить на станке. Также если вы снимете ниже минимальной толщины (а это запросто), тогда это реально опасно.

Конечно я понимаю многих сельчан или жителей малых городов, где и сервисов нормальных НЕТ. Но подумайте сами, тормоза это же ваша безопасность, а она не стоит никаких денег.

Сейчас небольшая видео версия статьи, смотрим.

На этом заканчиваю, думаю мои материалы были полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.