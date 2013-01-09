В летнюю жару или даже зимой от длительного торможения мы можем сталкиваться со скрипом передних тормозов. Раздражает дико! Представьте у вас какой-либо представительский автомобиль (может и классом ниже) встаете на светофоре, а скрип такой, что как будто УАЗИК остановился. Причин этому масса, но в последнее время появляются специальные пластины, которые очень здорово помогают в этой проблеме …

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Они носят название – «противоскрипные» или «антискрипные», называйте как хотите. Однако смысл остается таким, что они не дают тормозным элементам и диску издавать «диких» звуков при торможении. Скажите не совсем понятно, однако если покапать все становится достаточно просто.

Основная функция

Их называют еще и «балансировочными» (поглощающими вибрации). Их основное назначение состоит в том — чтобы убирать перекосы, а также равномерно передавать тормозное усилие от поршня суппорта по всей поверхности тормозного элемента.

Ведь нередко на направляющие суппорта попадает пыль и грязь (бывает и влага), это способствует перекосу колодки (пусть и не значительному). Это одна из причин скрипа, вот именно эти накладки и борются с этим недугом.

Однако есть поршень и направляющие чистые, сама тормозная колодка и диск при торможении могут входить в резонанс. Чтобы изменить их частоту и не пропускать звук дальше применяются эти пластины, зачастую с ними используют специальную смазку.

Из чего делается?

Материал применяется самый обычный и простой. Это тонкие металлические куски (обычно из стали или жести) вырезанные по контуру колодки. Как вы догадались, их применяют с нерабочей – внешней стороны (то есть не с фрикционной), они упираются в поршень или ответную часть.

Некоторые производители их вообще не устанавливают, другие кладут в комплект одну штуку, третьи две + специальная смазка.

По форме также могут быть глобальные различия – иногда это обычная ровная плоскость (обычно прилегает к самому поршню). Но бывает, что делается с прорезями (применяется на обратной стороне). Как говорил выше – в комплекте могут идти сразу обе, то есть и ровная и гофрированная.

А нужны ли вообще?

Собственно истина посередине, бывает — что даже без таких накладок не происходит никакого звука! Просто сам материал умеренно мягкий и проверенный временем (производитель вывел определенную формулу). Однако защиты от загрязнения и перекоса колодки или даже от резонанса все равно нет.

Вот тут то и включаются наши пластины, они борются со всеми негативными явлениями, которые могут быть вызванными обстоятельствами независящими от производителя. Банально направляющие заржавели или окислились.

Хотя справедливости ради, НЕ ВСЕГДА ЭТИ ПРОТИВОСКРИПНЫЕ НАКЛАДКИ – РАБОТАЮТ! Многие пишут что они не помогают! Или не помогает одна, их минимум нужно две с обеих сторон + нанести специальную смазку.

Скажу так – если купили «хреновые» дешевые варианты колодок, то вам антискрипные элементы не помогут! Если у вас накрывается поршень или направляющие суппорта, да причем так что его банально клинит – ТО ОНИ ВАМ НЕ ПОМОГУТ!

Они ПРЕКРАСНО работают на нормальных тормозах, когда бывают небольшие засорения и резонанс. ЭТО НУЖНО ПОНИМАТЬ! Это не универсальная таблетка от всех болезней.

Про резонанс и смазку

Знаю, сейчас многие начнут писать – хочется подробнее услышать про резонанс диска и самой фрикционной накладки. Собственно это ни для кого не секрет, что при торможении фрикционный слой прилегает не равномерно к поверхности диска (особенно часто такое происходит, когда поверхность уже порядочно изношена). Точнее он может вибрировать и издавать высокочастотные звуки, которые улавливает наше ухо в виде скрипа.

Чтобы от него избавиться, нам нужно изменить частотность этих звуков, то есть либо что-то менять именно с фрикционным (мягким) слоем – бывает, его пропиливают посередине или же стачивают по краям.

НО ИМЕННО ДЛЯ БОРЬБЫ С РЕЗОНАНСОМ – очень эффективны противоскрипные элементы, особенно если нанести смазку на внешнюю поверхность колодки и прижать еще пластиной. Получается импровизируемый пирог

Пару слов про смазку, используются специальные, тугоплавкие, затвердевающие (не буду рекламировать компании не суть). Они образовывают на внешней стороне своего рода прорезиненный слой, который гасит все колебания и в том числе и звуковые.

Если очень сильно утрировать – попробуйте кинуть камень в металлическую ванную, у вас будет эффект колокола. А теперь проложите дно резиновыми ковриками, и опять бросьте – такого шума уже не будет. Также работают и антискрипные пластины.

Можно ли сделать своими руками

Начну вот с чего, прежде чем бежать за куском металла и выпиливать своими руками. Посмотрите их в продаже, бывает такое — что некоторые производители продают отдельно противоскрипные пластины – универсальные (если не ошибаюсь, NISSAN продает даже оригинальные отдельно). Причем стоят они не так дорого и зачастую подходят для различных фирм. Еще один момент – берите сразу две (на обе стороны), чтобы потом не бегать и не искать другую.

Теперь для тех кто хочет сделать сам. Ничего сложного нет, помните — форма должна повторять очертания тормозного элемента, не выходить за ее края иначе она будет мешать при торможении.

Какой выбрать металл, некоторые используют обычную сталь, толщиной в 1 мм, однако большой минус — что она очень быстро сгниет, от влаги и соли на дорогах. Поэтому я вам советую брать либо нержавеющую сталь, либо кусок жести, можно той же толщины в 1мм, больше 2мм не рекомендуется, будет толстой – нам это не нужно.

Берете карандаш, прикладываете на лист из которого будете изготавливать, обводите колодку – берете ножницы по металлу и вырезаете – ВСЕ! Вот так вот легко и просто.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР