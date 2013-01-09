Иногда ко мне на блог приходят такие вопросы – «недавно менял передние тормозные колодки, получается очень странно, одна из них стерлась практически до металла, а вот на другой есть еще достаточно большой фрикционный слой. Подскажите, пожалуйста, почему такое происходит? Какие причины такого неравномерного износа?» И таких вопросов достаточно много, поэтому сегодня я решил осветить этот вопрос подробнее, будет интересно, так что читайте …

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Стоит отметить, что неравномерный износ может быть как на передней, так и на задней оси, там где установлены дисковые тормозные системы, потому как принцип работы у них одинаковый и реально мало чем отличается.

Если не знаете — как работает тормозной суппорт, для начала читаем вот этот материал, после переходите к самой статье.

Гидравлика наше все

Сейчас большинство автомобилей имеют именно гидравлические тормоза, то есть работают на специальной тормозной жидкости, которую нужно обязательно менять через определенный промежуток времени. Также хочется отметить, что эти составы имеют классификацию по DOT (общепринятому стандарту) сейчас уже насчитывается пять классов от DOT1 до DOT5.1, некоторые уже сняли с производства другие используются. Кстати вот здесь писал, какие можно смешивать, а какие нельзя.

Так вот, почему я начал именно с «тормозухи», да потому что она имеет непосредственное участие в этом процессе, именно она провоцирует неравномерное изнашивание фрикционных накладок.

КАК? Да все проще, чем кажется. Сейчас не буду подробно рассказывать, как впитывает влагу жидкость (все есть по ссылкам сверху). Вам нужно понять — что примерно через 2 – 4 года (в зависимости какой у вас DOT) влага накапливается в тормозной системе автомобиля (что говорится внутри), потому как «тормозуха» гигроскопична, она поглощает воду и уже через несколько лет процент ее может составлять от 3,5 до 4%! Что реально опасно, банально эта смесь может закипеть при торможении. Но это еще не все.

Поршни суппорта

Первым виновником в таком износе, является поршень суппорта. Влага начинает окислять его стенки, из-за чего он не может нормально входить и выходить! Поверхность его ржавая и что самое смешное изнутри. Таким образом — вы давите на педаль тормоза, поршень сдавливает тормозные колодки, отпускаете педаль, он должен отойти, но этого не происходит, потому как его немного подклинивает, и он практически постоянно давит на колодку – вот вам и больший износ. Хотя с другой стороны, вторая, находится свободнее и изнашивается намного меньше. Кстати при таком процессе диски будут сильно разогреваться, и скорее всего у вас при торможении будет стоять свист как от УАЗА.

ИТОГ! Банально ВОВРЕМЯ меняйте тормозную жидкость. И тогда стенки не будут ржаветь изнутри.

Направляющие

МЫ с вами знаем, что основная часть суппорта ходит по специальным направляющим или в простонародье «пальцам». Они всегда должны быть чистыми, ровными и желательно иметь специальную смазку для направляющих (банально не должно быть никаких «залипаний»). Кстати здесь НЕЛЬЗЯ применять смазку для самих колодок, они не одинаковы!

Если что-то нарушается, например — попадает влага, грязь, пыль, образуется ржавчина, то подвижная часть может также подклинивать. Опять же при нажатии на педаль тормоза, фрикционные части сдавливаются, но условно задняя не отходит (не дают направляющие), а поршень отошел, поэтому идет неравномерный износ.

ЧТО ДЕЛАТЬ? При смене тормозных колодок, смазываете смазкой эти «пальцы», и проверяйте их работоспособность, КЛИНОВ быть не должно!

Небольшое видео в тему.

Пыльники

Они есть и на направляющих и на поршне суппорта. Обычно делаются из резины, реже из силиконов. Если они рвутся, то на поверхность попадают разрушающие – грязь, влага, соль, пыль и прочие прелести наших дорог. Нужно сказать, что если он порвался — то ждите заклинивания через несколько дней, может быть недель.

Это косвенная причина и всегда противная, однако, за этими резинками стоит многое. Так что следим за ними, при необходимости меняем.

Закисание

Вроде и пыльники целые и не порванные, и суппорт вроде бы в порядке. Но «блин» клинит, его и все тут! В чем может быть дело?

От времени, особенно если вы долго не пользуетесь автомобилем (стоял зиму на стоянке), смазка на направляющих может банально высыхать или закисать. Тогда получаем такой же эффект, клин суппорта, опять же возможен не равномерный износ.

Это основные причины, конечно бывает дело и в некачественных колодках, и в течи сальников, и в завоздушивании системы. Но это очень редкие причины, основные кроются все же суппортах и его подвижных частях.

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