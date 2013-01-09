Современные тормозные жидкости довольно технологичны, они выдерживают высокие температуры, а также высокое давление в тормозной системе современного автомобиля. Они не сжимаемы и поэтому их используют в тормозной системе автомобиля, то есть сжать — как скажем газ или воздух не получится. Именно поэтому система автомобиля жидкостная, она доказала свою надежность (справедливости ради стоит отметить что есть и пневматические варианты). НО все же у гидравлического варианта есть небольшие минусы — она может вытечь, например при обрыве тормозного шланга, а ехать нужно! Но что делать, если именно такого состава как у вас нет (залит оригинал от дилера)? Тогда возникает справедливый вопрос – а можно ли смешивать тормозную жидкость различных производителей и разных классов скажем в DOT4 налить DOT3 – что будет? Как обычно статья будет обширная + видео версия в конце, так что читаем — сморим …





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Стоит отметить, что тормозная жидкость прошла длинный срок эволюции, как обычно все зарождалось с минеральных составов, дальше появились гликолевые (сейчас самые часто используемые), затем силиконовые (многие пишут за ними будущее, но я не совсем согласен). Так чем же вызван такой скачек развития? ДА все просто, машины становятся все быстрее, скорости запредельные, и поэтому минеральные смеси которые были раньше банально не отвечают этим требованиям.

Сухая и увлажненная смесь

В самом начале мне хочется рассказать про гигроскопичность тормозной жидкости (для тех, кто не знает — это способность поглощать влагу из окружающей среды). Именно поэтому ее обязательно нужно менять через определенный срок в среднем через 2 – 4 года, все зависит от класса (про это чуть ниже).

Так вот когда вы только что вскрыли запечатанную банку (у которой не было контакта с окружающим воздухом), и хотите налить в основной бачок, то такой состав будет называться – СУХИМ, потому как там нет влаги вообще! Ведь только что открыли.

А вот если ваша машина или открытая банка были в контакте с воздухом (банка могла лежать открытой на полке пару лет). То жидкость уже напитала в себя большой процент влаги! Причем достаточно всего 3,5% чтобы ее уже нельзя было применять в тормозной системе! Такая смесь называется – УВЛАЖДЕННОЙ (банально в ней есть вода)!

Классификация по DOT

Для начала что вообще такое DOT – если расшифровать получается Department Of Transportation (Или департамент транспорта) находится в юрисдикции США. Так вот этот департамент, решил разграничить различные составы по классам — в итоге появилась DOT1, а после и другие.

DOT1 – DOT2 – это самые первые тормозные жидкости, они были основаны на минеральных веществах, сейчас практически не применяются, поэтому забивать голову ими не будем, хотя для общего развития их отмечу. Применялись они на тихоходных автомобилях, скорости примерно до 40 — 60 км/ч, при больших нагрузках могли достаточно быстро закипеть. От этого очень быстро теряли свои характеристики.

Сейчас небольшая ремарка – спросите, а отчего она могла закипеть? Да все просто когда автомобиль тормозит, причем склон затяжной, колесные диски могут раскаляться до 350 — 400 градусов Цельсия. Часть тепла передается в суппорта, а уже от них самой «тормозухе». Минеральная начинала закипать уже при 140 градусах.

DOT3 – это третий класс, своего рода был инновационным. В его составе уже использовалась гликолевая основа. Температура кипения сухой жидкости – 230, а увлажненной – 140 градусов.

DOT4 – четвертый класс, не поверите третьего стало недостаточно, особенно в состоянии увлажненности. Основа опять же гликоли. Составы немного доработали, и теперь характеристики 240 и 155 соответственно. Стоит отметить для большинства легковых автомобилей на данный момент этого достаточно, но существуют авто с мощными моторами, тяжелыми кузовами и запредельными скоростями.

DOT5.1 – для них следующий класс (почему с точкой поймете потом). Здесь также гликолевая составляющая в базе. НО температурный порог опять же увеличен до 260 и 180 градусов собственно. Однако эти составы намного дороже, поэтому их редко применяют на бюджетных автомобилях.

Как вы поняли это так сказать – «гликолевая ветка» развития. Плюсов у таких составов много, ведь нам важно не только закипание, но и смазка с внутренней стороны — это поршни, сальники, цилиндры и прочее (нужно отметить — что сальники именно с гликолями работают очень хорошо и долго). Также эти тормозные жидкости достаточно стабильны. ТО есть у них нет каких-либо отклонений в характеристиках.

Из минусов – замена раз в 2 – 3 года, потому как гигроскопичность на очень высоком уровне. Нужно заметить, это реально «жирный» минус.

DOT5 – пятое поколение, есть еще DOT5.1/ABS, по сути они очень похожи. Вообще их делали как нечто революционное, они должны были вытеснить старые составы и стать во главе. Все дело в том, что в основе лежат силиконы. Температурные характеристики примерно схожи — это 260 для сухой и 180 для увлаженной. Но большим плюсом является гигроскопичность здесь она не такая большая как у оппонентов! Можно эксплуатировать 4 – 5 лет не боясь, все же силикон не так сильно впитывает влагу.

Вроде вот он идеальный состав длительного действия. Но оказалось, здесь есть также существенные минусы.

Силиконы не обладают такими смазывающими свойствами как у оппонента. Из-за чего износ сальников, цилиндров, поршней происходит намного быстрее. Собственно поэтому производители вернулись обратно к предыдущей формуле, и появилось «5.1» поколение. Вступление было долгим, однако это нужно, чтобы понять можно ли смешивать или нет

Что будет если смешать тормозные жидкости

Теперь самое интересное, именно за этим мы здесь собрались. Можно ли смешивать или нельзя. Как мы поняли, есть два основных подвида, условно назовем их:

ГЛИКОЛИ – это DOT3, DOT4, DOT5.1. Их можно смешивать в любом соотношении, если хотите они взаимозаменяемые, ничего страшного не произойдет! ОДНАКО ЕСТЬ ОДНО НО (как обычно). Если скажем в самую совершенную «тормозуху» DOT5.1 налить DOT3, то конечная смесь получится с заниженными показателями. ТО есть температурный порог провалится до низшего уровня. А теперь думаем, пятое поколение «5.1» – СТОИТ ДОРОГО, «3» — СТОИТ НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ. Кто в здравом уме будет их перемешивать?

Это скорее экстренная мера, допустим вы уехали в другой город, потек суппорт, вам его восстановили, но вашей DOT5.1 не оказалось, можно налить DOT4, но по приезду желательно все заменить на нужный уровень. Ведь производитель не так просто залили пятое поколение, значит на это были причины, например мощный или тяжелый автомобиль, при торможении нужно большое усилие чтобы его остановить, соответственно большой разогрев.

СИЛИКОНЫ – DOT5 и DOT5.1/ABS в них НЕЛЬЗЯ заливать другие классы DOT3, DOT4, DOT5.1 – ОНИ НЕ СМЕШИВАЮТСЯ! Гликоль и силикон, не одинаковые составы! ДАЖЕ DOT5 и DOT5.1/ABS не рекомендуется для смешивания, у них хоть и одинаковая база, но различные характеристики и свойства.

Смесь от разных производителей

НУ и последнее, можно ли смешивать разных производителей? ДА КОНЕЧНО МОЖНО, почему нельзя то? Ведь здесь ЖЕСТКАЯ стандартизация, поэтому DOT4 от совершенно различных компаний взаимозаменяема, ведь они должны иметь одинаковую основу и температурные характеристики.

Конечно если это не подделка! Все же фирменные жидкости от самого производителя, купленные у дилера немного гарантируют качество, да и нужно ее не так-то уж и много, всего 0,5 – 1 литр, раз в 2 – 4 года.

ДА и запомните – это жидкость хранит вам вашу жизнь! А ЭТО ВАЖНЕЕ ВСЕГО!

Сейчас видео версия статьи смотрим.



НА этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. ИСКРЕННЕ ваш АВТОБЛОГГЕР.