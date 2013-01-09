Этот вопрос достаточно часто задается мне как на сайте, так и на канале. Конечно, если у вас новый автомобиль тогда голова не будет забита плановой заменой (все сделают на ТО), но если гарантия закончилась — то реально, когда, либо через какой пробег нужно менять тормозную жидкость? Ведь многие вообще никогда не производят замену, жижа (по-другому уже не назвать) в бачке черная, а они все катаются и катаются, когда в один прекрасный момент эффективность падает на столько что в зад впереди идущего авто можно приехать! В общем, сегодня разложу все по полочкам, будет и видео в конце, так что читаем смотрим …

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Скажу сразу менять тормозную жидкость НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО! Причем есть различные составы, и срок службы у них отличается примерно в два раза. Если одни ходят по 2 – 3 года, то другие могут ходить по 4 – 5 лет. Теперь детальнее

Различные составы

Как известно жидкость различается по определенной градации, а именно по DOT (Department Of Transportation). Сейчас есть два больших класса:

DOT3, DOT4, DOT1 – у них основа лежит из гликолей и полиэфиров борной кислоты. Как мы с вами знаем, гликоли достаточно сильно поглощают воду из окружающей среды. Поэтому менять их нужно через 2 – 3 года

DOT5 и DOT1/ABS – здесь основа из силикона. Здесь же с поглощение воды все более-менее нормально, силиконовые составы не так сильно впитывают влагу, поэтому их можно менять через 4 – 5 лет эксплуатации автомобиля

Это не одинаковые жидкости, их характеристики и свойства ОЧЕНЬ сильно различаются. Поэтому система в целом должна быть заточена под свою классификацию.

Почему нужно менять

Вот этот вопрос очень популярный, многие пишут – «почему», «зачем», «а что будет если». Друзья объясняю по полочкам.

Хочется вам этого или нет, но замена должна быть обязательно! ДАЖЕ если вы не ездили на машине (стояла в гараже два года), либо пробег прям вот минимальный. Все равно влага будет поглощаться и температурные свойства даже приличной на первый взгляд «тормозухи» будут совсем не те!

ВАЖНО – вам нужно уяснить, при торможении диски могут разогреваться до 350 – 400 градусов Цельсия, особенно если торможение затяжное. Часть тепла передается в суппорт, а он уже передает тормозным составам. От этого они разогреваются и если в них много воды, они банально закипают.

Так что же происходит – смотрите все дело в сжимаемости и не сжимаемости жидкости. Пока в ней нет воды, она запакована в бутылке без доступа воздуха, после замены на своем автомобиле она будет работать на все 100%! Нажали на педаль тормоза, она и выдавила поршни суппортов которые сдавили диски либо барабаны – машина встала. Даже если будет разогрев, то закипания не будет, потому как новая может держать температуры до 260 градусов Цельсия! Принято называть из бутылки – сухой жидкостью, то есть, в ней практически нет воды, также помним — что она не сжимаемая.

После пары лет, влага проникает и напитывает состав, происходит разбавление (такая жидкость называется — увлажненной), температура кипения с 260 градусов падает до 140 – 160! А это критично. Опять та же ситуация катитесь вы с затяжной горы, нажимаете на педаль тормоза диски раскаляются до 350, часть нагрева передается внутрь вот вам и кипение!

А чем вообще чревато кипение «тормозухи»? ДА все просто, если она закипает, в ней начинают образовываться пузырьки, получается своеобразная эмульсия. А вот эти пузырьки, по сути состоят из водяного пара, а это газ! А как мы знаем из физики его можно сжать, то есть из несжимаемого состава, превращается в сжимаемый.

На практике вы давите на педаль тормоза, она проваливается почти до пола, а эффективность торможения падает в разы, автомобиль не встает. Вот вам и аварийная ситуация.

Поэтому запоминаем – менять обязательно, как рекомендует ваш производитель либо дилер. От этого все же зависит ваша жизнь.

Думаю 200 – 300 рублей за пол-литровую банку не стоят ваших рисков.

Как вода попадает внутрь

НО постойте, а как вода проникает внутрь, ведь крышка на бачке плотно и герметично закрыта, что за чудеса?

И здесь нет никакой мистики. Все дело в том, что при торможении тормозная жидкость разогревается, и опять же из физики она расширяется. Ее уровень в бачке растет, и что его не разорвало в крышке есть специальный клапан, который стравливает давление. Справедливости ради, стоит отметить, иногда давление стравливается напрямую через резьбу.

Ночью происходит охлаждение – внутри бачка опять же создается давление только отрицательное, чтобы выровнять его засасывается холодный и ВЛАЖНЫЙ воздух с улицы. Вот вам и прямое попадание влаги внутрь, этот процесс происходит каждую ночь, в любое время года. ЗА пару лет влаги там уже достаточно.

Критичный процент

Опытным путем, был выведет процент влаги который уже критичен для всего состава в целом. Это всего лишь 3,5%, именно столько воды заставляет кипеть «тормозуху» уже при 140 – 160 градусах.

А как мы с вами знаем — в системе среднего легкового автомобиля находится от 500 до 1000 мл, и 3,5 от 1000 это всего лишь 35 мл! Вроде очень мало, но критично.

Кстати сейчас есть специальные приборы, которые улавливают даже малейшие изменения влаги внутри, стоят они не дорого порядка 300 рублей, а точность определения на достаточно высоком уровне, можно купить на все том же АЛИЭКСПРЕССЕ (подробно будет видео внизу).

В качестве итога

Что хочется сказать в итоге, еще раз повторюсь — МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Не стоит затягивать то тех пор — когда внутри у вас уже черная от времени жижа. Ведь влага, которая накапливается внутри окисляет и разъедает поршни суппортов и прочие металлические части изнутри, они ржавеют и рвут сальники появляются течи, что опять же сказывается на торможении. В ИТОГЕ можете нажать на педаль тормоза, а их и нет! ВСЕ ЖЕ ЭТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И ВАШИХ БЛИЗКИХ.

Сейчас небольшая видео версия смотрим.

На этом заканчиваю, думаю, статья была для вас полезна – ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.