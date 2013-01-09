Не так давно я писал статью про то — как открутить прикипевший болт, скажем на глушителе. Моим читателям статья понравилась, они попросили рассказать про демонтаж закисшей тормозной трубки. Ведь на машинах с пробегом это реально проблема, причем сложно открутить как от суппорта или цилиндра, так и от самого тормозного шланга. БУДЕМ решать проблему. Что же сегодня несколько полезных советов по монтажу этих трубок, будет и видео так что читаем – смотрим …

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Сам много раз сталкивался на наших ВАЗ, начиная с 2101 и до 2114, с тормозными трубками, конечно если подъехать на СТО, то там легко и быстро вам их открутят. А вот если вы сами полезли, да еще ни разу этого не делали, да еще если пробег на машине огромный и тормозная жидкость почти ни разу не менялась! Сделать это будет в тройне сложно.

Про тормозные трубки

Сама она сделана обычно из медной тонкой трубочки, на концах она развальцована и одеты металлические гайки. Именно эти гайки крепятся в суппорта, тормозные цилиндры и прикручиваются к резиновым шлангам. И вот именно они (в резьбовых соединениях) «закисают» или как многие говорят «прикипают», открутить реально очень сложно!

Особенно если вы новичок и полезли с обычным ключом, который может сорвать грани и сделать гайку круглой, тогда вообще караул, тут уже так просто не выкрутить. Что же представляю вам несколько методов по сложности.

Почему так сильно закисают?

Здесь причин несколько:

Они находятся рядом с колесами автомобиля. А это вода, снег, грязь и прочие прелести наших дорог, то есть банально внешний фактор

Разогревы суппортов и барабанов. При торможении выделяется очень много тепла, поэтому элементы тормозной системы могут разогреваться, а после попадания в лужу резко охлаждаться

Тормозная жидкость гигроскопична. Если она наберет воду больше 3,5% от общего объема, то ее срочно нужно заменить. Однако даже если доля всего 2,5 – 3% то такая тормозная жидкость будет окислять металлические части изнутри

Это самые основные моменты, почему так сильно происходит прикипание-закисание.

Откручиваем не сорванную гайку

Если трубка ни разу не откручивалась, то и грани у нее целые. Однако пробег большой, то она с вероятностью в 95% закисла! Лезть и откручивать обычным ключом хоть рожковым, хоть накидным я вам КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ!

Что нужно сделать изначально:

Очистить место крепления. Зачастую грязи может набиться столько, что гайку вообще не видно

Обработать место крепления жидкостями типа WD-40 (вот здесь делали самодельную ), и подождать минут 30 – 40

), и подождать минут 30 – 40 Нам нужен специальный ключ для снятия тормозных трубок. Он имеет дополнительный болт, который очень сильно облегает гайку по краям.

Здесь принцип прост, накидываем ключ, закручиваем болт на нем и откручиваем гайку. В 60-70% случаев все получается достаточно быстро и легко. Смотрим видео

Однако остается еще 30 – 40% случаев. И вот здесь не всегда так просто.

Сорваны грани, что делать?

Не все читают мои статьи и как обычно мы лезем под авто с обычным ключом. Что происходит, окисление очень сильное, пытаемся отвернуть и «бах» — грани сорваны, гайка становится круглой открутить ее практически не возможно. Что же делать? Есть несколько способов, но зачастую вам поможет только «отламывание-отрезание» трубки и снятие суппорта, цилиндра или шланга полностью!

Как не печально это звучит:

Опять же пробуем отработать место WD-40. Это средство свое дело знает и зачастую она помогает даже проблемным местам

Берем ключ (про который я писал сверху), одеваем, затягиваем болт. Пытаемся открутить, все дело в том, что бывает какая-нибудь грань осталась и он может за нее зацепиться. Если прокручивает, то нужно срезать трубку

Собственно дальше ломаем (срезаем) трубку и снимаем сам суппорт или цилиндр, здесь у нас опять есть несколько путей:

Нужно взять правильную головку, у которой усилие идет не на углы гайки, а на грани. Смотрим, полезное видео все поймете

Если совсем запущенный случай, можно попробовать напильником сточить несколько граней, придать квадратный вид и далее зажать в тиски и попробовать открутить

Однако бывает — что гайка попросту ломается, а внутри остается часть, это еще более сложный случай.

Здесь опять есть несколько вариантов:

Высверливать. То есть берется сверло примерно схожего диаметра с отверстием, далее РОВНО высверливается часть гайки и трубки, после этого берем метчик и нарезаем резьбу. Это ОЧЕНЬ сложный и точный процесс, не каждый справится



Это приварить к части гайки шайбу или гайку большего диаметра и попробовать открутить уже ее. Тоже сложно, но ничего нарезать не нужно. Опять полезное видео.

В заключение хочется сказать – бывали у меня случаи, когда приходилось покупать новый тормозной цилиндр, потому как старый ну никак не поддавался. И после высверливания трубки сверло ушло не туда, резьбу нарезать не удалось! Благо для ВАЗ задний тормозной цилиндр стоит копейки, как и тормозные шланги.

Также хочу отметить – МЕНЯЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ПО РЕГЛАМЕНТУ (обычно 2 – 3 года), не давайте влаги накопиться в ней! Возможно, вам и снимать ничего не нужно будет.

НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ваш АВТОБЛОГГЕР. Ставим лайки, делаем репосты статьи.