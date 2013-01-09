Не так давно я писал статью про то — как открутить прикипевший болт, скажем на глушителе. Моим читателям статья понравилась, они попросили рассказать про демонтаж закисшей тормозной трубки. Ведь на машинах с пробегом это реально проблема, причем сложно открутить как от суппорта или цилиндра, так и от самого тормозного шланга. БУДЕМ решать проблему. Что же сегодня несколько полезных советов по монтажу этих трубок, будет и видео так что читаем – смотрим …

Как открутить тормозную трубку


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Сам много раз сталкивался на наших ВАЗ, начиная с 2101 и до 2114, с тормозными трубками, конечно если подъехать на СТО, то там легко и быстро вам их открутят. А вот если вы сами полезли, да еще ни разу этого не делали, да еще если пробег на машине огромный и тормозная жидкость почти ни разу не менялась! Сделать это будет в тройне сложно.

Про тормозные трубки

Сама она сделана обычно из медной тонкой трубочки, на концах она развальцована и одеты металлические гайки. Именно эти гайки крепятся в суппорта, тормозные цилиндры и прикручиваются к резиновым шлангам. И вот именно они (в резьбовых соединениях) «закисают» или как многие говорят «прикипают», открутить реально очень сложно!

Прикипели

Особенно если вы новичок и полезли с обычным ключом, который может сорвать грани и сделать гайку круглой, тогда вообще караул, тут уже так просто не выкрутить. Что же представляю вам несколько методов по сложности.

Почему так сильно закисают?

Здесь причин несколько:

  • Они находятся рядом с колесами автомобиля. А это вода, снег, грязь и прочие прелести наших дорог, то есть банально внешний фактор
  • Разогревы суппортов и барабанов. При торможении выделяется очень много тепла, поэтому элементы тормозной системы могут разогреваться, а после попадания в лужу резко охлаждаться
  • Тормозная жидкость гигроскопична. Если она наберет воду больше 3,5% от общего объема, то ее срочно нужно заменить. Однако даже если доля всего 2,5 – 3% то такая тормозная жидкость будет окислять металлические части изнутри

минеральные составы

Это самые основные моменты, почему так сильно происходит прикипание-закисание.

Откручиваем не сорванную гайку

Если трубка ни разу не откручивалась, то и грани у нее целые. Однако пробег большой, то она с вероятностью в 95% закисла! Лезть и откручивать обычным ключом хоть рожковым, хоть накидным я вам КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ!

Что нужно сделать изначально:

  • Очистить место крепления. Зачастую грязи может набиться столько, что гайку вообще не видно
  • Обработать место крепления жидкостями типа WD-40 (вот здесь делали самодельную), и подождать минут 30 – 40
  • Нам нужен специальный ключ для снятия тормозных трубок. Он имеет дополнительный болт, который очень сильно облегает гайку по краям.

ключ для тормозных трубок

Здесь принцип прост, накидываем ключ, закручиваем болт на нем и откручиваем гайку. В 60-70% случаев все получается достаточно быстро и легко. Смотрим видео

Однако остается еще 30 – 40% случаев. И вот здесь не всегда так просто.

Сорваны грани, что делать?

Не все читают мои статьи и как обычно мы лезем под авто с обычным ключом. Что происходит, окисление очень сильное, пытаемся отвернуть и «бах» — грани сорваны, гайка становится круглой открутить ее практически не возможно. Что же делать? Есть несколько способов, но зачастую вам поможет только «отламывание-отрезание» трубки и снятие суппорта, цилиндра или шланга полностью!

Отламывание трубки

Как не печально это звучит:

  • Опять же пробуем отработать место WD-40. Это средство свое дело знает и зачастую она помогает даже проблемным местам
  • Берем ключ (про который я писал сверху), одеваем, затягиваем болт. Пытаемся открутить, все дело в том, что бывает какая-нибудь грань осталась и он может за нее зацепиться. Если прокручивает, то нужно срезать трубку

Собственно дальше ломаем (срезаем) трубку и снимаем сам суппорт или цилиндр, здесь у нас опять есть несколько путей:

    • Нужно взять правильную головку, у которой усилие идет не на углы гайки, а на грани. Смотрим, полезное видео все поймете

  • Если совсем запущенный случай, можно попробовать напильником сточить несколько граней, придать квадратный вид и далее зажать в тиски и попробовать открутить

Однако бывает — что гайка попросту ломается, а внутри остается часть, это еще более сложный случай.

Здесь опять есть несколько вариантов:

    • Высверливать. То есть берется сверло примерно схожего диаметра с отверстием, далее РОВНО высверливается часть гайки и трубки, после этого берем метчик и нарезаем резьбу. Это ОЧЕНЬ сложный и точный процесс, не каждый справится
    • Это приварить к части гайки шайбу или гайку большего диаметра и попробовать открутить уже ее. Тоже сложно, но ничего нарезать не нужно. Опять полезное видео.

В заключение хочется сказать – бывали у меня случаи, когда приходилось покупать новый тормозной цилиндр, потому как старый ну никак не поддавался. И после высверливания трубки сверло ушло не туда, резьбу нарезать не удалось! Благо для ВАЗ задний тормозной цилиндр стоит копейки, как и тормозные шланги.

Также хочу отметить – МЕНЯЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ПО РЕГЛАМЕНТУ (обычно 2 – 3 года), не давайте влаги накопиться в ней! Возможно, вам и снимать ничего не нужно будет.

НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ваш АВТОБЛОГГЕР. Ставим лайки, делаем репосты статьи.