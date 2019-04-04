Многие бренды начинают устанавливать на свои машины, так называемые электронные «ручники» (или ручные тормозы), нужны для фиксирования автомобиля на месте. Наверное, все знают, что раньше они были в основном механические, на тросиках (потянул на себя рычаг и авто зафиксировался), но сейчас от этого отказываются в пользу более продвинутых решений. Так как же работают эти электронные варианты, как им пользоваться и какие у них есть плюсы и минусы? Давайте разбираться, а для ленивых — в конце вы можете посмотреть видео версию …

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Прогресс и сюда дошел, больше никакого прикладывания грубой силы, просто нажал «кнопочку» и машина стоит как «вкопанная» — никуда не укатится. Причем отключение происходит автоматически, когда автомобиль начинает движение вперед. Давайте немного подробнее

Что это такое?

Электронный ручник – это ручной тормоз, который основан не на механических приводах (рычаг и тросик), а на электронной составляющей, простыми словами специальных двигателях, которые сдавливают задний тормозной диск и фиксируют автомобиль на месте.

Как он работает?

В принципе все просто. Зачастую его устанавливают на машинах, где сзади дисковые тормоза, а не барабанные.

ТО есть сзади есть почти такой же суппорт, как и на передней оси. НО есть небольшое отличие, сбоку прикрепляется специальный электрический двигатель, на который подается питание из бортовой сети автомобиля.

Система можно сказать гибридная, когда вы давите на педаль тормоза, работает гидравлическая система, именно она сжимает задние колодки. НО когда вы хотите зафиксировать авто на месте, тогда подключается электрический двигатель на суппорте, он также сдавливает колодки и держит их. Благодаря чему, задняя ось надежно фиксируется.

Двигатель имеет червячный механизм (ось с резьбой), многие называют болт. Он как бы выкручивается и с силой давит на колодку. Усилие действительно большое, может держать машину на больших горках, без каких либо проблем.

Как пользоваться?

В современных авто, особенно с автоматической трансмиссией, неважно это автомат — вариатор или даже робот. Электронные ручники практически обязательны, все потому что они работают с многими современными системами, например AUTO HOLD (автоматическое удержание в пробках и светофорах).

В итоге у нас образовывается как бы три состояния работы этого узла:

Совмещенное с системами безопасности.

AUTO HOLD. Нужен в основном для АКПП. Когда включается режим «D» – DRIVE, если отпустить педаль тормоза, машина ВСЕГДА будет «ползти» (на небольшой скорости вперед). Именно AUTO HOLD автоматически фиксирует машину на месте, когда вы сильно надавите на педаль тормоза (даже при включенном режиме «D»). Это помогает особенно в больших городах, в пробках, когда постоянно нажимать на педаль тормоза, мягко сказать утомительно. А дергать селектор на АКПП в нейтраль , не всегда правильно. Про этот режим у меня будет отдельная статья.

, не всегда правильно. Про этот режим у меня будет отдельная статья. НУ и последнее и что говорится по назначению. Это ручной тормоз. Расскажу, как им пользоваться.

Когда вы подъехали на автомобиле к месту стоянки (трансмиссия может быть и механическая). Вы должны перевести селектор в положение «нейтраль» (N), можно и (P) паркинг (если у вас АКПП). Далее как написано во многих инструкциях, нужно зафиксировать машину, особенно если стоит на горке. Режим «ПАРКИНГ», на больших уклонах не работает (более 20 градусов), авто может покатиться. То есть ручник, должен присутствовать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Вместо того, чтобы поднять рычаг стояночного тормоза, вы просто нажимаете кнопку (ну или поднимаете как у меня на KIA OPTIMA). Сзади слышите звук работы электрических моторов и все ваше транспортное средство (ТС) зафиксировано (на приборной панели загорится индикатор «ручника»).

Вот так легко и просто, не нужно упираться и «качать руки», как в ситуации с механическим вариантом.

Далее, после того как вам нужно куда то поехать, вы просто садитесь в салон, запускаете мотор, включаете первую передачу или режим «D», электронный ручник автоматически отключится. ТО есть вы его по любому не забудете отключить. Как видите все очень просто, я бы даже сказал элементарно.

Плюсы и минусы электронного ручника

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Проще в использовании для водителя Сложнее чем система с «тросиком и рычагом». Есть двигатели, червячные механизмы и т.д. Автоматически отключается, то есть вы не забудете его, как это часто бывает с «рычагом и тросиком» Дороже, опять же из-за своей сложности. Что дает прибавку в стоимости автомобиля Надежно фиксирует авто Дороже ремонт. Если что-то ломается, это вам не тросик поменять, бывает двигатель выходит из строя. Совместим с различными системами машины (типа AUTO HOLD) Задние колодки меняются сложнее. Потому как электронный ручник интегрирован в задний суппорт Задние колодки не примерзают зимой после мойки Есть электрика, а значит, могут порваться провода, окислиться контакты. В экстренных ситуациях, эффективно замедляет автомобиль (про это чуть ниже)

Как видите плюсов все же больше, да и как показывает практика, ходят они долго.

Мифы об электронном ручнике

Есть «парочка» устойчивых мифов, которые активно муссируются в сети:

Нельзя затормозить на электронном ручнике на скорости, типа он уже не работает при 60 км/ч

Машину нельзя зафиксировать на месте. Скажем, чтобы задняя ось стояла, а перед шел с «буксом» (нужна для всякого типа полицейских разворотов).

И то и другое не правда. НА моей KIA OPTIMA стоит электронный ручник, достаточно эффективный. Так вот на скорости он прекрасно тормозит. НО есть определенный алгоритм. Например — когда вы подъезжаете к месту парковки, то вам достаточно один раз поднять кнопку, машина зафиксируется. НО на скорости, это действительно не работает, то есть если вы один раз поднимете (нажмете) кнопку, на панели моргнет значок ручника, но ничего не произойдет!

Вам нужно принудительно держать кнопку, то есть подняли ее и держим (или нажимаем и держим), тогда машина начнет очень эффективно тормозить задней осью.

Та же ситуация и на месте, когда вы перевели селектор в «D», то ручник действительно отключится. НО если принудительно держать кнопку, тогда задняя ось останется зафиксированной, и вы сможете пустить переднюю ось в пробуксовку.

Сейчас полезное видео смотрим.

НА этом заканчиваю свои материалы, я думаю, они были вам интересны и познавательны. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.