Современные машины совсем не похожи на своих старинных собратьев, сейчас все больше датчиков и различных систем которые улучшают эксплуатационные характеристики, а также безопасность вашего автомобиля. Реальным примером служит антипробуксовочная система, у различных производителей она может называться по-разному, но самые распространенные аббревиатуры TC, TSC, TRC и ASR. Так что же это такое, какой основной принцип работы, зачем ее отключают? НА все эти вопросы я постараюсь ответить, как обычно подробная текстовая версия + видео. Так что читаем – смотрим …

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У каждого именитого бренда, есть своя «антибукс–разработка», которой они не спешат делиться со своими конкурентами. Ведь такие системы, не только помогу вам выбраться из сугроба, но и уберегут при обгонах, поворотах, да и срок службы трансмиссии увеличат. Однако не будем спешить, все по порядку.

Что это такое?

Антипробуксовочная система («TC» – англ. Traction Control ), как я писал сверху, очень много различных наименований, таких как:

ASR — Automatic and Acceleration Slip Regulation, применяется на автомобилях WOLKSWAGEN, AUDI и т.д.

ETS — Electronic Traction System, разработка для MERCEDES

ASC — Anti-Slip Control, применяется на BMW

DTC — Dynamic Traction Control, применяется на BMW

A-TRAC — Active Traction Control, устанавливается на TOYOTA

TRC — Traking Control, устанавливается на TOYOTA

DSA — Dynamic Safety, разработка для OPEL и CHEVROLET

ETC — Electronic Traction Control, на автомобилях RANGE ROVER

STC — System Traction Control, применяется на VOLVO

TCS — Traction Control System, разработка HONDA

Названий много, принцип один – не дает автомобилю буксовать, способствует лучшему сцеплению в сложных дорожных условиях, при старте не дает уходить авто с прямой траектории движения, помогает в поворотах и заносах.

Однозначно полезное устройство, однако многие могут ее отключать! Почему? Разберемся ниже.

Принцип работы

Система очень сильно помогает на переднеприводных автомобилях, однако и полный привод скидывать со счетов нельзя.

Как становится понятно, эта система борется с пробуксовкой.

НА обычном автомобиле, если одно колесо застряло – беспомощно вращается, второе находится в зацеплении, но машину не толкает. В итоге стоишь и шлифуешь.

С «антибуксом» (будь это — TSC, TRC, ASR или другие не важно) – если одно колесо начинает пробуксовывать, а второе стоит (машина не движется), при помощи датчиков и прочего считывается информация. Электроника принимает решение притормаживать пробуксовывающее колесо (обычно тормозными колодками) и перекидывать крутящий момент на второе, которое имеет хорошее зацепление. Благодаря этому машина эффективнее выходит из снежных заносов или грязи.

Получается как бы имитация ведущей передней оси. Благодаря притормаживанию того или иного колеса, «копает» одно или другое колесо. Что повышает эффективность

Однако настройка должна быть адекватной и очень тонкой, иначе нормально работать не будет, а наоборот проявятся куча проблем (но про это чуть ниже)

Что еще может «антипробуксовочная установка»?

Некоторые ошибочно думают, что она нужна только лишь для того, чтобы выбраться из сугробов и грязи (забраться на заснеженную гору и т.д.). Но это далеко не так, помогает она еще при других ситуациях:

Резкий старт с места. Ни для кого не секрет, что переднеприводные машины зачастую уводит либо вправо, либо влево при старте (ничего не поделать такая конструкция). Если летом это не так сильно проявляется, то зимой сносы большие (особенно если старт действительно сильный), так вот антипробуксовочная система, немного «душит колеса» в нужной последовательности и машина почти всегда идет прямо.

Ни для кого не секрет, что переднеприводные машины зачастую уводит либо вправо, либо влево при старте (ничего не поделать такая конструкция). Если летом это не так сильно проявляется, то зимой сносы большие (особенно если старт действительно сильный), так вот антипробуксовочная система, немного «душит колеса» в нужной последовательности и машина почти всегда идет прямо. Снежная каша между полосами. Наверное, все видели снежный, как бы бордюр (плотный снег) между полосами. Если в городах его практически нет (ибо в последнее время стали действительно лучше чистить дороги), то вот на трассах это сплошь и рядом. И вот представьте, идет впереди у вас фура, скажем 60 – 80 км/ч, ее нужно быстро и четко обогнать через это «снежное препятствие», но если крутануть руль лишнего, тогда может занести автомобиль, да даже развернуть. Опасно это! Особенно для новичков. А вот с антипробуксовочной системой, такой маневр намного проще и безопаснее. При пересечении этой снежной преграды, то колесо, которое теряет сцепление и начинает проскальзывать, автоматически притормаживается, момент передает другому, в итоге машина идет ровно, без заносов (маневр стабильнее). Конечно, здесь еще подключается система ESP (стабилизация курсовой устойчивости), но многое делается TSC, TRC, ASR и другими

Вход в заснеженный и сколький поворот. Бывает даже на небольшой скорости можно улететь в кювет, потому что машину несет (даже на шипах, я уже молчу о липучке). Так вот опять же совокупность «антипробксовки» и ESP, помогает вам перераспределить момент на колесах, и безопаснее пройти порот.

Конечно это общие моменты, у каждой из систем есть что-то свое, нет 100% совпадения. ДА и конкуренты не раскрывают своих секретов.

Как бережет АКПП?

Еще один плюс, который я бы хотел вывести в отдельный пункт, антипробуксовочная система, уберегает и продлевает срок службы автоматической коробки передач.

«Каким образом» — спросите вы? Да все просто.

Во-первых, система вам не дает буксовать, и по максимуму настроена, помочь вам выбраться из заноса. А ведь пробуксовка на АКПП, разогревает масло (ATF жидкость) внутри, что негативно влияет на срок службы (простыми словами соленоиды можно положить за одну длительную буксовку).

Во-вторых, резкие старты плохо влияют на гитротрасформатор, а вот когда «АНТИБУКС» немного «придушивает колеса», это также придает немного ресурса.

Многие кстати меня спрашивали, а есть ли антипробуксовочная система на механике или она только стоит на автомате? Друзья она есть и там и там, от трансмиссии здесь ничего не зависит!

Колеса могут пробуксовывать как на МКПП, так и на АКПП, поэтому она одинаково полезна и там и там.

Отрицательные моменты

Зачастую на некоторых форумах, можно встретить целые «ветки», которые по-всякому борются и отключают антипробуксовочные системы. НО почему? Ведь как мы с вами сверху разобрались, существуют одни только плюсы или нет? Если ли какие-то минусы? Конечно есть куда же без них:

Ухудшает динамику. Причем значительно. Если кто-то, пытался на заснеженной дороги резко «стартануть» с антибуксом, то замечал что обороты высокие мотор ревет, а машина не едет! Все просто, система притормаживает колеса, которые проскальзывают, нет сноса в стороны, но и динамики нет. Причем это может работать и летом, когда стартуете с буксом. Так что если хотите с кем-то «забороться» на сухом асфальте, отключайте эту установку.

Причем значительно. Если кто-то, пытался на заснеженной дороги резко «стартануть» с антибуксом, то замечал что обороты высокие мотор ревет, а машина не едет! Все просто, система притормаживает колеса, которые проскальзывают, нет сноса в стороны, но и динамики нет. Причем это может работать и летом, когда стартуете с буксом. Так что если хотите с кем-то «забороться» на сухом асфальте, отключайте эту установку. Неадекватная работа. Такое наблюдалось у некоторых авто, например у автомобилей LADA X-RAY, первых годов выпуска, при включенном «АТИБУКСЕ», даже при небольших препятствиях, машина беспомощно вставала и не могла выехать. Это была просто неадекватная настройка, недоведенная «до ума» электроника. Причем отключить ее было нельзя. Принцип был такой, буксующее колесо душилось, но нормальный момент не передавался другому, которое находится в зацеплении. НА последних версиях это все подправили, причем появилась клавиша, которая отключает эту систему.

В целом, наверное это все минусы, плюсов как я считаю гораздо больше.

Можно ли отключить?

Некоторые староверы, да и любители «валить боком» и стартовать, зачастую выключают эти системы (опять же не забываем про первые выпуски X-RAY, там отключение было просто необходимо).

Там можно ли отключить антипробуксовочную систему или нет? И как это сделать?

В современных иномарках это проще простого. Есть специальная клавиша, нажимаем, на приборной панели загорается значок «OFF» (рядом с машинкой, которая буксует). Можете ехать без нее.

НА некоторых иномарках, таким как Volkswagen или AUDI, однократное нажатие до конца не отключает систему, нужно нажать и подержать около 8 – 10 секунд

НО бывают авто, на которых никаких кнопок нет, а вот отключить нужно (опять же X-RAY). Тогда можно применить колхозный метод (который, кстати еще и не всегда срабатывает, а иногда можно получить CHECK ENGINE). Обычно ищут предохранитель и просто вытаскивают его из цепи. НО ТАК Я ВАМ НЕ РЕКОМЕНДУ ДЕЛАТЬ! Зачастую с АНТИБУКСОМ, отрубается и ESP, иногда может и ABS. Так что авто становится вообще аналоговым, если так можно выразится.

Сейчас полезное видео смотрим.

НА этом я заканчиваю свой материал, думаю он вам был полезен. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.