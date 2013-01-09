Сейчас очень много мифов по поводу задней передачи на скорости. Мол если ее включить на скорости — то все, хана наступит коробке передач и она прикажет долго жить. А АКПП так вообще сразу превратиться в груду металла и ее можно сразу будет выкидывать! Так ли это на самом деле и что будет, если попробовать исполнить эти маневры на скорости? Читайте и смотрите видео в конце, однозначно будет интересно …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

У опытных водителей этот вопрос не вызывает никаких эмоций, все потому что они знают что в современных коробках ничего страшного не случиться. А вот у новичков, если они попытаются или включат, задний ход на скорости случается сразу паника (особенно если это АКПП). В общем, не буду ходить вокруг да около, разложу по двум основным трансмиссиям.

Механика (МКПП)

Для того чтобы понять что вы — не убьете свою механическую коробку передач, нужно просто попробовать на ходу включить заднюю передачу.

Раздастся просто оглушительный хруст, причем передача никак не захочет включаться. Сколько раз бы вы ее не пытались установить.

Все дело в том, что рычаг на механике жестко связан с вилкой (вилками) переключения передач. При движении вперед валы (первичный и вторичный, возможно и промежуточный) вращаются в определенную сторону. Чтобы включить задний ход, нужно заставить их вращаться в другую, абсолютно противоположную (что сделать – возможно), НО очень сложно! Только после полной остановки, сделать это легко и просто и они пойдут в другом направлении.

Еще такой момент у задней передачи нет синхронизатора (по сути, он ей не нужен), а поэтому передача включается только из стоячего положения. Поэтому и будет раздаваться дикий хруст.

Автомат (АКПП)

Здесь также ничего страшного не произойдет. Не стоить верить «чудо-мастерам» на СТО которые вам говорят — что все, ПИПЕЦ, пропало! Один раз включил заднюю передачу на скорости, пусть даже не большой и АКПП на замену. Вы сами-то в это верите? Если бы на самом деле все было именно так, тогда это была бы любимая коробка все мастерских, но обычные водители ее бы возненавидели, ибо ремонт просто – «ЗОЛОТОЙ».

Расскажу как есть. Сейчас стоит различать два типа гидротрасформаторых автоматов:

Старый тип . Зачастую бывают с тремя, четырьмя передачами (редко пять). У них переключения передач происходят при помощи специального тросика. Поэтому что не повредить конструкцию на ходу, конструкторы придумали блокировать рычаг, когда вам хочется включить «R». Вы просто не сможете это сделать, тем самым уберегая трансмиссию от разрушения

. Зачастую бывают с тремя, четырьмя передачами (редко пять). У них переключения передач происходят при помощи специального тросика. Поэтому что не повредить конструкцию на ходу, конструкторы придумали блокировать рычаг, когда вам хочется включить «R». Вы просто не сможете это сделать, тем самым уберегая трансмиссию от разрушения Новый тип. Здесь больше автоматики и электроники, зачастую рычаг жестко не привязан к АКПП, а все приказания, которые вы отдаете (при его помощи) выполняют специальные электроприводы. Таким образом, на скорости если вы воткнете заднюю, то трансмиссия обозначит это как не правильный алгоритм, начнет защищать себя от таких действий, перейдя в нейтральный режим (хотя на панели будет гореть «R»). И НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. Вы просто будете катиться и все.

Однако если вы заметили что воткнули заднюю, на современном автомате вам нужно правильно выйти из этой ситуации.

Что делать, как себя вести

Собственно нет каких-то сложных алгоритмов, однако стоит помнить кое-что:

Если заметили, что включена «R» не стоит газовать

Не переключайтесь сразу в «D» это чревато!

Вам нужно остановиться и уже после полной остановки переключиться на «DRIVE»

Почему нужно делать именно так, а не сразу перевести с «R» на «D»? МЫ уже поняли что в современных авто при такой ошибке включается нейтральная, на которой катиться можно, но из нее не стоит включать DRIVE

Все дело в гидротрансформаторе (сейчас будет утрированная информация чтобы просто понять принцип), у него есть две крыльчатки: первая соединена с мотором, вторая с трансмиссией.

Когда вы двигаетесь вперед, тогда от одной передается давление масла другой, то есть пошел крутящий момент. И на скорости они вращаются одинаково. Как только вы включаете «N» (или в нашем случае «R») то автомат расцепляет связь, крыльчатки начинают вращаться с разными оборотами. Если подать резко давление (то есть включить «D») то оно может повредить части этих турбин, поэтому его нужно сначала выровнять (остановиться), затем трогаться (думаю, понятно объяснил).

Сейчас видео версия смотрим

Думаю многие мне зададут вопрос про вариатор и робот – а как дело обстоит с ними? Здесь все просто — у них вы вообще не воткнете заднюю передачу на скорости, по аналогии со старой АКПП. Все дело в том, что у них такие конструкции которые уберегают он не правильных действий начинающего водителя.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал.