НУ что дорогие мои, это очередная статья из сравнений типа – вариатор или автомат или АКПП или механика. Конечно же нужно сравнить роботизированную коробку передач и вариаторную, причем и та и другая сейчас достаточно сильно развиваются (все больше и больше их можно заменить на рядовых автомобилях). Так какая же из них лучше, надежнее и что в конце-концов выбрать, чтобы ездить долго? Давайте разбираться, как обычно будет текстовая версия + видео. Ну и голосование в конце этого материала, мне реально интересно ваше мнение, ну что поехали …





СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Вариатор на нашем рынке представлен уже давно, например такие бренды как НИССАН, его «дочка» ИНФИНИТИ, МИЦУБИСИ уже давно используют такие трансмиссии. А вот РОБОТЫ (РКПП), еще лет 5 – 7 назад были достаточно редкими и мягко сказать глючными трансмиссиями (вспомнить хотя бы роботы от компании ТОЙОТА, работали ОЧЕНЬ плохо).

НО что происходит сейчас? Сейчас РКПП устанавливаются на достаточно много автомобилей, даже в бюджетном классе, вспомнить хотя бы нашу ЛАДА ВЕСТА! Причем АВТОВАЗ заявил, что планирует устанавливать на VESTA не только роботы, но и вариаторы.

В общем сравнить есть что, поэтому планирую все же подумать – какую трансмиссию предпочтительней выбрать. Давайте начинать …

ВАРИАТОР (CVT)

По сути — был разработан очень давно (говорили про вариатор — в это статье), он позволяет без лишних устройств и деталей давать отличную разгонную динамику, сочетая в себе экономию топлива. Однако его — бояться. Ведь не смотря на всю его простоту в строении, отремонтировать возьмется не каждый автосервис. Хотя сейчас ситуация меняется. Этот тип — постоянно улучшается, модернизируется. Появляется все больше и больше специалистов в этой области. Конечно, с автоматом ему тягаться еще рано (АКПП доверяет больше производителей автомобилей), однако многие производители переходят на вариаторы именно из-за плавности хода, экономии топлива и динамических характеристик. Даже производители электромобили предпочитают именно эту трансмиссию (модели, где установлен один электродвигатель спереди), поэтому за этой трансмиссией будущее. Пусть даже он изменится до не узнаваемости.

Техническая часть

Вариатор, если капнуть в строение, устроен достаточно просто. Есть два вала, на них одеваются определенные конусы (или шкивы), кому как лучше слышать. Один вал подходит к двигателю (сейчас через гидротрасформатор), другой (через различные приводы) непосредственно к колесам. Между ними находится связующее звено, обычно это ремень (например, на автомобилях НИССАН) или цепь (на АУДИ).

Конусы, которые имеются на валах, могут сдвигаться и раздвигаться, благодаря этому меняется их диаметр. Например — при старте, один вал имеет меньший диаметр, второй максимальный. Когда скорость средняя диаметры одинаковы, когда максимальная валы меняются размерами (один становится малым, второй — большим). Ремень или цепь, просто связывают их. НО на это связующее звено оказывается максимальная нагрузка.

Коротко о поломках

Как я писал сверху, вариатор простая трансмиссия, но достаточно требовательная к своему обслуживанию (особенно смазке). И его не так просто отремонтировать, не смотря на всю простоту, делать их (да даже банально поменять масло), берутся не все дилерские станции (я уже молчу о сторонних СТО), банально нет нормальных мастеров и знаний.

Про масло. Здесь оно специальное (на НИССАН NS-2, NS-3). Сейчас многие могут сказать что это и не масло вообще. Спокойно, масло, просто самое технологичное, даже лучше чем ATF жидкость на АКПП. Стоит оно дорого, поэтому многие экономят и не меняют его. НО так делать не стоит

Замена должна быть раз в 60-80 000 км. У вариатора также есть гидроблок, соленоиды, которые могут со временем забиваться. Давление в системе падает и от этого конусы будут плохо сдвигаться – раздвигаться. Также масло защищает и смазывает систему, но как понятно оно не вечно, и чтобы возобновить исходные характеристики его нужно заменить

У вариатора также есть гидроблок, соленоиды, которые могут со временем забиваться. Давление в системе падает и от этого конусы будут плохо сдвигаться – раздвигаться. Также масло защищает и смазывает систему, но как понятно оно не вечно, и чтобы возобновить исходные характеристики его нужно заменить Задиры конусов. Если не сменить смазку и желательно фильтр (который находится в поддоне), то конусы не будут эффективно сдавливать ремень, он начнет проскальзывать, появятся задиры на поверхности. Все это рано или поздно приведет к рывкам и толчкам, нормальной работы не будет

Разрушение ремня. Задиры могут спровоцировать и разрушение ремня или цепи, если она разлетится внутри. То может загубить все коробку, банально восстанавливать будет нечего.

Задиры могут спровоцировать и разрушение ремня или цепи, если она разлетится внутри. То может загубить все коробку, банально восстанавливать будет нечего. Вообще стоит правильно ездить на вариаторе. Про это у меня есть отдельное видео и статья. Посмотрите, будет полезно.

Пару слов о ресурсе

Знаете если аккуратно ездить и не рвать эту трансмиссию, может проходить достаточно долго, 200 – 250 000 км не предел. Однако бывают и конструктивные просчеты, когда не ходит и 30 000 км (обычно бывает из-за ошибки прошивок).

Если правильно и вовремя менять масло, может проходить долго. Однако на пробегах в 150 000 км (возможно чуть больше), стоит посмотреть на состояние цепи или ремня, при необходимости лучше заменить

Вся проблема вариатора, что это сложно-прогнозируемая трансмиссия, у кого-то 209 000 км и без проблем, а у кого-то и 30000 км и одни проблемы.

Плюсы и минусы вариатора

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Переключения. Практически неосязаемые (потому что их нет) Обслуживание. Дорогие расходники. Например, масло в нем 8 литров и стоит оно дороже чем ATF, примерно в два раза. Динамика. Отличная, нет потерь на переключения передач Ремонт. Берутся не все компании, банально нет толковых мастеров и диагностики Ресурс. Больше чем у оппонента Крутящий момент. Выдерживает ограниченный крутящий момент, на мощные моторы и тяжелые авто, поставить нельзя. Банально не выдержит ремень или цепь внутри Управление. Такое же легкое и понятное как на АКПП Буксировать – нельзя. Чревато для ремня и конусов. Температура. Практически не страшна, то есть зимой не замерзает Буксовать (долго) — нельзя. Опять же пострадает ремень и конусы. Пробки. Ведет себя отлично, никакого излишнего перегрева нет Перегрев. Нельзя перегревать, страдает много различных узлов внутри, начиная от гидроблока с соленоидами, заканчивая ремнем и конусами

Я думаю эта таблица будет вам полезна. Сейчас переходим к оппоненту.

РОБОТ (РКПП — АМТ)

Самое позднее произведение человечества. Появились они не так давно, в конце 20 века. По сути своей — это обычная механическая трансмиссия, у которой есть блок управления сверху и сбоку. Эти блоки контролируют сцепление и переключают скорости. Когда не была развита электротехника — имели механические сервоприводы, которые переключали передачи по заданному механическому алгоритму. Нужно отметить, зачастую подключалась гидравлика (то есть имелось наличие масла внутри блоков)

Сейчас совершенно другие, электрически-механические. Блоки управления контролируются специальными компьютерами и механическими сервоприводами (без применения масла внутри), именно они решают, как и когда переключить скорость. Компьютер можно «прошивать» (менять прошивку), таким образом можно менять поведение роботизированной коробки передач. Можно сделать динамичнее, а можно сделать спокойнее (будет расходоваться меньше топлива). Сейчас эти трансмиссии очень сильно эволюционируют, гибридные автомобили имеют ряд роботизированных коробок передач, поэтому и перспективны. Однако сейчас еще не доведены до ума, то есть простыми словами при всех плюсах, эти трансмиссии, все еще «глючные» (невнятно и медленно переключают передачи, плохая динамика). Конечно, дорабатываются, но пока этот тип трансмиссии, далек от совершенства.

Техническая часть

Опять же о роботах у меня развернутая статья (она большая, но я вам советую обязательно почитать). Здесь я не буду подробно расписывать.

Все дело в том, что технически роботизированные коробки отличаются друг от друга кардинально:

Есть с одним диском сцепления. НА обычную механическую трансмиссию навешивается два «актуатора», которые выжимают за вас сцепление и переключают передачи. Работает медленно, переключения ощутимые, разгонная динамика оставляет желать лучшего. Однако достаточно простая.

С двумя дисками сцепления. Здесь уже как бы совмещены две механические коробки передач, поэтому и два диска. Работает очень быстро, практически нет минусов, за исключением надежности и ресурса (про это чуть позже).

Что может ломаться и ресурс РОБОТА (АМТ)?

Лучше и надежнее ли он оппонента? Если взять оба варианта, и с одним диском и с двумя. По сути, должны быть надежные коробки передач (особенно первый вариант). Ведь это же практически автоматизированная механика.

ОДНАКО! Как мы знаем диск сцепления + корзина + выжимной ходят на механике примерно 100 – 150 000 км, дальше замена. Собственно здесь происходит тоже самое.

АКТУАТОРЫ. Или системы управления. НА однодисковом роботе их два, например на нашей ЛАДА ВЕСТА. Ходят они (по непроверенной информации), около 150 000 км.

НА двухдисковом роботе, исполнительный механизм зачастую один (например на ФОЛЬКСВАГЕН, их коробках DSG, это «мехатроник»). Ходит также не долго. Сейчас около 100 – 120 000 км. Раньше мог выходить из строя намного раньше.

В итоге. Больше 150 000 км (а двухдисковые роботы и того меньше) – вряд ли проходит. Замена сцепления + нужно смотреть или менять исполнительные механизмы

Ресурс например у того же самого вариатора будет больше (правда при условии замены масла, раз в 60 000 км).

Плюсы и минусы РКПП

Вообще их нужно составлять отдельно для однодискового варианта и двухдискового. Так и сделаем.

ОДИН ДИСК

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Дешевый. Как при производстве, так и при установке. Машина стоит примерно на 40 000 дешевле, чем с вариатором (если берем ЛАДА ВЕСТА) ТУПИТ. Переключения, ну очень осязаемые. Расход топлива. Меньше чем у оппонента. Замерзает. Особенно старые РОБОТЫ, с одним диском, которые имеют гидравлические актуаторы (переключение и выбор передач) Накат. Можно катиться на нейтральной Динамика. Плохая, разгоняется вяло и с толчками. Буксировать – МОЖНО, по сути это обычная механика Ресурс. Около 120 000 км. Далее менять сцепление, смотреть актуаторы. Буксовать – МОЖНО. Нет ползущего режима. При включении «D» -DRIVE или «А» — АВТОМАТ, может покатиться назад (это не у всех авто с роботом, но бывает ) Пробки. Не страшны. Опять же в строении обычная механика Управление. Для человека который пересел с АКПП или ВАРИТОРА. Рычаг и режимы могут быть не понятны (также нет режима «P»-PARKING)



ДВА ДИСКА

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ Быстрые переключения. Практически не осязаемые. Ресурс. Примерно 100 000 км Динамика. Очень достойная Ремонт и цена. Сложно и дорого. Возьмется не каждый сервис Температура. Зимой не замерзает Буксировать – нельзя. Страдают диски сцепления Есть накат. Буксовать (долго) — нельзя. По этой же причине Экономия топлива. Самая лучшая среди автоматических трансмиссий Пробки. Нужно ездить в механическом режиме, чтобы переключение практически не происходило (например на 1-й или 2-й передаче). Иначе идет увеличенный износ дисков Легкое управление. Рычаг, положения, ползущий режим. Все копирует АКПП или ВАРИАТОР. Так что проблем перехода нет



В КАЧЕСТВЕ ИТОГА. Если рассматривать вариатор или робот. ТО лично я не склоняюсь ни к тому, ни к другому, все же для меня лучше и надежнее обычная АКПП. НО, если у вас стоит именно такой выбор, и никакой больше. То лично я бы посмотрел на вариатор (работает плавно, хороший разгон, большой ресурс при правильном обслуживании и эксплуатации).

Из РОБОТОВ, двухдисковый конечно хорош! НО ремонт раз в 100 000 км может вас банально разорить. Однодисковый простой и его ремонт намного доступнее (раз в 120 000 км), но работает он крайне отвратительно (переключение – рывки – разгон, все очень плачевно).

Сейчас видео версия смотрим.

А чтобы выбрали ВЫ? Проголосуйте, пожалуйста





На этом заканчиваю свой материал. Думаю, вам было полезно. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР