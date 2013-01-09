Конечно, у меня уже есть статья — почему пинается АКПП, но в ней мы говорили о конкретных толчках или пробуксовке и т.д. (то есть скорее выходя из строя чего-либо в автомате). НО зачастую мне пишут с такими симптомами, слегка толкается (например, при переключении с 1 на 2 передачу, может быть с 3 на 4 – не суть, при сбросе скорости, когда идет понижение), либо тупит (плохо переключает передачи) при наборе скорости, такое ощущение что кто-то сзади держит. В общем неисправностей вроде как нет, АКПП работает, но и нет такой четкой работы как была раньше. Собственно будем разбираться, почему такое происходит, как обычно будет видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале я хочу сказать — что в этой статье мы будем говорить именно о гидротрансформаторной автоматической коробке (на 4 или 6 передач не важно), то есть это не вариатор и не робот!

Еще раз повторюсь – в этой статье я не буду описывать всевозможные поломки (просто пройдите по ссылке сверху), здесь будет именно небольшие проблемы которые можно безболезненно устранить, почти своими руками (почему «почти» поймете позже).

НА своем опыте я хочу вам сказать что когда «автомат» слегка или не сильно толкается то в 50 – 60% случаев, можно обойтись малой кровью. Есть всего несколько причин такого поведения, если они вам не помогают, тогда уже нужно лезть и смотреть пакеты фрикционов, сам гидротрансформатор, шестерни и т.д., то есть разбирать коробку.

Масло или ATF жидкость

Очень много сказано мной про это – ПЕРВАЯ И САМАЯ ВАЖНАЯ ПРИЧИНА это масло или как принято называть ATF жидкость. Раньше в старых 4 ступенчатых трансмиссиях производители строго настрого заверяли — что замена должна происходить один раз в 50 – 60000 км! ЭТО ВАЖНО. Причем замена должна быть вместе с фильтром (про него чуть позже). Однако сейчас многие производители, да и дилеры говорят что «автомат» необслуживаемый! ЭТО ПРОСТО УЖАСНО. Не верьте такого не может быть в природе. Если вы «пойдете по этой дорожке» то срок службы вашей АКПП будет около 150 000км (ну может чуть больше), а дальше гарантированный ремонт, причем очень дорогой. Собственно это дилерам и нужно, прошли 100 – 150 000км гарантии и дальше к ним либо на замену всего узла полностью, либо на ремонт (и то и другое огромные деньги).

Это своего рода вступление, думаю — его все прочитают и запомнят. Теперь по существу – ATF внутри меняется обязательно! Причем в необслуживаемых АКПП, менять нужно даже чаще, чем в обслуживаемых (про это ниже). Это масло внутри является рабочей жидкостью (крутящий момент передается именно с его помощью), поэтому оно изнашивается, пригорает от высоких температур и теряет свои свойства.

ЗАПОМНИТЕ:

Необслуживаемые АКПП – менять через 40 – 50000км, пока масло еще светлое и не набрало в себя много грязи

Обслуживаемые автоматы – можете менять, как замеряет производитель через 60000км (лично я бы делал замену через 50-55000).

Бывает после замены все мелкие толчки и «пинки» проходят, из-за этой причины может проявляться и «тупеж».

Уровень масла

Еще одна причина, по которой бывают небольшие или даже большие проблемы – это не правильный уровень смазки. Вроде все заменили на станции, а стало еще хуже. Стоит скататься обратно, пусть еще раз проверят уровень. Если он ниже даже на 100 – 200 граммов, то автомат будет работать не правильно, ведь это очень точная система. Поэтому все должно быть по определенному уровню на щупе или по контрольному отверстию.

Стоит отметить, что высокий уровень также негативно влияет на работу, поэтому если перелили — нужно слить лишнее.

Фильтр

Слегка «тупить» автомат может и из-за его фильтрующего элемента. Правильная замена смазки должна происходить именно с заменой фильтра, в 50 – 60000км, однако сейчас многие коробки неразборные (необслуживаемые), то есть вы не можете его заменить (только если снимать и «половинить» АКПП). Справедливости ради в старых трансмиссиях (на 4 передачи) сделать это можно легко и просто, откручиваем поддон и вот он элемент. Что происходит если смазка не поменяна в нужный срок, а катались вы скажем 100000-150000км. ДА все просто внутри накопился огромный слой грязи, отработок от фрикционов, ATF также может пригорать и все это оседает на фильтре и закупоривает его. Поток не может эффективно пройти до гидроблока и фрикционов, вот и проявляется «затупы» и «подергивания».

Поэтому именно на неразборных современных коробках, где фильтр сменить ОЧЕНЬ сложно, менять ATF раз в 40-50000км, пока грязь не успела там обосноваться, либо ее еще очень мало. Таким образом, мы продлеваем жизнь фильтрующему элементу

НА старых АКПП, менять фильтр при замене масла в 60000км – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Лично я бы еще и гидроблок снял и продул.

Перегрев

Бывает что на «холодную» никаких «затупов» и толчков нет, а вот на «горячую» после нескольких километров начинают проявляться. Здесь все дело в перегреве автоматической трансмиссии. Ситуация усугубляется если вы ни разу не меняли смазку и фильтр. Грязная ATF может забивать каналы радиатора, и он уже не может эффективно охлаждать жидкость – она разогревается и это чревато для таких элементов как фрикционные диски, шестерни, гидроблока, соленоидов.

Поэтому за перегревом нужно следить, особенно в современных АКПП, ведь у них масла меньше, и перегрев у них вызывает более серьезные поломки.

Гидроблок и соленоиды

Это еще одно частая причина вялого разгона, а также легких толчков. Почему я объединил эти два пункта, да потому что в гидроблок устанавливаются соленоиды и вся эта конструкция работает полностью.

Соленоиды – это механический кран-регулятор, который открывает или закрывает поток. По сути это обычная электрическая катушка с сердечником в середине, когда подается на него ток, то он выдвигается в ту или иную сторону.

Соленоиды могут выходить из строя, просто перегорать, но тогда у вас может полностью не включаться передача, либо просто зависать – работать не четко. В любом случае на СТО его могут прозвонить и нужный заменить.

Хочется отметить — что бывали случаи, что они просто забивались грязью или металлической пылью, промывали, и все становилось как положено.

Гидроблок – в него устанавливаются соленоиды. Состоит из двух плит верхней и нижней, с металлической прокладкой между ними. В собранном виде похож на лабиринт, по которому ходит ATF к нужным фрикционным пакетам. Работает это все так – соленоид открывается, поток масла качается до нужного фрикционного пакета и сжимает его.

Проблема может быть в забитых каналах гидроблока, на них оседает металлическая пыль и прочая грязь, мешая проходу жидкости, отсюда небольшие толчки или коробка «тупит».

Также есть проблема в пластине между плитами, обычно в нее упирается шток в виде шарика от соленоида, тем самым закрывая давление. В пластине есть отверстие, которое этот шарик перекрывает. От времени появляется выработка, разбивается это часть, и происходят несильные пинки или толчки. Просто шлифуем эту пластину (отверстие) или меняем на новую.

Подушка двигателя

Эта причина была и у меня (писал здесь). Обычно двигатель вместе с коробкой держат несколько «подушек» (опор) которые прикручиваются к двигателю. Если их грубо описать то это две металлические пластины, а между ними резиновая прокладка.

От долгой работы они могут «накрываться» — трясется двигатель и трансмиссия, при переключениях будут небольшие толчки. Просто нужно заменить подушку и все пройдет.

Сводная таблица

Для удобства я сделал вам сводную таблицу с неисправностями, чтобы вы сразу зашли и прочитали, показали мастеру на СТО.

Небольшие (слабые) пинки, толчки. Либо нет мощности при разгоне (тупит) АКПП Причины и их устранение Первая Масло (или ATF). Если давно не происходила замена строчно нужно заменить. Менять в интервале 40 – 60000км Вторая Уровень жидкости. Если недолив или перелив также могут проявляться «глюки» при работе. Выводите уровень масла до нормы Третья Перегрев. Нужно следить за температурой трансмиссии, если она больше 100-110 градусов нужно чистить саму АКПП и ОБЯЗАТЕЛЬНО РАДИАТОР. Четвертая Соленоиды. Могут выходить из строя или «зависать». Нужно прозвонить и при необходимости поменять. Пятая Гидроблок. Может забиваться – нужно прочистить. Либо может проявляться выработка на промежуточной пластине – шлифуем или меняем на новую Шестая Подушка двигателя или коробки. Бывает небольшие толчки именно из-за нее, стоит просто поменять.

Думаю, эта таблица вам поможет, просто добавляйте статью в закладки и покажите мастеру на СТО или друзьям.

Сейчас видео версия статьи смотрим.

В конце хочу сказать одно – на старых 4 ступенчатых коробках все эти проблемы исправляются достаточно легко, даже у себя в гараже. НА новых — труднее, хотя потому чтобы достать фильтр, гидроблок, соленоиды нужно ее разбирать, но в любом случае это не категоричный ремонт, а просто профилактика.

НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.