ТИПТРОНИК что это такое. Как им пользоваться? И причем тут ручной режим

Сейчас больше автомобилистов пересаживается на автомобили с автоматической коробкой передач, будь это вариатор или автомат (возможно робот) – не важно. НО практически у каждой из них, есть такая функция как «ТИПТРОНИК». Многие его еще называют «ручной режим». В общем что это такое, как это работает, как им пользоваться и вообще есть тут какое-то отношение к ручной (механической коробке передач), давайте разбираться …

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Как мы все свами знаем, АКПП (она же автоматическая коробка передач) работает (как бы это банально не звучало) – автоматически, то есть включаем режим «D» — DRIVE, и уже не думаем ни о чем, просто давим на педаль газа или тормоза (передачи будут повышаться или понижаться сами).

НО в некоторых АКПП (да и вариаторах, и роботах тоже) появляется функция ручного переключения передач, почему-то в народе его часто называют «ТИПТРОНИК», причем на всех машинах – ХОТЯ ЭТО КРАЙНЕ НЕ ВЕРНО! А зачем он вообще нужен и как им пользоваться? Постараюсь объяснить на пальцах.

Что такое ТИПТРОНИК?

Это один из подвидов АКПП (сейчас достаточно популярен), который может работать сразу в двух режимах – первый полностью автоматический, второй – механический.

Простыми словами, это автомат, в котором вы можете перейти на ручной режим и переключать передачи руками (почти на свое усмотрение), игнорируя электронику.

TIPTRONIC (рус. – «ТИПТРОНИК») был изобретен концерном «Porsche», запатентован в 1990 году и устанавливался на популярную спортивную модель «911»

Нужно отметить, что аналоги «ТИПТРОНИКА» до этого времени практически не устанавливался на классические АКПП, по ряду причин (про них чуть ниже).

Такие же системы существуют и у других производителей, причем они носят совершенно иные названия, AUTOSTICK, STEPTRONIC, TIPTRONIC.

Зачем он нужен в авто?

Задача у этих конструкций (изначальна) была практически одна – сделать автомобиль более спортивным и раскручивать двигатель до более высоких оборотов, что придает лучшую динамику, АКПП в обычном режиме «D» – drive не позволит вам это сделать, а тут — пожалуйста. Причем под рулевые лепестки (переключения передач), дают вам больший комфорт не нужно отрываться на рычаг (то есть имитация секвентальной коробки передач).

В дальнейшем такой ручной режим расширили, и сейчас многие применяют его для улучшенных внедорожных характеристик, для борьбы со снегом во дворах, для пробок (можно поставить вторую передачу и прекрасно на ней толкаться, причем АКПП не будет прыгать с передачи на передачу), даже для экономии топлива

Устройство и отличие АКПП с ТИПТРОНИК

Первая АКПП с TIPTRONIC (от Porsche), по сути была обычной автоматической трансмиссией на 4 передачи. Но в ней впервые удачно использовали блокировку гидротрансформатора на каждой из передач – ЭТО ВАЖНО!

Причем она была безвальная и собрана на планетарных шестернях (сейчас 90% АКПП такие). Также на ней появляется электронный блок управления (именно трансмиссией), сейчас все контролируется через ЭБУ. Именно этим она обличалась от своих собратьев тех времен.

Принцип работы

Как я уже писал сверху, «ТИПТРОНИК» может работать как просто автоматическая трансмиссия, включили ДРАЙВ и не забиваете себе голову.

НО есть и ручной режим. Для обычного водителя здесь также все элементарно, иногда нужно перевести рычаг в положение (T), сейчас его практически убрали. НА современных авто просто переводите рычаг в бок (как бы на соседнюю дорожку) и вас появляются два знака «+» и «-».

Если толкать рычаг в сторону плюса, то передачи будут повышаться, если в сторону минуса – понижаться.

Причем на панели приборов вы будете видеть, на какой сейчас передачи вы передвигаетесь.

ОДНАКО С ТЕХНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, РАБОТА НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЕ

Как я писал выше, здесь присутствует блокировка гидротрансформатора, причем она жесткая, превращает его как бы в монолитную конструкцию (кто не знает как он работает, советую почитать вот этот материал).

Так вот когда вы переводите рычаг в механический режим (пусть будет «ТИПТРОНИК», хотя названий навалом), то гидротрансформатор блокируется, и представляет из себя (если сказать очень грубо) большую шестерню.

А вот планетарный механизм, уже перестроился на самое большое передаточное число (первая передача).

Далее вы переводите рычаг в «плюс», планетарный механизм включает аналог второй передачи и т.д.

Соответственно понижение будет таким же.

Однако стоит вам отключить ручной режим, блокировка гидротрансформатора отключается и начинает работать автоматический режим. Я думаю это понятно.

Мифы о ТИПТРОНИКЕ

Механический режим (в широком смысле этого слова). Многие кто пересел с механики на автомат , думают, что это вот прям та самая МКПП. НО это не так. Строение и переключения передач здесь другие. ДА это имитация механического переключения, но только имитация. Здесь нет ни дисков сцепления как на МКПП, самого сцепления (размыкания с маховиком), да и присутствует перегрев

(в широком смысле этого слова). Многие кто пересел с , думают, что это вот прям та самая МКПП. НО это не так. Строение и переключения передач здесь другие. ДА это имитация механического переключения, но только имитация. Здесь нет ни дисков сцепления как на МКПП, самого сцепления (размыкания с маховиком), да и присутствует перегрев Переключение передач. Здесь тоже однобокое, не такое как на МКПП. ТО есть вы можете повышать или понижать вверх или вниз. Перескочить на две вверх или вниз не получится.

Здесь тоже однобокое, не такое как на МКПП. ТО есть вы можете повышать или понижать вверх или вниз. Перескочить на две вверх или вниз не получится. Крутить до отсечки. Не смотря на то, что это как бы имитация ручного режима, но автомат не даст себя угробить, то есть если вы будете крутить скажем на первой до 5000 – 6000 оборотов, то он все равно переключится на повышенную передачу. На механике, если есть задача, угробите мотор. Такая же ситуация и с понижением, если катитесь на 6 но обороты и скорость будут падать, он автоматически (даже в ручном режиме) будет переходить на пониженную передачу

Не смотря на то, что это как бы имитация ручного режима, но автомат не даст себя угробить, то есть если вы будете крутить скажем на первой до 5000 – 6000 оборотов, то он все равно переключится на повышенную передачу. На механике, если есть задача, угробите мотор. Такая же ситуация и с понижением, если катитесь на 6 но обороты и скорость будут падать, он автоматически (даже в ручном режиме) будет переходить на пониженную передачу Катится на нейтральной. Особенно прикольный момент, один из подписчиков мне писал, что если это механический режим, то и катится я могу в этом режиме, на нейтральной. Во-первых, вам нужно ее включить, а как это сделать – не понятно! То есть чтобы выйти из нейтральной, вам нужно выйти из механического режима, то есть включить «ДРАЙВ». Во-вторых, нейтральная для АКПП с горки , мягко сказать – НЕЖЕЛАТЕЛЬНА (перейдите по ссылке и почитайте).

Особенно прикольный момент, один из подписчиков мне писал, что если это механический режим, то и катится я могу в этом режиме, на нейтральной. Во-первых, вам нужно ее включить, а как это сделать – не понятно! То есть чтобы выйти из нейтральной, вам нужно выйти из механического режима, то есть включить «ДРАЙВ». Во-вторых, , мягко сказать – НЕЖЕЛАТЕЛЬНА (перейдите по ссылке и почитайте). Экономия топлива. Многие пишут если использовать его в городе, можно экономить много топлива! Во-первых, это крайне неудобно (попробуйте хотя бы раз целый день покататься на этом режиме). Во-вторых, лично мне кажется, экономии здесь никакой не будет, а даже наоборот. Единственное что я могу понять, это движение в пробке, когда можно включить вторую и на ней двигаться, это благоприятно скажется на ресурсе АКПП, хотя и не так критично

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю свои материалы, думаю, они были вам полезны, подписывайтесь на канал и читайте наш сайт. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.