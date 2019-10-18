ТИПТРОНИК что это такое. Как им пользоваться? И причем тут ручной режим

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Сейчас больше автомобилистов пересаживается на автомобили с автоматической коробкой передач, будь это вариатор или автомат (возможно робот) – не важно. НО практически у каждой из них, есть такая функция как «ТИПТРОНИК». Многие его еще называют «ручной режим». В общем что это такое, как это работает, как им пользоваться и вообще есть тут какое-то отношение к ручной (механической коробке передач), давайте разбираться …
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Как мы все свами знаем, АКПП (она же автоматическая коробка передач) работает (как бы это банально не звучало) – автоматически, то есть включаем режим «D» — DRIVE, и уже не думаем ни о чем, просто давим на педаль газа или тормоза (передачи будут повышаться или понижаться сами).
НО в некоторых АКПП (да и вариаторах, и роботах тоже) появляется функция ручного переключения передач, почему-то в народе его часто называют «ТИПТРОНИК», причем на всех машинах – ХОТЯ ЭТО КРАЙНЕ НЕ ВЕРНО! А зачем он вообще нужен и как им пользоваться? Постараюсь объяснить на пальцах.
Это один из подвидов АКПП (сейчас достаточно популярен), который может работать сразу в двух режимах – первый полностью автоматический, второй – механический.
Простыми словами, это автомат, в котором вы можете перейти на ручной режим и переключать передачи руками (почти на свое усмотрение), игнорируя электронику.
TIPTRONIC (рус. – «ТИПТРОНИК») был изобретен концерном «Porsche», запатентован в 1990 году и устанавливался на популярную спортивную модель «911»
Нужно отметить, что аналоги «ТИПТРОНИКА» до этого времени практически не устанавливался на классические АКПП, по ряду причин (про них чуть ниже).
Такие же системы существуют и у других производителей, причем они носят совершенно иные названия, AUTOSTICK, STEPTRONIC, TIPTRONIC.
Задача у этих конструкций (изначальна) была практически одна – сделать автомобиль более спортивным и раскручивать двигатель до более высоких оборотов, что придает лучшую динамику, АКПП в обычном режиме «D» – drive не позволит вам это сделать, а тут — пожалуйста. Причем под рулевые лепестки (переключения передач), дают вам больший комфорт не нужно отрываться на рычаг (то есть имитация секвентальной коробки передач).
В дальнейшем такой ручной режим расширили, и сейчас многие применяют его для улучшенных внедорожных характеристик, для борьбы со снегом во дворах, для пробок (можно поставить вторую передачу и прекрасно на ней толкаться, причем АКПП не будет прыгать с передачи на передачу), даже для экономии топлива
Первая АКПП с TIPTRONIC (от Porsche), по сути была обычной автоматической трансмиссией на 4 передачи. Но в ней впервые удачно использовали блокировку гидротрансформатора на каждой из передач – ЭТО ВАЖНО!
Причем она была безвальная и собрана на планетарных шестернях (сейчас 90% АКПП такие). Также на ней появляется электронный блок управления (именно трансмиссией), сейчас все контролируется через ЭБУ. Именно этим она обличалась от своих собратьев тех времен.
Как я уже писал сверху, «ТИПТРОНИК» может работать как просто автоматическая трансмиссия, включили ДРАЙВ и не забиваете себе голову.
НО есть и ручной режим. Для обычного водителя здесь также все элементарно, иногда нужно перевести рычаг в положение (T), сейчас его практически убрали. НА современных авто просто переводите рычаг в бок (как бы на соседнюю дорожку) и вас появляются два знака «+» и «-».
Если толкать рычаг в сторону плюса, то передачи будут повышаться, если в сторону минуса – понижаться.
Причем на панели приборов вы будете видеть, на какой сейчас передачи вы передвигаетесь.
ОДНАКО С ТЕХНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, РАБОТА НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЕ
Как я писал выше, здесь присутствует блокировка гидротрансформатора, причем она жесткая, превращает его как бы в монолитную конструкцию (кто не знает как он работает, советую почитать вот этот материал).
Так вот когда вы переводите рычаг в механический режим (пусть будет «ТИПТРОНИК», хотя названий навалом), то гидротрансформатор блокируется, и представляет из себя (если сказать очень грубо) большую шестерню.
А вот планетарный механизм, уже перестроился на самое большое передаточное число (первая передача).
Далее вы переводите рычаг в «плюс», планетарный механизм включает аналог второй передачи и т.д.
Соответственно понижение будет таким же.
Однако стоит вам отключить ручной режим, блокировка гидротрансформатора отключается и начинает работать автоматический режим. Я думаю это понятно.
Сейчас видео версия, смотрим.
НА этом заканчиваю свои материалы, думаю, они были вам полезны, подписывайтесь на канал и читайте наш сайт. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.
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