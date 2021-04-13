Температура АКПП через elm327. Как узнать? Пошаговая инструкция

Самый распространённый сканер для автомобиля это ELM327, для тех, кто не знает что это такое, можете перейти, почитать. Он позволяет читать огромное количество различных параметров по расходу топлива, пробегу, различным ошибкам (кстати, через него их можно «скинуть»), а также температурным значениям. Сейчас появляется огромное количество автомобилей, которые имеют автоматическую трансмиссию и самая популярная это – классический гидротрасформаторный автомат. Это достаточно надежный вид «коробки», однако погубить ее может перегрев. Поэтому нужно всегда контролировать температуру АКПП. Вот только сделать на современных машинах это очень не просто (банально нет приборов, которые ее отображают). НО это не страшно, у нас же есть ЕЛМ327, я вам расскажу, как его настроить и узнать с какими параметрами работает «автомат». Как обычно будет и видео версия в конце …

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Настроить ELM327 на считывание температуры АКПП не так-то просто, в стандартных приложениях нет такой функции, поэтому приходится искать.

ELM327 не всесилен

Я лишь хочу вам дать понять, что ЕЛМ327 это обычный сканер, без программного обеспечения он ничего не стоит (вам не покажет). То есть когда вы подключили его в OBD2 разъем и даже установили связь со смартфоном, планшетом, ноутбуком – ничего не произойдет

Вам нужно установить еще и программу, которая сможет работать с ЭБУ вашего автомобиля

Только тогда вы сможете скидывать ошибки, считывать температуру, пробег, убирать CHECK ENGINE и т.д.

Определяемся с программой

Для начала небольшая ремарка – у меня нет задачи, рекламировать какую-то программу, их сотни, если не тысячи. Я просто расскажу, на каких это реально работает

Самая популярная это – TORQUE (она была одной из самых первых и адекватных):

Есть версии LITE – она бесплатная, но и умеет она мало, буквально базовый набор.

Есть версия PRO – здесь уже более расширенный вариант, но зачастую опять же прочитать температуру АКПП, она не может

Кстати можете посмотреть еще другие программы. Например, на многих KIA RIO или Hyundai Solaris, прекрасно показывает температуру АКПП программа – CAR SCANNER (ОНА БЕСПЛАТНАЯ). Однако хочется отметить, что на моей KIA OPTIMA, она почему то не работает

НО сам по себе TORQUE PRO, не позволяет читать температуру на многих АКПП (в саму программу заложены только марки FORD, CHEVROLET и немного других)

Поэтому вам нужно скачать и установить так называемый «Advanced EX», это расширение для различных марок.

ТО есть чтобы мне читать свою АКПП (а машина у меня KIA), мне нужно скачать «Advanced EX for KIA». Прямо так забиваете в GOOGLE PLAY и ищете. Далее устанавливаете, расширение автоматически появляется в самой программе TORQUE. Если у вас другие марки, TOYOTA, NISSAN и т.д. Ищем расширение для своих авто

НО! Стоит отметить, что программа платная. PRO версия стоит 165 рублей + расширение «Advanced EX» — 399 рублей. ТО есть придётся отдать 564 рубля

НО те кто ищут — могут найти в интернете бесплатно. Хотя я всех призываю покупать только лицензионный софт, причем деньги не глобальные

Переходим к настройкам

После того как установили TORQUE PRO + Advanced EX. Нам нужно все правильно настроить, чтобы прочитать температуру АКПП.

Подключаем ELM327 к машине (в OBD2 разъем), далее устанавливаем связь через Bluetooth или через WIFI (в зависимости какая у вас версия)

Переходим в программу.

Теперь нам нужно зайти именно в Advanced EX (она будет отдельной иконкой). Нажимаем CAR MODEL и из списка выбираем свой автомобиль. Допустим KIA RIO 1.6 двигатель

Теперь переходим в настройки – нажимаем «Управление дополнительными PID»

Нажимаем три точки сверху справа – «Добавить набор», на экране у вас должен появиться список дополнительных возможностей – закрываем расширение

Теперь переходим – «Приборная панель» — нажимаем на свободное место в любом поле – «добавить прибор» — выбираем вид (Шкала, График, стрелка и т.д., как вам будет удобнее). Выходит список, в котором ищем – Температура трансмиссии (метод 1 или метод 2).

После этого у вас начинает отображаться температура АКПП. ПОДРОБНЕЕ БУДЕТ В ВИДЕО ВЕРСИИ ВНИЗУ

Рассмотрим CAR SCANNER

После подключения ELM327 к автомобилю (повторяться не буду), заходим в программу и внизу нажимаем «подключить». Настраивается связь с ELM и ЭБУ

После этого у вас будут активны почти все значки (будут гореть синим).

Настраиваем машину, нажимаем «МОИ АВТОМОБИЛИ», жмем плюсик сверху, и следуем инструкциям (я опять же добавил KIA RIO 1.6)

Возвращаемся на главный дисплей и выбираем «Панель приборов». Выходит три окошка, «тапаем» два раза по любому (например на нижний левый). Нажимаем на ДАТЧИК, выбираем параметр который вам нужен – например «(AT) Температура АКПП».

Теперь вы ее можете контролировать, опять же стоит оговориться, работает не на всех автомобилях!

Таким образом, можно контролировать температурные параметры «автомата», смотреть перегревается он или нет. Ведь уже +95, +100 градусов Цельсия могут быть губительны для многих АКПП

Сейчас полезное видео смотрим

НА этом заканчиваю, думаю теперь вы поняли, как узнать температуру через ELM327 в автомобиле. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР