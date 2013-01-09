В статье про вариатор (также известный как – «CVT»), я не упомянул про так называемый счетчик (многие называют датчик) старения масла. Сделал я это преднамеренно, потому как это тема для отдельной статьи и видео. Очень много мифов ходит вокруг этой «штуковины», во-первых — где она находится, во-вторых — для чего она нужна, в-третьих — стоит ли ее сбрасывать (или как многие называют обнулять) при замене смазки и фильтров. Если почитать форумы, задать вопрос официальному дилеру, а также почитать инструкции к эксплуатации – мнения у всех расходятся. Есть и правильное, на мой взгляд, про это пойдет разговор ниже (будет и видео версия). НУ что же давайте закроем эту тему раз и навсегда …

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Как я уже говорил я сталкивался с вариаторной трансмиссией, причем сталкивался и с надобностью обнуления датчика. Однако в старых CVT скажем 2000 годов, такого понятия вообще не существовало, а первых раз оно начинает появляться только в 2006 – 2008 годах. Так что же это такое и зачем нужно

Определение

Счетчик (датчик) старения масла – это специальный алгоритм, который учитывает нагрузки на трансмиссию и служит для считывания с нее эксплуатационных данных, нужных при замене смазки и расходных материалов, а также для диагностики. Как правило, никаких действий по повышению или понижению давления внутри он не принимает.

Простыми словами нужен он только для того чтобы знать в каких режимах эксплуатации работал ваш вариатор. Если они были жесткими, тогда жидкость внутри стоит менять намного чаще.

Миф первый – где находится?

Зачастую многие и не знают — где находится этот чудо-прибор! Нет, я сейчас не говорю про все машины сразу (возможно у кого-то его все же поставили), также не говорю про китайские чудо-аппараты, которые можно купить на «АЛИ» и подключить к ЭБУ или разъему OBD2. Я сейчас про массовый сегмент.

Так вот зачастую вы просто не найдете этот счетчик, потому как его просто НЕТ! Подсчет ведется средствами ЭБУ и по информации многих датчиков

То есть простыми словами, физически его нет и вы не найдете его установленным в какую-либо часть коробки. Информация накапливается внутри электронного блока управления, записывается опираясь на многие параметры — такие как реальное время работы, вращения валов, температура, пробег, скорость и т.д. Работает специальный алгоритм, который присваивает баллы, считав которые вы можете сделать определенный вывод в эксплуатации этой трансмиссии.

Миф второй – регулирует давление при большом пробеге

Высказывалось и такое мнение, что при определенном большом пробеге, когда смазка внутри уже начинает терять свои свойства, этот датчик начинает регулировать давление (повышая или понижая) для лучшей работы всей трансмиссии в целом.

Скорее всего, это также миф! Почему? Да все очень просто, есть два моих возражения разбивают эту теорию:

Потеря вязкости масла от старения. Я сейчас не буду перебирать все смазки, которые нужно лить в CVT, но постараюсь провести аналогию с моторным маслом. Вспоминается такой показатель как — Сантистокс (cCт или cSt) это и есть текучесть масла сквозь калиброванное отверстие в воронке (куб.см. в секунду). Для примера возьмем моторное 5-30, при рабочей температуре в нормальных значениях (не экстремальных) он равен 11-14 сСт. Как видите, по SAE указан именно диапазон (а не точное число), то есть при рабочих нагрузках он не должен превышать 14 единиц. К чему я это веду — параметры должны сохраняться во весь срок эксплуатации (от замены до замены) и не нуждаются в дополнительной корректировке. В свою очередь производитель учитывает «деградацию» масел и в парах трения закладывает зазоры, которые работают в допустимых диапазонах! И это в двигателе! Если провести аналогию с вариатором все тоже самое, вам просто нужно заменить в определенный пробег жидкость и характеристики восстановятся! ТО ЕСТЬ ПО ПРОБЕГУ, А НЕ ПО ДАВЛЕНИЮ!

В качестве бреда допускаем, что вариатор очень точная коробка передач. И что он требует очень высокой точности в параметрах рабочей жидкости и действительно регулирует давление по счетчику старения. ТОГДА – такое устройство стояло бы просто как самолет (а у нас обычный серийный авто). Хорошо давайте прикинем, опять же берем пример с двигателя. Его синтетическая смазка при «нуле» градусов и при «ста» отличается в разы 0 – 6452 сСт, а при 100 – 12,1 сСт, то есть разница около 530 раз! Если допустить теорию с регулировкой давления по датчику (по руководству ЭБУ), то насос будет ловить 3 – 4 сСт! А от нашего огромного значения это просто сотые или даже тысячные доли процента от номинала. Таким заниматься никто не будет, да и расширение металлов позволяет.

В итоге миф про давление – разбивается о скалы реальности. Как вы понимаете, эти данные нужны только для общей информации о вариаторе, о его нагрузках (как и где он эксплуатировался), необходимости замены жидкости внутри.

В каких единицах считает датчик?

Многие пишут что — в километрах, другие говорят — что в часах, третьих – в баллах! Где правда? Я склоняюсь верить что в баллах, причем такая информация проскальзывает во многих мануалах по эксплуатации и ремонту.

Идея очень простая и гениальная в тоже время. «Баллы» они же «условные единицы» работы. Например вам производитель рекомендует менять при 60 000 баллов или у.е

Баллы накапливаются от времени работы (каждая минута – 1балл или 1у.е.), но они корректируются от температуры внутри.

Например, температура:

До 90 градусов – 1 балл

От 100 до 109 – 2балла

От 110 до 119 — 4б.

От 120 до 129 — 6б.

От 130 до 139 — 8б.

Таким образом — при буксовании в грязи или снегу, при больших пробках летом, таскании машин и прицепов сзади, резких стартов с перегревами, и прочих насильственных действиях вы быстрее набираете — «условные единицы» и ваше масло нужно быстрее менять.

ТО ЕСТЬ 60000у.е – не всегда может быть 60 000км особенно в условиях больших городов с огромными пробками

Думаю никому не нужно объяснять в необходимости замены жидкости внутри вариатора? Чем чаще будет замена (производитель рекомендует в 60000 – меняем в 50000) чем дольше будет ходить ваша трансмиссия

Нужно но ли обнулять счетчик?

КОНЕЧНО НУЖНО, причем при каждой замене. Например, для НИССАНОВ в электронном сервисном мануале так и написано — Delete CVT fluid deterioration date with CONSULT-III after changing CVT fluid.

То есть – «Удаляем значения о деградации CVT жидкости при каждой ее замене»

Как я считаю нужно это по нескольким пунктам:

Вы будете видеть, в каких условиях работает ваша коробка

Полный контроль над интервалами замены

Если будете руководствоваться этими цифрами – ОДНОЗНАЧНО продлит срок службы вариатора

При продаже можете показать новому хозяину — что и где делалось и сколько уже «натикало»! Такое углубленное погружение в проблему однозначно найдет отклик

Сейчас видео версия смотрим

НА этом заканчиваю. Если подвести итог – счетчик старения (деградации) масла устройство нужное, особенно с ростом больших городов и пробок в них. ОН НЕ РЕГУЛИРУЕТ ДАВЛЕНИЕ ВНТУРИ, но носит нужную и очень ценную информацию, используя которую ваш CVT прослужит намного дольше. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.