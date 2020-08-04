Сброс адаптации АКПП. Будем рассматривать KIA и Hyundai

Автоматическая трансмиссия, иногда требует сброса адаптации. Например, когда вы поменяли масло или у вас проявляются глюки, желательно сделать эту операцию. Это реально продлит срок службы агрегата, а также избавит вас от багов. В этой статье (внизу как обычно будет и видео версия), я расскажу, как сделать эту процедуру на автомобиле KIA (у меня шестиступенчатый автомат). Однако этот же алгоритм подойдет и для автомобилей Hyundai, ибо трансмиссии у них одинаковые. Есть много спорных моментов, которые я хочу затронуть в этих материалах …

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Многие говорят, что адаптацию АКПП делать уже не нужно, это пережитки старых трансмиссий на 4 передачи. Отчасти я соглашусь, но только отчасти. Все же иногда делать даже полезно. Теперь все по порядку

Что это такое?

Сброс адаптации АКПП (некоторые называют просто адаптацией, другие – сбросом автомата и т.д. все это одно и тоже) – по сути, это возвращение настроек АКПП, которые заложил производитель по умолчанию (если так можно выразится на заводе).

Как я писал выше, делается это например при замене ATF жидкости (особенно после больших пробегов), а также чтобы обнулить работу автомата, например при сбоях работы.

Адаптивный автомат

Наверное, мне многие могут написать – постой, но сейчас же современные «автоматы», АДАПТИВНЫ! То есть они сами настраиваются по стиль вождения, скажем если вы «тошните» по городу – то и АКПП будет работать неспешно (будет экономить топливо), а вот если вы ездите резво, тогда и автомат будет способствовать быстрой езде.

Обычно на адаптацию коробки нужно примерно около 100 километров

Тогда зачем же дополнительно заморачиваться?

Вы во всем правы, сейчас действительно гидротрансформаторные коробки могут настраиваться под вас, у них заложен такой умный алгоритм. НО! Это происходит не мгновенно, а через 100 – 150 километров пути.

Зачем нужна адаптация?

Сейчас мы берем именно современные агрегаты. Из верхнего пункта мы поняли, что они адаптивны, тогда когда нужно делать, а когда нет?

Вы меняете ATF жидкость каждые 50 – 60 000 км, тогда адаптацию можно и не делать. Свойства жидкости за такой короткий срок поменялись не сильно, и АКПП быстро настроится на новую ATF

Не меняли масло 100 – 120 – 150 000 км. Здесь нужно обязательно делать адаптацию, причем я посоветую вам провести эту процедуру у официального дилера, у них есть специальные сканеры и программное обеспечение, они на 100% сбросят настройки.

НО для чего это делается? Все просто – старое масло, которое залито в автомате, уже потеряло свои свойства, АКПП приходится корректировать давление через соленоиды, чтобы надежно смыкать фрикционные диски, делается это для того чтобы они не проскальзывали при работе. Вы меняете масло, заливаете новое, как бы восстанавливаете работоспособность жидкости (а она является не только смазкой, но и рабочим элементом). Тогда давление на фрикционные диски будет избыточным, банально они быстрее начнут изнашиваться. ДА, АКПП через 100 км настроится на новую жидкость, но повышенный износ на этом пробеге – НЕЖЕЛАТЕЛЕН!

Глюки трансмиссии. Бывает что коробка у вас немного «пинается» или «буксует» скажем один раз в пару недель. Возможно, она неправильно настроилась под ваш стиль езды. Нужно просто сбросить настройки, обнулить их. Возможно, проблема пройдет

В идеале адаптацию нужно делать в специализированном сервисе, либо у официального дилера. НО некоторые производители (как в нашем случае КИА и ХЕНДАЙ), оставляют лазейки, то есть все можно сделать своими руками.

Сброс своими руками КИА и ХЕНДАЙ

Вначале я хочу сказать, что сбрасывать адаптацию мы будем на шестиступенчатых автоматах — A6MF1 и A6GF1. НА четырехступенчатых эта инструкция может не работать.

Очень важно прогреть АКПП до рабочей температуры (не ниже 55 градусов), для этого достаточно проехать 10 -15 км

Выключаем всю нагрузку, кондиционер или подогревы

Выбираем ровный участок дороги, без помех, тормозить педалью нельзя! Желательно отрезок в 3 — 4 км

Выжимаем педаль тормоза. Теперь вам нужно 4 раза повторить определенный алгоритм. Переводим рычаг АКПП в N – нейтраль, на 3 секунды, далее в D – Drive (опять же на 3 секунды) и повторить это 4 раза. Подробнее будет на видео внизу

После трогаемся, давя на педаль газа на 15-20%, чтобы обороты двигателя поднимались не более 2000 – 2200 оборотов

В таком режиме вам нужно «пройти» по всем передачам, до последней шестой.

После достижения шестой передачи, отпускаем педаль газа (не нажимая тормоз), нужно остановиться, то есть АКПП опять же должна пройти по всем передачам, только вниз до первой. Причем машина сама не остановится, на первой она так и будет ползти, тут уже ее можно остановить тормозом

НА этом адаптация АКПП закончена

После этого процесса, АКПП на вашем КИА или ХЕНДАЙ, первое время около 50 -100 км будет работать немного по-другому, скорее всего от такого алгоритма вы отвыкли.

НА других марках, скорее всего процесс будет другой, вам нужно почитать специальную литературу, либо обратиться на специализированный форум.

Сейчас видео версия смотрим

В заключении я хочу сказать, все же правильнее ездить к официальному дилеру или специализированную СТО по вашей марки. У них есть все программное обеспечение, которое на 100% сделает сброс адаптации. И если у вас большой пробег, то я вам настоятельно рекомендую сделать эту процедуру после замены ATF жидкости. НА этом все, думаю я вам помог, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР