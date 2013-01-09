Зимние месяцы беспощадны к нашим с вами «железным коням». Для машины это реально сложные условия, когда на улице «загибает» -25, -30, -35 градусов, это я сейчас про среднюю полосу. В машине очень много механизмов в которых есть масло, это собственно двигатель, трансмиссия, раздатки, мосты и прочее. Масло на морозе может густеть, что может привести к серьезным поломкам (банально сальники может выдавить) или увеличенному износу, потому как его смазывающие свойства и первые несколько секунд (минут) после пуска находятся на низком уровне. В общем машину нужно прогревать, но не только двигатель, но и трансмиссию, особенно автоматическую. А вот насчет прогрева автомата (АКПП) в интернете ходит много мифов, сплетен и мнений. Сегодня я постараюсь привести их к общему знаменателю, будет и видео, так что читаем – смотрим …

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Сам задавался таким вопросом после того как купил машину на автомате, особенно в первую зиму. Облазил просто кучу форумов и сайтов, но единого решения так и не нашел. Если честно есть два крайне противоположных мнения — многие пишут что прогревать нужно, причем прибегая к прогонки передач на месте, с нажатой педалью тормоза, когда машина не трогается. Другие – пишут, что прогревать вообще не нужно, это пережитки прошлого, что странно выступают некоторые СТО и мастера «одиночки». Так реально где же правда? Нужно прогревать АКПП или можно на это забить, лично для себя я вывил одно правильно, которым пользуюсь уже 4 сезон. Именно с ним поделюсь и с вами.

Про жидкость ATF

Собственно многие кто «ПРОТИВ ПРОГРЕВА», говорят — что ATF жидкость (или масло), это технологичная субстанция, что она вообще не замерзает, а всегда остается текучей даже в самый лютый мороз. НО ЭТО НЕ СОВСЕМ ПРАВИЛЬНО

Конечно ATF, как я считаю, намного технологичнее, чем скажем масло в двигателе в нем очень много присадок, и синтетической составляющей, почти всегда это чистая синтетика. Собственно поэтому и цена находится в пределах 600 – 1000 рублей за литр.

Однако жидкость эта замерзает, она сильно густеет. Конечно если она у вас свежая, то это не так сильно сказывается. А вот если жидкость уже походила, тысячи километров, особенно ближе к замене, то может густеть намного сильнее.

Чтобы не быть голословным, вот фото. Свежая ATF

После пробега в 60 – 70 000 километров

Как видите, и та, и другая оставляют достаточно вязкий осадок на стенках стаканчика. НА видео внизу более подробно про жидкость. Поэтому прогревать ее обязательно!

Как может прогреться автомат

Давайте опять немного вспомним конструкцию. Автомат соединен с двигателем, причем достаточно плотно и жестко. Если прогревается мотор, значит тепло от него проходит к АКПП, «передача тепла через металл». Но при сильных морозах, нужно ждать очень долго, чтобы хоть как-то это тепло разогрело ATF жидкость.

Радиатор автомата. Как я уже писал в этой статье, у любой АКПП есть свой радиатор, который убирает губительные излишки тепла. Нередко радиатор отдельный, он стоит рядом с основным радиатором охлаждения двигателя, причем в нем установлен термостат. То есть пока жидкость холодная, она не циркулирует через радиатор, а находится внутри трансмиссии. Только после разогрева до 60 – 80 градусов циркуляция начинается. НО ЭТО СТАРАЯ КОНСТРУКЦИЯ.

Новая конструкция радиаторов автомата, сильно отличается. Она совместная с основным радиатором охлаждения двигателя. ТО есть они реально находятся в одном корпусе, отводу тепла способствует охлаждающая жидкость (будь то антифриз или ТОСОЛ). Многие думают, если они находятся рядом, то они будут и прогреваться вместе, то есть двигатель запустился, прогрелся до рабочей температуры, радиатор автомобиля стал теплый, и передал тепло ATF через «совмещение конструкций» — РЕАЛЬНО БЫЛО БЫ НЕ ПЛОХО! Но это не так. Ведь опять же на круге в АКПП может стоять термостат, который будет закрывать циркуляцию, пока жидкость внутри не станет горячей! НО НЕ СПОРЮ – ЕСТЬ ВАРИАНТЫ БЕЗ ТЕРМОСТАТОВ, хорошо это или плохо вопрос другой. Тогда прогрев действительно может присутствовать.

Ну и пожалуй самое последнее, прогреть автомат можно при помощи его работы. Тут вспоминаем конструкцию, особенно гидротрансформатора – в нем есть два турбинных колеса, которые передают крутящий момент от двигателя при помощи давления (трения) жидкости. Если она начнут вращаться, то ATF начнет нагреваться от трения, это обычная физика.

НУ что же теперь предлагаю подумать прогревать – не прогревать, и какие есть доводы.

Не нужно прогревать

Сейчас у этой версии есть куча сторонников. Собственно я уже много перечислил сверху, но давайте по пунктам:

ATF жидкость – СОВЕРШЕННА и она сильно не густеет

Прогрев происходит от двигателя (даже банально от корпуса)

Если сразу тронуться, то масло внутри автомат прогреется гораздо быстрее

Гонять по передачам не нужно это дополнительный износ

Сальники в АКПП выдержат любое давление

Это основные доводы противников прогрева, но есть и сторонники, и я один из них.

Нужно прогревать АКПП

Мне хочется вернуться все к той же ATF. Вот смотрите если она чистая, вовремя меняется и даже раньше (скажем через 40 000 км), также происходит замена фильтра АКПП, то здесь есть большой шанс что даже не прогретый автомат, будет вести себя более-менее адекватно.

Однако большое количество «наездников», проверяют свою автоматическую трансмиссию, только тогда, когда что-то происходит не так, толи «пинается», толи вообще передачи не включаются. Никто в большинстве не меняет масло, да и дилеры уверяют – «что автомат у вас не обслуживаемый»! ВО КАК!

И что же происходит с таким агрегатом, скажем через 60 – 70 000 километров пробега. ДА плохо все — масло черное как нефть, в нем остатки фрикционов, стружка пригары и прочее. Все это реально может оседать на масляном фильтре и закупоривать его. А тут еще и мороз в -30 градусов, в общем замерзает это все дело на фильтре (или фильтрах, на старых АКПП). Может забиваться и замерзать и радиатор.

Что происходит если не прогревать автомат, а сразу после 5 – 7 минут начать движение, пусть даже и не быстро. Давление масла не может НОРМАЛЬНО пройти через фильтра, ибо «осадок» на нем замерзший (густой) и не пропускает нормальное давление. В связи с этим АКПП может немного дергаться и пробуксовывать именно на холодную. Страдают фрикционные диски, соленоиды, а также и сальники.

Перед движением нам нужно немного разогреть АКПП, чтобы даже изношенное масло смогло нормально работать и смыть отложения с фильтров или радиатора.

Собственно прогревать, как я считаю нужно ВСЕГДА, однако алгоритм может отличаться. Например, при морозе в -5, — 10 градусов, это один алгоритм, а вот если -25, -30, он совершенно другой.

При не таких сильных морозах (-5, -10) градусов, достаточно просто прогреть двигатель (5 – 10 минут), затем нужно на 1500 оборотах ехать еще около 5 минут. Скорость примерно будет в районе 40 км/ч – ДАВИТЬ ПЕДАЛЬ В ПОЛ НЕЛЬЗЯ! Это чревато. Собственно и все.

НО при уже при – 20, -30 градусах алгоритм совершенно другой. Нам нужно запустить мотор, подождать 10 минут. НЕ МЕНЬШЕ! В такие морозы и двигатель должен хорошо прогреться. Немного тепла кстати перейдет и АКПП, далее нам нужно пробежаться по передачам, останавливаясь буквально по 10 секунд на каждом режиме. Для начала включаются передние и нейтральная передачи «N», «D», «M» (ручной режим если есть), после включаем «R». То есть если у вас даже есть все 4 режима как у меня, займет это максимум 40 секунд. Не нужно греть по 3 – 5 минут и по нескольку раз гонять по передачам, достаточно одного.

Что происходит внутри — турбинные лопасти (колеса), начинают вращаться но пока без нагрузки ведь авто стоит, жидкость достаточно быстро разогревается, прогон по передачам даже в самый лютый мороз, даст +5, +10 градусов. Сальники целы, также начинает смываться грязь с фильтра, банально она становится жидкой. АКПП плавно прогревается.

Далее, после прогона по передачам, вам нужно тронуться и также в течение 3-5 минут двигаемся в «щадящем» режиме, 1500 оборотов, скорость 30 – 40 км/ч. После такого автомат плавно прогреется до 40 – 50 градусов, далее можете уже «наваливать» сколько угодно!

В заключение скажу, что «прогулка по передачам» длиной в минуту, РЕКОМЕНДУЕТСЯ МНОГИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, например – MERCEDES, некоторые TOYOTA и прочие. А такие «монстры» автопроизводства советовать «хрени» не будут.

Написал много, возможно кто-то не понял, тогда предлагаю вам посмотреть видео версию статьи, в ней уже более подробно.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления на YOUTUBE.