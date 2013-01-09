У меня много статей про то что автомат может пинаться, толкаться в общем сопротивляться нормальной работе. И зачастую это действительно поломки или плохое масло (фильтр), которое не менялось сотни тысяч километров, почитайте хотя бы вот эту статью. Однако на днях я столкнулся с проблемой с одной стороны неожиданной, с другой очень банальной именно из-за нее автомат ведет себя из ряда вон плохо! И знаете дело тут вовсе не во внутренностях, а в навесном оборудовании двигателя …

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Что произошло? ДА вес просто – автомат на моем Chevrolet AVEO T300, стал пинаться, как при наборе скорости, так и при ее сбросе. Бывает, едешь по трассе на «шестой», и перед тем как перейти на пониженную передачу автомат делает «БУМ» достаточно ощутимый толчок в кузов. Также и при переходе с первой на вторую происходит толчок, в остальных передачах «неприятности» тоже были, но они не такие критичные.

Про утренние запуски

Однако меня немного насторожила работа и самого двигателя. Сейчас зима, а поэтому запуски сами понимаете – «холодные». Кстати я всех призываю — прогревать двигатель. При таких пусках, с утра, машина вела себя не как обычно. В кузов проходили сильные вибрации, и собственно двигатель работал как трактор – ОЧЕНЬ ШУМНО! Когда мотор прогревался, сильные вибрации уходили, но полностью не исчезали.

Так как у меня автомат, то при остановке на светофоре, он выключает все скорости и встает как бы в «режим ожидания», вот эти манипуляции были также очень сильно заметны, моей «пятой точкой». Вибрации — мать их и еще раз вибрации.

Также напрягали скрипы при проезде лежачих полицейских и прочих неровностей. Бывало, трогаешься с места, а где-то спереди под двигателем скрипящий звук – ОЧЕНЬ НАПРЯГАЛО!

ДА и на кочках, что-то стучало спереди, не сильно, но иногда, можно было отличить глухие звуки.

Собственно как мне показалось это звенья одной цепи – как я был прав.

Подушка двигателя справа

Звонил несколько раз дилеру, даже приезжал, мастер «мотал» мотор из стороны в сторону, но ничего странного не находил. Причем я указывал на проблему что при скидывании передач идет несильная, но вибрация в кузов – МНЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО ЭТО НОРМАЛЬНО! Твою мать – А РАНЬШЕ ТО, ПОЧЕМУ НЕ БЫЛО.

Поехал к народным умельцам, открыв капот на несколько минут сказали, что накрылась правая опора двигателя. НА новых AVEO T300, это большая проблема особенно на машинах с коробкой автомат, видно вес достаточно тяжелый, и поэтому опоры живут максимум тысяч 60 – 80, а бывает что и по 30 – 40. Сейчас кстати этих опор просто какое-то огромное количество, если не ошибся то около 15 – 20 и все они «фирменные», подходят именно на мою модель. Видно компания ищет, но не может найти универсальное средство.

Кстати на американском SONIC есть «гидроопоры», они по каким–то причинам не поставляются на Российский рынок. Однако многие через EBAY их заказывают — устанавливают, пишут что небо и земля, работа просто изумительная. Кстати и ресурс у них намного выше, около 100 – 120 000 км.

Лично я не стал заморачиваться, а взял самую новую опору, как сказал продавец модель 2016 года, типа усовершенствованная. Будем думать, что свои 60 – 80 000 она отходит. Цена около 7000 рублей. Ребят я специально не стал выкладывать ВИН КОД детали, ибо еще раз подчеркну – ОПОР ПРОСТО НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ. Возможно, вы выберете другую более совершенную и дорогую.

После замены

Наверное, всех мучает вопрос – «ну что же дальше»? Все хорошо ребята, замена занимает буквально 30 – 40 минут, из них минут двадцать ждали пока снег растает. Откручиваем 4 болта и производим замену, ставим новую опору.

И О ЧУДО! Перечислю даже по пунктам:

Холодный пуск вибраций ноль, двигатель работает очень тихо, прям как новый!

После прогрева, вибраций также нет!

Просто куда-то исчезли толчки, сейчас как будто новая трансмиссия. Нет ни при наборе скорости, нет ни при сбросе – ВСЕ ЧЕТКО.

Исчезли скрипы

Нет глухих стуков на кочках

Работа машины стала как-то собраннее что-ли, прямо чувствуется, что ничего не болтается.

Доволен как слон! Даже и не думал что «опора – подушка» двигателя может так много значить для всего автомобиля в целом. Особенно удивлен за автомат. Хотя мастер сказал – «а что вы удивляетесь, подушка моталась и происходили толчки, то есть она просто уже не держала».

Отдельно про «подушку – опору»

Если посмотреть на саму подушку, то вот так вот просто определить ее повреждение нельзя, хотя есть небольшие трещины. Но после того как на нее давишь, резиновая часть очень сильно проминается.

Опора состоит из трех основных частей:

Металлическая, которая крепится на кузов автомобиля

Металлическая, которая крепится на двигатель автомобиля

Резиновая, которая стоит между этими частями

Выходит из строя именно резинка, со временем она разбалтывается – разрушается, иногда трескается (причем очень сильно). И металлические части встречаются друг с другом, то есть одна лежит как бы на другой – вот вам и сильные вибрации. А толчки – должна «гасить» именно резиновая часть, а если ее просто НЕТ, она разрушена, вот вам и причина.

Сейчас небольшое видео снял именно для вас, хотя не так подробно, но опора там есть.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, особенно владельцам Chevrolet AVEO T300, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.