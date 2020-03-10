Почему ставят вариатор вместо автомата? Подробно + видео

Сейчас многие производители начинают устанавливать вариатор (или CVT) на свои автомобили. И вроде бы ладно — ставят и что тут такого. НО! Делать они это начинают вместо обычной автоматической трансмиссии (АКПП). И многие мои читатели, и слушатели задаются вопросом – а зачем? Почему устанавливают именно вариаторную коробку передач и отказываются от обычного автомата? Давайте разбираться. Как обычно будет текстовая версия, плюс видео в конце. Так что читаем смотрим …

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Собственно в чем тут проблема. Лично мое мнение – считаю что обычный «автомат» (АКПП), имеет намного больший ресурс, нежели вариатор. Есть примеры когда АКПП ходили и по 300 – 400 000 км, а вот «CVT» лично сам видел что могут выходить из строя в 30 – 50 000 км. Да и самый большой пробег который я видел на таких коробках – это 190 – 210 000 км (и то всего два раза).

И тут может возникнуть законный вопрос – а зачем убирать надежный агрегат и ставить вместо него спорное решение?

Предлагаю сегодня вместе, над этим подумать! У меня есть 4 пункта, которые, не претендуют на 100% правду, но очень близки к истине. Если с ними не согласны, пишите в комментариях, а я начинаю.

Техническая составляющая

Первое почему так массового могут устанавливать вариаторы на автомобили – это техническая составляющая, здесь есть два пункта:

Нет нормальной АКПП. Взять хотя бы тот же самый NISSAN, у него нет нормальных современных автоматических коробок передач, на 6 – 8 скоростей. Стоит отметить, что у них есть 4 ступенчатая JATCO (которая можно сказать не убиваемая), но она уже не отвечает духу времени. Поклонники НИССАНА сейчас скажут мне – да у них есть вариант 6 – 8 скоростей (да друзья есть, но они идут продольные и на тяжелые внедорожники, а вот для обычных легковушек просто нет). ДА и НИССАНУ это и НЕ НУЖНО, он был одним из пионеров вариаторов на свои машины.

Замещение некачественных трансмиссий. Тут для примера можно взять компанию ТОЙОТА, я уже не однократно рассказывал, что у них есть проблема с АКПП. Если взять КАМРИ то на 3,5 литровых вариантах у них просто ее ломало, думал с новым поколением они все это исправят, и свежие 8 ступенчатые АКПП будут лучше, но НЕТ! Сейчас автоматы еще хуже и как показывают некоторые ролики в интернете, сделаны из сырых деталей и могут выходить из строя даже при небольших пробегах (подробнее про это я расскажу в видео). Так вот, не получается у них с АКПП, и они начинают переключаться на вариаторы, просто идет замещение одной трансмиссии, на другую.

Вариатор дешевле, чем автомат

Просто маркетинг и ничего больше. Сейчас я не буду лезть в «технические дебри», а постараюсь рассказать простым языком.

Если взять конструкцию вариатора, то она несколько проще, чем у оппонента. Во-первых, его могут рассчитывать под небольшой крутящий момент, именно под небольшие машины класса «B или С». Во-вторых, в нем меньше металла. В-третьих, внутри есть два шкива (с изменяющимися конусами), есть небольшой гидроблок с соленоидами, сейчас есть даже гидротрансформатор и планетарный механизм (на первую и вторую передачи), но все это намного проще чем у оппонента.

Вариатор не рассчитан на высокие крутящие моменты, и зачастую на мощные машины их не ставят, чтобы объемный мотор не вывел его из строя

Если взять конструкцию автомата, то она сложнее и если можно так выразится — надежнее. Во-первых, АКПП делают универсально, то есть как на легковые малые машины (скажем KIA RIO), так и на большие седаны D-класса (OPTIMA) и паркетники (SPORTAGE). И эта трансмиссия, должна выдерживать все нагрузки (в том числе и дизельный вариант). Во-вторых, планетарных механизмов может быть больше, в 8 ступенчатом исполнении – зачастую три, крупнее гидроблок, соленоиды, гидротрансформатор, присутсвует 6 – 7 пакетов фрикционных дисков и т.д.

В целом произвести автомат стоит дороже, примерно на 60 – 80 000 рублей.

НУ и получается все очень просто, чтобы удешевить конструкцию конечного автомобиля, производители ставят вариаторы вместо автомата. И все равно на ресурс.

ЭКОЛОГИЯ

Экологи также давят на производителей. Суть здесь вот в чем – если взять старые 4 ступенчатые автоматические коробки, то они в среднем расходовали примерно 10 – 11 литров топлива (в городском цикле), если взять вариаторную трансмиссию, то тут 8 – 10 литров — разница очевидна. Около 2 литров. Значит выбросов в атмосферу меньше и автомобиль экологичнее.

НО! Если сравнить вариатор и свежие 6 – 8 ступенчатые АКПП, то они могут быть даже эффективнее. НО вспоминаем второй пункт, они значительно дороже.

Маркетинг и ничего личного

Ну и последний пункт, это маркетинг. Поясню – производителю не нужно чтобы вы катались на машине 200 – 300 – 400 000 км. В идеале откатали гарантию, сдали машину в трейд-ин и взяли новую.

ВАРИАТОР для этого подходит идеально, ресурс у многих таких трансмиссий 150 – 200 000 км, а дальше дорогой ремонт.

АВТОМАТ при должном обслуживании, может ходить раза в два больше. Как мне кажется производителю это не совсем выгодно, именно поэтому и суют сейчас CVT, даже в те машины, которые раньше комплектовались АКПП.

Сейчас видео версия, смотрим.

Напишите свое мнение, что вы думаете об этой ситуации? А я на этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР