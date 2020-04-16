Почему на немцах (МЕРСЕДЕС и БМВ) задний привод: Подробно + видео

Очень часто ко мне на канал и на сайт приходят вопросы — про немецкие автомобили, а именно почему они все имеют задний привод? Я уже не однократно рассказывал про плюсы передней и задней ведущий оси, это вы можете почитать вот в этом материале. НО почему же немецкие производители упорно остаются на классической компоновке? Давайте подумаем над этим, как обычно будет и видео версия в конце …

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Почему задний привод, это именно классическая компоновка? Просто потому что, она появилась намного раньше и ее ставили на многие старые авто. А вот современные машины зачастую используют передний привод. Кстати советую почитать материал – немец или японец.

Все «немцы» имеют задний привод

Для начала я хочу разобраться с этим мифом, это мягко сказать не правильно. Смотрите, немцы они не однородны (если не копать во всякие суббренды), то можно выделить две группы:

Задний или полный привод – это МЕРСЕДЕС и БМВ

Передний или полный привод – это АУДИ и ФОЛЬКСВАГЕН

ТО есть не все немцы с задним приводом, да и «мамонтов» автопрома также появляются подвижки в сторону удешевления, например МЕРСЕДЕС начал делать на переднем приводе А – класс или модель CLA. НО это скорее исключение из правил, чем общая практика

Комфорт и управляемость

Итак, как мы поняли основные производители на заднем приводе это именно МЕРСЕДЕС и БМВ. Так почему же они его так любят. Есть несколько простых причин и первая это комфорт и управляемость.

Если взять заднюю ведущую ось, то основная нагрузка идет именно на задние колеса, а передняя подвеска как бы разгружена. ТО есть от двигателя – коробка – карданный вал – задний мост – колеса.

Переднеприводная машина, имеет всю компоновку спереди, причем от трансмиссии к колесам по средствам ШРУСОВ передается крутящий момент. А так как передние колеса соединены с рулевой рейкой, и получается что передается большая часть вибрации и биения в руль. Причем при резком старте зачастую, машину может тянуть вправо или влево, это абсолютно нормально.

Распределение веса и маневренность

Заднеприводная машина имеет правильно распределение веса. ТО есть передняя часть, где двигатель весит примерно также как задняя часть где задний мост. НА старых авто соотношение было примерно 50 на 50.

НА современных авто МЕРСЕДЕС или БМВ, распределение может быть 60 на 40 в пользу переда автомобиля. Все потому что сейчас практически не используют задний мост, а в основном дифференциал в отдельном корпусе и полуоси, это несколько легче.

Однако даже такое соотношение (60 на 40), более правильное чем переднеприводные автомобили (там соотношение может быть 80 на 20).

Поэтому и управляемость здесь намного лучше и стабильнее, повороты и высокие скорости проходят с более высокими параметрами. Передний привод себе такого позволить не может

Разгон

Когда машина «стартует» с места, то по инерции вес идет на заднюю ось. Соответственно она сильнее прижимается к дорожному покрытию, отсюда пробуксовки практически нет (даже если очень мощный мотор) и сцепление с дорогой намного лучше.

Передняя ось такое себе позволить не может – здесь также по инерции вес идет назад, получается что передние колеса разгружены, при большой мощности силового агрегата, они просто начнут проскальзывать.

В итоге, задний привод при старте с места немного выигрывает, пусть это будет полсекунды, но факт остается фактом.

Мощность

Задний привод из-за своего строения может переваривать больший крутящий момент, ну и как следствие большие лошадиные силы.

Ведь конструкция заднего моста (или просто дифференциала), практически не ограничена в объемах. Простыми словами мост можно сделать ОЧЕНЬ большим. И его не сломает даже при 1000 л.с.

А вот передний привод, здесь все намного сложнее – во-первых, гранаты имеют ограниченную конструкцию, их банально нельзя сделать большими, они не полезут в переднюю подвеску. Во-вторых, массивными их сделать также нельзя, будет большие механические потери, ведь ШРУСОВ спереди 4 штуки (два внутренних и два наружных).

Сейчас видео версия статьи, смотрим

В заключение хочется сказать, что в этой статье мы не говорили над минусами заднего привода, здесь только причины, по котором некоторые немецкие производители выбирают именно такой привод. На этом я заканчиваю, думаю было интересно, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР