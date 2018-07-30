Самая популярная автоматическая коробка передач, это обычный автомат, сокращенно — АКПП. Это достаточно надежные агрегаты (особенно старые 4 ступенчатые варианты). Но у них есть несколько слабых мест и если не соблюдать правила эксплуатации, тогда вы можете очень быстро «угробить» эту трансмиссию, а стоимость новой или ремонт этой, это просто ОГРОМНЫЕ деньги! Одной из губительных причин, является перегрев. Именно про него я сегодня и хочу поговорить подробнее. Как обычно будет текстовая версия + видео. Так что читаем смотрим …

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Перегрев очень быстро может вывести вашу АКПП из строя, причем перегрев может быть даже не заметным и при невысоких оборотах в городе (например, передвигаетесь в щадящих режимах), вы его даже не заметите, а когда автомат начнет пинаться тогда уже будет поздно. Сегодня мы поговорим о причинах и симптомах, ну и о последствиях тоже.

Нормальная температура АКПП

Автомат нагревается от трансмиссионного масла (оно специальное, называется — ATF жидкостью). Эта жидкость является передающим звеном — если сказать простыми словами оно передает крутящий момент от двигателя, колесам. Происходит все это в гидротрансформаторе, когда одна турбина (турбинное колесо) условно привязанное к двигателю, передает напор масла другой турбине, которая привязана к трансмиссии.

Как вы понимаете — нагревается именно масло, а не сама АКПП, а уже это тепло разогревает все остальное.

Для того чтобы нивелировать избыточный нагрев жидкости в автомате, ее пропускают через радиатор охлаждения, именно из-за этого не происходит разрушительного нагрева.

Стоит отметить, что нормальная температура масла внутри автоматической трансмиссии находится в пределах 65 – 95 градусов Цельсия. Если температура переваливает за 100, а тем более за 110 градусов, то уже нужно думать и смотреть. Иначе поломки рядом

А теперь давайте подумаем, какие могут быть причины, по которым перегревается автомат.

Причины перегрева

Причины зачастую банальны и каждый может с ними столкнуться:

Забит радиатор охлаждения. Обычно он отдельный, располагается рядом с основным радиатором охлаждения двигателя. Со временем он может забиваться пухом, грязью, насекомыми и т.д. ВАЖНО! Чистить его каждый год (хотя бы промывать не очень сильными струями воды)

Давно не меняли масло. Скажем, катались 150 – 200 000 км и никогда не залазили в АКПП. Накапливается ОЧЕНЬ большое количество грязи, и она уже может изнутри также забить радиатор охлаждения. ATF жидкость не будет циркулировать, вот вам и перегрев

Буксировка автомобиля или прицепа . От большой тягаемой массы, также может идти перегрев и больший износ

. От большой тягаемой массы, также может идти перегрев и больший износ Пробуксовка. Застряли в грязи, песке или снегу. Если вы буксуете на одном месте, обороты высокие, идет капитальный разогрев АКПП. НА многих автомобилях даже стоит система защиты от перегрева, она отрубает автомат после критического нагрева, у вас появляется индикатор на приборной панели

Есть еще одна причина, но это как я называю запланированное старение. Смысл здесь вот в чем – на некоторых автомобилях радиатор АКПП и основной для двигателя совмещенные. НО зачастую сейчас моторы могут быть высокотемпературные, что

Если вы не таскаете прицепы сзади, и не буксуете в грязи. То для вас важно промывать радиатор и менять вовремя масло внутри

Последствия перегрева

Для автоматической коробки последствия самые плачевные? Опять же пробежимся по пунктам:

Масло (или ATF жидкость) . Ее рабочая температура (у самой лучшей) примерно до 130 градусов Цельсия. Если разогрев идет выше, то она банально теряет свои свойства и может даже пригорать. А от такого пригорания, может выпадать осадок, забивая многие рабочие части — соленоиды, гидроблок и т.д. Как минимум работоспособность вашей коробки нарушится

. Ее рабочая температура (у самой лучшей) примерно до 130 градусов Цельсия. Если разогрев идет выше, то она банально теряет свои свойства и может даже пригорать. А от такого пригорания, может выпадать осадок, забивая многие рабочие части — соленоиды, гидроблок и т.д. Как минимум работоспособность вашей коробки нарушится Фрикционные диски (или фрикционы). Я уже писал про них вот здесь, они есть как твердые (обычно металл) так и мягкие (может быть прессованный картон и прочие пропитанные виды специальной бумаги). Так вот «мягкие» фрикционы, от излишне высоких температур банально могут разрушаться.

Соленоиды. Если сказать простыми словами, то это специализированные клапана, которые открывают поток масла до пакета того или иного пакета фрикционных дисков, смыкая или размыкая их. Так вот сейчас соленоиды могут быть на 50% из пластика, и высокая температура может их банально разрушить

Проводка. Зачастую до соленоидов, могут идти специальные провода управления, так вот от высоких температур, они также могут оплавляться и разрушаться.

Вот такие последствия могут быть от перегрева автомата, так что его нужно контролировать

Симптомы перегрева

В самом начале, всем владельцам автомобилей с автоматом или вариатором, я советую купить так называемый ELM327 (про него я подробно писал, перейдите по ссылке). Можно установить на свой телефон программу TORQUE, ELM327 установить в разъем OBD2 и считывать показания многих параметров, в том числе и температуры автоматической коробки передач. Далее узнаете свои крайние характеристики разогрева (бывает в ремонтных мануалах) и смотрите на показания через «ЕЛМКУ». Если все нормально, тогда ОК. Если превышение, ищем причины

Симптомы могут быть:

Толчки при переключении

Запах горелого масла

Плохо переключаются передачи

Переключение происходит при высоких оборотах

Постоянно загорается индикатор перегрева, особенно после нескольких резких стартов

В самых тяжелых случаях могут вообще не включаться передачи

Как видите ничего веселого.

Сейчас интересное видео, смотрим

На этом буду заканчивать, я думаю, мои материалы вам полезны. Подписывайтесь на канал в YOUTUBE читайте мой сайт. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР