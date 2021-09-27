Низкий уровень масла в АКПП (автомате): симптомы, признаки и последствия

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Как я писал в предыдущей статье про частые поломки АКПП, одна из причин не корректной работы может быть неправильный уровень масла. Его банально больше (высокий) или меньше (низкий). И в тех и других случаях автомат будет вести себя неадекватно. Сегодня я вам предлагаю поговорить именно о низком уровне (разберем подробно). А вот когда его больше, будет отдельная статья. Как обычно будет текстовая версия + видео внизу …
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Очень часто низкий уровень бывает из-за поломок, например — пробили поддон АКПП или какая–то прокладка потекла (хотя могут и недолить). Все потому что не все АКПП одинаковы, какая-то модель требует сильного прогрева, другая почти на холодную, из-за этого может случится путаница
Нужно понимать — что ATF жидкость в АКПП, это рабочее тело (по сути как шестерня), и ее должно быть определённое значение. Ни больше, ни меньше.
В крайнем случае, проявятся сбои в работе, что в дальнейшем приведет к реально серьезным поломкам. А ремонтировать автомат, это мягко сказать – недешево.
Причем замена масла на старых автоматических трансмиссиях и на новых, немного отличается, хотя бы потому что на старых был щуп (а также пробка для заливки), а вот на новых его зачастую нет, есть только контрольное окошко.
Причин много, есть как внешние, так и внутренние. Начнем с самого сложного и именно о скрытых причинах
НО бывало, что мембрана рвалась, и масло из АКПП попадало во впускной коллектор, а далее в двигатель. Уровень в ДВС постоянно рос, а в автомате падал. Из-за высокого объема, двигатель начинал дымить синим дымом, как будто есть расход масла в моторе. НО если проверить щуп в АКПП, там уровень постоянно падает
Стоит помнить — что сейчас существуют как бы два типа автоматов, это условно старые – там есть щуп, и условно новые (часто этого щупа просто нет) проверяется через контрольное окошко. Для примера коробка от KIA — A6LF2, имеет только контрольное окошко.
Еще раз хочу напомнить, что на некоторых машинах проверка уровня масла в АКПП происходит на горячую, например при + 70 градусах. НА других же проверяют почти на холодную, то при + 30. Для корректной замены, нужно обратиться к мануалу именно вашей трансмиссии
Как проверить в версии со щупом
Это самая простая процедура, но опять же на современных машинах такого зачастую нет:
Как проверить, если щупа нет
Значит у вас современный агрегат, почему то производители начали отказываться от щупа:
Достаточно буквально несколько капель, которые будут выливаться из контрольного отверстия.
Их достаточно много, особенно заметно тогда когда вы приехали на исправной машине, а после замены уезжаете и автомат ведет себя не так как раньше. Прокатитесь 50 – 100 км и если ситуация усугубляется, значит нужно ехать обратно в сервис и смотреть уровень масла
Какие признаки проявляются:
Они могут быть самыми плачевными, однако быстро «убить» АКПП невозможно для этого нужно игнорировать проблему сотни, а то и тысячи километров.
Еще раз, если у вас проявляется сразу не корректная работа трансмиссии, то нужно опять же вернуться на СТО где меняли масло, скорее всего низкий уровень жидкости
Последствия – поломки:
Нужно как можно скорее восполнить уровень до нормального. Опять же если у вас есть щуп, можно добавить через его трубку, если щупа нет – обратно на СТО.
Также я всем настоятельно рекомендую, брать хотя бы пол-литра масла про запас. Чтобы вы могли его добавить.
Сейчас видео версия материала, смотрим
Низкий уровень, собственно как и высокий не несет для АКПП ничего хорошего, держите его в допусках и ваш автомат будет ходить очень долго. Напоследок, хочется отметить, что масло обязательно нужно менять (примерно раз в 60 000 км), иначе от большого пробега оно банально загрязнится и забьет вам всю коробку, работа будет не корректной именно из-за грязи. А на этом у меня все искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР
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