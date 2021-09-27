Низкий уровень масла в АКПП (автомате): симптомы, признаки и последствия

Как я писал в предыдущей статье про частые поломки АКПП, одна из причин не корректной работы может быть неправильный уровень масла. Его банально больше (высокий) или меньше (низкий). И в тех и других случаях автомат будет вести себя неадекватно. Сегодня я вам предлагаю поговорить именно о низком уровне (разберем подробно). А вот когда его больше, будет отдельная статья. Как обычно будет текстовая версия + видео внизу …

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Очень часто низкий уровень бывает из-за поломок, например — пробили поддон АКПП или какая–то прокладка потекла (хотя могут и недолить). Все потому что не все АКПП одинаковы, какая-то модель требует сильного прогрева, другая почти на холодную, из-за этого может случится путаница

Почему так важен уровень?

Нужно понимать — что ATF жидкость в АКПП, это рабочее тело (по сути как шестерня), и ее должно быть определённое значение. Ни больше, ни меньше.

В крайнем случае, проявятся сбои в работе, что в дальнейшем приведет к реально серьезным поломкам. А ремонтировать автомат, это мягко сказать – недешево.

Причем замена масла на старых автоматических трансмиссиях и на новых, немного отличается, хотя бы потому что на старых был щуп (а также пробка для заливки), а вот на новых его зачастую нет, есть только контрольное окошко.

Причины падения уровня масла АКПП

Причин много, есть как внешние, так и внутренние. Начнем с самого сложного и именно о скрытых причинах

Вакуумный корректор. Ставился на старые автомобили Мерседес, реже ФОРД и НИССАН. Это сложная структура, но если сказать просто о работе. Соединялся он с впускным коллектором мотора патрубком, между ними стояла мембрана, которая как бы видела разряжение при подаче и корректировала работу АКПП, например переключения или кикдаун.

НО бывало, что мембрана рвалась, и масло из АКПП попадало во впускной коллектор, а далее в двигатель. Уровень в ДВС постоянно рос, а в автомате падал. Из-за высокого объема, двигатель начинал дымить синим дымом, как будто есть расход масла в моторе. НО если проверить щуп в АКПП, там уровень постоянно падает

Сальник гидротрансформатора. ОН как бы запирает масло в АКПП до «бублика», течь он не должен, но иногда такое бывает. Понять это можно сразу, под автомобилем будет лужа красной жидкости. Причем течь будет в месте крепления АКПП и двигателя

Пробило поддон или прокладку. Бывает часто, когда налетают на кочку или камень. Причем сейчас на современных АКПП, поддон может быть из пластика пробить его легко и просто. Также на СТО вам могут неправильно установить поддон после замены фильтра, либо установить старую прокладку, из-за это также будет течь

Пробило шланг или радиатор, ослаб хомут. Это система охлаждения автомата, здесь причина в прорыве шлангов (возможно, ослабились или не затянуты хомуты). Бывает пробивает и сам радиатор

Это система охлаждения автомата, здесь причина в прорыве шлангов (возможно, ослабились или не затянуты хомуты). Бывает пробивает и сам радиатор Неправильная замена на СТО. Автоматы не одинаковы, иногда нужно греть масло, и далее выставлять уровень, но многие этого не делают, а меняют на холодную. Из-за этого уровень не правильный особенно в АКПП с контрольным окошком

Как правильно проверить масло в АКПП?

Стоит помнить — что сейчас существуют как бы два типа автоматов, это условно старые – там есть щуп, и условно новые (часто этого щупа просто нет) проверяется через контрольное окошко. Для примера коробка от KIA — A6LF2, имеет только контрольное окошко.

Еще раз хочу напомнить, что на некоторых машинах проверка уровня масла в АКПП происходит на горячую, например при + 70 градусах. НА других же проверяют почти на холодную, то при + 30. Для корректной замены, нужно обратиться к мануалу именно вашей трансмиссии

Как проверить в версии со щупом

Это самая простая процедура, но опять же на современных машинах такого зачастую нет:

Прогреваем автоматическую трансмиссию, нужно проехать несколько километров

Ставим на ровную поверхность – это обязательно (уклона быть не должно)

Глушим ДВС

Вытаскиваем щуп именно автомата, протираем его и снова устанавливаем на место (это делает для более точного уровня)

Обычно на щупе есть отметка HOT (то есть горячее), масло должно быть в рамках

Если его больше, обязательно скидываем, можно шприцом выкачать через трубку щупа

Если меньше просто добавляем

Как проверить, если щупа нет

Значит у вас современный агрегат, почему то производители начали отказываться от щупа:

Опять же прогреваем трансмиссию

Заезжаем на яму или поднимаем на подъемнике

Ищем контрольное отверстие

Не глушим двигатель, берем емкость для масла (кстати, нужно быть осторожным оно будет горячее)

Откручиваем пробку. Если масло полилось, значит его было больше. Если нет, значит уровень низкий и нужно добавить.

Берем шприц и доливаем до тех пор, пока из контрольного окошка оно не польется

Достаточно буквально несколько капель, которые будут выливаться из контрольного отверстия.

Симптомы низкого уровня ATF жидкости

Их достаточно много, особенно заметно тогда когда вы приехали на исправной машине, а после замены уезжаете и автомат ведет себя не так как раньше. Прокатитесь 50 – 100 км и если ситуация усугубляется, значит нужно ехать обратно в сервис и смотреть уровень масла

Какие признаки проявляются:

Проявляются пробуксовки. Давите педаль газа, а машина не едет (не хватает давления масла, чтобы сжать пакет фрикционов)

Толчки – пинки при работе. Опять же не хватает давления рабочей жидкости

Перегрев АКПП. Чем меньше объем, тем она быстрее прогревается, не хватает объема циркулировать через радиатор.

Сброс передач на пониженную. Ибо при высоких передачах давление нужно больше

Гудение АКПП. Она сильно вибрирует и гудит

Не тянет в горку. При большой горке машину как будто кто-то сзади держит

Не трогается с места. Переводим в D – drive отпускаем педаль, машина должна немного катиться. Если этого не происходит, значит уровень масла может быть низким

Последствия низкого уровня масла

Они могут быть самыми плачевными, однако быстро «убить» АКПП невозможно для этого нужно игнорировать проблему сотни, а то и тысячи километров.

Еще раз, если у вас проявляется сразу не корректная работа трансмиссии, то нужно опять же вернуться на СТО где меняли масло, скорее всего низкий уровень жидкости

Последствия – поломки:

Износ насоса

Износ (быстро могут сгореть) фрикционные диски

Выход из строя подшипников

Перегрев АКПП, что может повлиять на состояние всей коробки

Нужно как можно скорее восполнить уровень до нормального. Опять же если у вас есть щуп, можно добавить через его трубку, если щупа нет – обратно на СТО.

Также я всем настоятельно рекомендую, брать хотя бы пол-литра масла про запас. Чтобы вы могли его добавить.

Сейчас видео версия материала, смотрим

Низкий уровень, собственно как и высокий не несет для АКПП ничего хорошего, держите его в допусках и ваш автомат будет ходить очень долго. Напоследок, хочется отметить, что масло обязательно нужно менять (примерно раз в 60 000 км), иначе от большого пробега оно банально загрязнится и забьет вам всю коробку, работа будет не корректной именно из-за грязи. А на этом у меня все искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР