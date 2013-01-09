Про автоматическую коробку передач мы уже довольно много говорили, очень много различной информации, все потому что это сложный агрегат, требующий определенных условий эксплуатации. Однако, многие мои читатели просят рассказать про механический вариант трансмиссии (МКПП), почему она может не работать? Какие основные причины неисправностей, как их диагностировать и по возможности устранить самому? Давайте разбираться, как обычно в конце будет видео версия статьи, так что читаем смотрим …

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Любая трансмиссия, испытывает большие нагрузки в процессе эксплуатации, это второй по «нагруженности» агрегат после двигателя, который работает в сложных условиях. Поэтому и возникает большая вероятность какой-либо неисправности. Однако у МКПП они свои, и отличаются от автоматического собрата, именно поэтому их стоит знать и по возможности стоит оперативно устранять.

Почему до сих пор не откажутся от МКПП

Сейчас наверное многие новички подумали – «ой да «механика» да кому она нужна, да сейчас все ездят на АКПП, и вообще ее дни сочтены». Не совсем это так, ведь у этого варианта есть очень много поклонников и реальных плюсов, все я перечислять не буду, все же мы уже думали — что лучше АКПП или МКПП, но некоторые особо значимые перечислю:

Цена. Как правило, этот вариант на 40 – 80 000 рублей дешевле, чем автоматический собрат

Расход топлива, пока еще не один автоматический вариант к нему не приблизился (но уже совсем немного)

Прочность

Простота конструкции

Выдерживает большие нагрузки (переваривает большие крутящие моменты )

) Температурный режим (сложно перегреть)

Именно поэтому сейчас этот вариант применяется на многих грузовых автомобилях, тяжелых внедорожниках, да и на многих легковых авто. В общем списывать этот агрегат преждевременно, причем сейчас разрабатывается вариант без педали сцепления, то есть что-то типа полуавтомата передачи переключаются вручную, а педали нет.

Основные причины неисправностей

Механика также как и автомат, предназначена для передачи и изменения крутящего момента от силового агрегата колесам, причем делать это нужно комфортно и динамично. ТО есть машина должна максимально быстро ускоряться и делать это без каких-либо «рывков» запредельных оборотов мотора (чтобы он «не рычал как потерпевший») и по возможности обладать достаточными тяговыми усилиями. Именно это и призван делать этот узел, ведь двигатель работает не линейно и это нужно как-то компенсировать, в данном случае получается передачами. Но здесь есть человек (водитель) который вручную должен переключать передачи чтобы банально не загубить коробку и мотор (собственно это и есть основное отличие).

Поэтому многие такие неисправности (как я считаю) связаны именно с вождением и не правильной эксплуатацией, итак:

Не включаются передачи. Либо одна, либо вообще все

Трудно включаются передачи на механической коробке

«Выбивание скоростей». Проявляется так – едите, сбрасываете газ (либо наоборот даете больше), а передача вылетает причем с хрустом (бывает и без)

При включении-переключении раздается громкий хруст

На холостых, когда машина стоит – мотор запущен, также идет хруст от коробки

Под авто есть масляные подтеки, после детального рассмотрения видно что сочится масло, либо из прокладок, либо из сальников

Возникнуть все это может по разным причинам, например из-за износа основных шестерен, синхронизаторов, валов, подшипников. Из-за потери масла, разрывов сальников и основных прокладок, теперь более детально:

Износ основных деталей, от больших пробегов

Некачественные трансмиссионные масла или не тех допусков

Низкое качество запчастей при ремонте

Полное отсутствие технического осмотра

Неграмотное обслуживание механической трансмиссии

Высоконагруженный стиль вождения. Это может быть как спортивное, а также вождение с затяжными пробуксовками (внедорожное), так и просто агрессивное

Несмотря на все эти неисправности механическая коробка ОЧЕНЬ надежна! И если ей уделять минимум времени, хотя бы менять масло и осматривать раз в полгода — год, ходить она будет долго.

Про сцепление и его привод

Зачастую многие путают неисправности коробки и навесного оборудования. Под этим термином я имею в виду сцепление и его привод (в одном случае он гидравлический, а в другом механический). Как обычно они находятся снаружи механической коробки, но напрямую влияют на ее работу.

Само сцепление состоит из диска и корзины со временем диск изнашивается, точнее изнашиваются его фрикционные накладки и он может проскальзывать, банально не останавливаться. ЭТО приводит к плохому переключению передач, пробуксовкам (когда мотор рычит, а машина не развивает мощность).

Если повреждается корзина, у нее есть специальные «лепестки», на которые воздействует выжимной подшипник, то как правило они ломаются и вы банально не можете включить передачу! Вообще никакую.

Есть педаль сцепления стала «легкой», не такая как была раньше, и опять же нет включений, то это может быть дело в приводе. Либо тросик порвался, либо вытекла жидкость (в случае с классическим ВАЗ).

Поэтому если не включается вообще никакая «скорость», либо идет пробуксовка (нет развития скорости), то скорее всего нужно смотреть сцепление, его привод или корзину.

Однако это проблема навесного оборудования, теперь пройдемся по основным неисправностям и как их устранить, выкладываю таблицу.

Таблица неисправностей и их устранение

Неисправность МКПП Причина и устранение Не включается одна или все передачи Износ поломка синхронизаторов (сломало зубья), сломало лепестки корзины сцепления, проблема с вилкой или выжимным подшипником, сломало вал или шестерни, неисправность тяг до МКПП (возможно нужна их регулировка с заменой пластиковых втулок), низкий уровень масла, либо залито неправильная трансмиссионная жидкость (бывает попала вода) Шум на нейтральной при работающем моторе Износ подшипника (ведущей шестерни, либо ведущего вала), низкий уровень смазки, грязное (изношенное масло), попадание грязи или воды, бывает, что неисправность в самом валу (например перегрет изначально) Шум при включенных передачах (при всех) – мотор работает Те же причины что и на нейтральной, разрушился подшипник выходного вала или ведомой шестерни, картер сцепления и двигателя не соосны Шум на одной включенной передаче, двигатель запущен Сломало синхронизатор, изношены зубья этой шестерни Хруст при переключении Неисправность сцепления (корзина, диск), не работает привод (порвался тросик, вытекла жидкость), износ синхронизатора, неисправность шестерни, бывает коробка сама откручивается (нужно проверить крепление) Передачи выключаются сами по себе (либо при наборе скорости, либо при сбросе) Проблема с синхронизаторами, поломка шестерен, повреждены вилки включения шестерен, разрушение подшипников валов, открутилась МКПП, повреждение тяг переключения передач Вибрация от МКПП при работающем двигателе Неравномерно работает сам силовой агрегат, открутилась МКПП нарушены крепления к кузову, разрушены опоры Течь масла из механической коробки Пропускает пробка слива масла, пропускают сальники уплотнительные кольца, излишний уровень масла внутри, пробит картер МКПП (появились трещины в результате ударов)

Это не все но самые распространенные причины, конечно же чтобы их устранить нужна квалифицированная помощь, сами вы навряд ли что-то сделаете хотя бы потому что снять механическую коробку, особенно на переднем приводе не так то и просто. Все дело в том, что основные неисправности кроются внутри и чтобы их выявить, вам в любом случае нужно снимать свою коробку передач.

Как продлить срок службы

Долговечность механической трансмиссии зависит от того как вы ее будете эксплуатировать и следить за ней. Сейчас реально ходит много мифов что за механикой следить не нужно, и что она работает весь срок эксплуатации автомобиля, это не совсем так.

Самое главное – это плавное переключение передач, с полным выжимом педали сцепления. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, чтобы педаль была нажата всего на половину или вообще не нажата! Это приводит к преждевременному износу шестерен, синхронизаторов.

После того как произошло нужное переключение, нужно отпускать педаль сцепления, держать его не нужно! Ибо идет повышенный износ диска сцепления

Желательно двигаться на той передачи, которая соответствует данной скорости, это избавляет как двигатель, так и коробку передач от не нужных нагрузок, самая лучшая 4 передача, еще ее называют «прямой», в так подключении занято минимальное количество шестерен и все два вала (в обход промежуточного). Это уменьшает износ МКПП

Пониженная передача должна включаться при снижении скорости, также как повышенная при наборе. Это снижает нагрузку на мотор и саму трансмиссию

Есть «первая» не включилась сразу (пошел хруст) такое бывает даже на новых машинах, не стоит толкать рычаг до упора! Нужно отпустить рычаг и педаль сцепления, и повторить процедуру через несколько секунд (иногда нужно два раза нажать на педаль сцепления)

Нельзя включать заднюю передачу при движении вперед. Конечно сейчас на всех современных авто есть «защита от дурака» (вы ее банально не включите), то на старых машинах такое переключение могло сразу же привести к поломке

Отдельно хочется сказать про трансмиссионные жидкости в МКПП, как я писал выше, сейчас многие уверены — что смотреть внутри смазку не нужно, и что она залита на весь срок службы это не так:

Хотя бы раз в год, осматривайте механическую коробку (особенно после агрессивных, внедорожных поездок) на предмет потеков масла. Зачастую может течь как сама заливная горловина, так и сальники, это нужно устранить на ранней стадии, чтобы не допустить снижения уровня

Уровень масло проверяется каждые 15 000 километров, если он снизился нужно долить его

Полная замена через 60 – 70000 километров, оно также изнашивается, как и в автомате. Однако его нужно не так много

Используйте только установленные производителем трансмиссионные масла, другого допуска могут излишне загустеть на морозе, а также негативно повлиять на сальники. Не смешивайте их с другими составами, это может вызвать чрезмерный износ

Здесь смазка играет также не маловажную роль, защищает, смазывает и сохраняет.

Сейчас смотрим видео версию статьи

На этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР