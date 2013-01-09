Как вы уже поняли, речь пойдет именно про механическую «коробку» и про включение передач (а точнее не включение) именно на ней. Опыт в этой сфере у меня достаточно большой, лично я сам ремонтировал такие автомобили как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10 – е семейство). Сказать, что есть глобальные различия у иномарок, так их особо – НЕТ! Так что если у вас не «подрубаются скорости» значит, причины могут быть схожими. В общем, статья будет полезной, в конце как обычно видео …

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Ко мне на бог приходит достаточно большое количество таких вопросов, особенно от начинающих водителей наших ВАЗ! Особенно с переднего привода, ведь заднеприводных машинах рычаг был установлен в самой МКПП. Сразу хочу всем ответить — проблема не включения может быть не всегда кардинальной! Зачастую дело в мелочи, просто от времени у вас что-то разболталось или открутилось, как правило такое происходит в 50% случаев.

Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.

Предлагаю начать именно с простых неисправностей.

Кулисы и тяги коробки передач

Помню меня «бесило» на ВАЗ 2114, что рычаг КПП мотался из стороны в сторону как «ложка в стакане», мне всегда хотелось его сделать жестче, каким-либо способом. А способ то был один, залезть вниз по авто и поиграться с кулисами и тягами. В принципе их можно отпускать подтягивать, регулировать рычаг по наклону и т.д. В общем, я игрался, но заметил если уж слишком сильно поджать рычаг в левую сторону, то исчезает возможность включение передачи (первой и задней). Это проявляется на неработающем автомобиле, я уже молчу про заведенный двигатель.

Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.

Тросик МКПП

Кстати некоторые коробки передач переключаются при помощи «тросиков», то есть рычаг имеет не кулисы и не вставлен в КПП. А есть тросиковый привод. Тут все элементарно – когда он рвется, то вы не включите не одну «скорость», ни на заведенном двигателе, ни на заглушенном. Просто меняем его.

Привод и тросики сцепления

У заднеприводных моделей (ВАЗ 2101 — 2107) передачи включаются по средствам гидравлики. То есть когда вы нажимаете сцепление, жидкость толкает поршень, который в свою очередь толкает вилку сцепления, которая отводит диск. У переднеприводных моделей (ВАЗ 2108 — 2115), гидравлической связи нет, тут все делает механика, а точнее тросик сцепления, который соединен с педалей. Если у вас потек рабочий цилиндр на заднеприводном автомобиле или порвался тросик на переднеприводном автомобиле, то передачи на авто включаться не будут. Банально не будет работать «вилка». Просто проверяем и меняем поврежденные части.

Подушки крепления двигателя

Вот лично у меня такого ни разу не было, но многие пишут, что это довольно распространенная проблема. Собственно проблема такая, двигатель висит на подушках, коробка с ним соединена (МКПП кстати бывают свои подушки). Бывает, что крепление – ломает, либо оно откручивается. Двигатель или «коробка» может проседать, может сломать кулисы, либо они будут задевать что либо.

ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.

Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.

Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.

Вилка сцепления

Редко но бывает, например у меня на ВАЗ 2105 была такая проблемка один раз, сломало саму вилку которая отводила диск сцепления. Видно была не очень хорошего качества. Почему записываю в сложные проблемы, да потому что чтобы ее заменить зачастую нужно снимать всю коробку целиком, а это уже не легко! Особенно на переднем приводе. ХОТЯ сейчас народные «мастера» в гаражах меняют ее без снятия МКПП.

Выжимной подшипник

Вилка сцепления соединена с выжимным подшипником, именно он (под воздействием вилки и вашей ноги) прожимает лепестки сцепления и отсоединяет диск от маховика и корзины. Если подшипник «накрывается», то этот процесс становится очень затруднителен. Справедливости ради стоит отметить — что передачи все же будут включаться, но очень затруднительно! С хрустом, свистом и прочими приколами. Стоит его поменять. Однако опять нужно будет снимать трансмиссию

Корзина сцепления

Со временем корзина сцепления выходит из строя на всех автомобилях с механической трансмиссией. Бывает из-за износа, а бывает ломаются лепестки или так называемый «паук». Начну, пожалуй с «паука», это механически закрепленный выжимной подшипник на нескольких растяжках (сделано так на некоторых ВАЗ), если растяжку рвет, то она не может эффективно закрепляться на корзине – передачи не включаются.

Далее ломает лепестки коробки, либо они ослабляются. Это приводит к тому, что отжать диск сцепления очень сложно, практически не возможно. Поэтому «скорости» не переключаются – просто меняем корзину.

НУ и последнее износ, диска корзины. Внутри у нее есть металлический диск, со временем особенно от большого пробега, там образуется выработка. При «трогании» машину будет трясти, а если износ очень большой, то передачи могут не переключаться.

В любом случае, нам нужно менять корзину сцепления.

Диск сцепления и маховик

Собственно выработка бывает и у диска сцепления и у самого маховика. Однако здесь скорее всего передачи будут переключаться, но буксовать! Отпускаете педаль сцепления, а происходит пробуксовка, то есть авто не едет возможно будет дергаться.

Смотрим диск, возможно, меняем его. А также смотрим на выработку на маховике! Если она большая то меняем полностью.

Из опыта скажу, наш рабочий ВАЗ 2111, использовался в основном по межгороду, через 2 – 3 года пробег был очень большой. Стали проявляться такие симптомы, передачи на заведенном двигателе включались очень плохо! Сняли МКПП, посмотрели на корзину – диск сцепления – маховик. И все пошло под замену, износ был очень большой, а на корзине треснул один лепесток. Даже поменяли «выжимной» и вилку.

Если причина не устраняется и сейчас, то здесь уже дело в самой коробке передач! Стоит ее разбирать и смотреть

Синхронизаторы

Если при заведенном двигателе у вас не включаются передачи, либо переключения происходят с ОЧЕНЬ большим усилием и ХРУСТОМ! ТО здесь может быть дело в синхронизаторах МКПП. Если глубоко не углубляться – это мягкие шестерни (обычно латунь или медь), которые синхронизирует валы для мягкого и быстрого переключения. Если они изнашиваются, то переключения могут вообще пропасть! В общем меняем однозначно.

Валы МКПП

Сами валы тоже могут выходить из строя. ХОТЯ ЭТО БЫВАЕТ ОЧЕНЬ РЕДКО. Обычно это происходит по вине производителя. НА моем опыте (мой ВАЗ 2114), был перегретый вал. В общем его банально сломало! Когда разобрали, он оказался синим — что говорит, что его реально перекалили. Банально покупаем новые и меняем.

Подшипники МКПП

И последнее что может быть это подшипники — хотя там, в коробке они очень прочные, но бывает их тоже «клинит». Коробка будет работать как трактор, особенно в прогретом состоянии.

В любом случае если у вас проблемы в самой коробке передач, то это уже дорогостоящий ремонт. Также его лучше доверить профессионалам, потому что коробка передач, это очень сложный механизм.

Как видите причин достаточно много, однако справедливости ради стоит отметить — что механические трансмиссии достаточно надежный агрегат, сами они ломаются достаточно редко, особенно если вы вовремя меняете трансмиссионную жидкость и льете брендовую, очень хорошего качества.

Если не включаются передачи, то это скорее всего «навесные» проблемы, начиная от кулис и тросиков, заканчивая корзиной, диском сцепления и маховиком.

Сейчас небольшая видео версия моей статьи, смотрим.

А на этом у меня ВСЕ! Думаю, информация будет однозначно полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.