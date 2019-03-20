Несколько дней назад я выложил на своем сайте статью – как правильно ездить на автомате (АКПП), там еще и видео есть посмотрите, полезно. Но в той статье я обещал (по многим просьбам), что выложу аналогичный материал про вариатор. Сказано сделано! Сегодня разберем основные ошибки при эксплуатации CVT. Что можно делать, что нельзя, а что достаточно быстро сокращает его срок службы. Как обычно будет статья + видео, так что читаем смотрим …

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Если честно, я никогда не был поклонником вариатора (англ. – CVT), это автоматическая коробка передач достаточно сложная, плохо прогнозируемая, обслуживать ее нормально в малых городах не получится, все потому что специалистов мало. А если ломается на гарантийной машине, то решение одно менять весь узел целиком (так зачастую поступаю дилерские станции). В итоге чтобы продлить срок службы этого узла нужно его правильно эксплуатировать и ухаживать за ним.

Пару слов, про строение

Я уже много раз рассказывал о вариаторе, есть у меня даже отдельная статья (почитайте интересно). Поэтому я не буду в 10-й раз подробно все разжёвывать. Здесь поясню для общего понимания.

Основной движущей частью внутри являются два шкива (которые одеты на валы), которые могут менять свой диаметр. Один вал подходит к двигателю, другой к колесам. Нужно отметить, что сейчас, часто на вариаторах используют гидротрансформатор, между двигателем и коробкой передач (для более плавной работы, а также, чтобы продлить срок его службы). Между ними натягивают связующее звено, обычно это ремень или цепь. Цепь зачастую устанавливали на автомобили AUDI (и ходит она намного дольше). А вот на НИССАН или МИЦУБИСИ (и еще на многие авто), ставится ремень. Конечно не такой как на скутерах (мягкий), здесь – стальной (стальные пластины с титановым покрытиям по краям) с эластичной основной.

Изменение диаметра шкивов, создает оптимальное на данный момент передаточное число. При старте один диаметр намного меньше второго, при средней скорости они сравниваются, а при больших скоростях диаметр который был малый, становится большим (если грубо, то можно сравнить со звездочками на спортивном велосипеде, при набирании скорости вы их меняете, также и здесь). Причем здесь нет передач, по сути это бесступенчатая трансмиссия (правда, некоторые концерны сейчас имитируют переключения, лично мне не понятно зачем).

Как раз это «связующее звено» и шкивы, являются слабыми местами. Просто представьте — весь вес автомобиля, вся «сила двигателя» (его крутящий момент), особенно при резких стартах, должен выдержать ремень и два раздвижных шкива. Не всегда это просто и зависит от многих параметров.

Если все упростить, то на CVT нужно ездить по нескольким правилам:

Чтобы не навредить ремню

Чтобы не навредить валам (шкивам — конусам)

Не перегревать масло внутри

А теперь более подробно

Пятое место – зимняя эксплуатация

Стоит отметить, что крайне низкие температуры, для этой коробки передач не желательны. Уже при — 15, — 20 градусов, масло начинает густеть (а здесь оно специальное). Перед поездкой вам нужно прогреть вариатор.

Правильно, начинать двигаться так – запустили машину, пусть она пару минут прогреется (если вы не сторонник греть больше), далее начинаем движение: первые 2 – 3 километра, вам нужно избежать резкого «педалирования», «буксования» — вообще, едем спокойно около 40 км/ч. После этой дистанции смазка прогреется внутри, и будет работать нормально. Тут уже можно ехать интенсивнее.

В дело в том, что густая жидкость, не дает нормального давления, из-за этого «конусы валов» не могут нормально сжиматься. ОТ этого проскальзывание ремня или цепи + задиры (про это чуть позже)

Поэтому ГРЕТЬ ВАРИАТОР, по любому нужно, это своего рода необходимость.

Четвертое место — резкие старты

Стоит понимать, что вариатор не рассчитан на резкие старты с места – это не правильная езда!

Вообще он нужен для плавной работы в хороших дорожных условиях. ТО есть идеальные городские дороги.

Вообще крутящий момент, который может переварить CVT — ограничен, именно поэтому его не ставят на мощные машины, а ограничение объема двигателя примерно 3,5 литра. Большое распространение эта трансмиссия получила на авто НИССАН, но на большие авто типа INFINITY QX56 (QX80), NISSAN PATROL – ставится именно автомат, вариатор там бы долго не протянул.

При КРАЙНЕ резких старта (тапка в пол, старт с двух педалей) – ремень или цепь, испытывают ударные нагрузки, банально могут растянуться. Также может произойти проскальзывание по «шкивам – конусам», могут остаться задиры на поверхности. А это уже очень плохо, если задиры появляются, происходит излишний износ поверхности. Что рано или поздно приведет, к замене конусов и соединительного механизма, а это ОЧЕНЬ дорого, на НИССАН стоимость может доходить до 70 – 80 000 рублей

Третье место – ПЕРЕГРЕВ

Сюда я включил сразу два пункта, это буксовать в грязи или снегу, а также буксировать автомобили и различные «автодома» или прицепы.

Все эти действия ведут к перегреву вариатора, делать так не правильно! Вообще меня умиляют комментарии типа: — «у меня же НИССАН КАШКАЙ или МИЦУБИСИ ОУТЛЕНДЕР, на вариаторе естественно, это же внедорожник (дилер сказал полный привод есть). Почему бы мне не ринуться в поле и посоревноваться с народом на УАЗАХ или ГЕЛИКАХ»!

Собственно один раз, вы можете туда съездить, но не факт что такие «покатушки» переживет ваш CVT (да и полный привод туда же, он банально отключиться, чтобы не перегреть муфту).

Если вы застряли «конкретно», жарить и крутить эту трансмиссию – ПОПРОСТУ НЕЛЬЗЯ (здесь это правило еще критичнее, чем на АКПП)! Запомните – «пробуксовка» очень быстро ведет к перегреву. Высокая температура негативно влияет на ремень или цепь вариатора, он может растягиваться. Если такое происходит, то он проскальзывает по валам и оставляет там задиры. Если задиры глубокие, то CVT не будет нормально работать.

НА что способен ваша трансмиссия, это выбраться из умеренного бездорожья (без интенсивных нагрузок), ну или побороть заснеженный двор. CVT – это городской житель! Хотите закапывать машину по капот в грязи, купите УАЗ на механике

ПРО БОЛЬШИЕ ГРУЗЫ. Опять же если у вас малая машинка (класс B), двигатель объемом в 1,3 литра, а вы вдруг решили дотащить до СТО своего друга, а у него паркетник или авто класса «D». ТО делать так НЕЛЬЗЯ, это не правильно!

Еще раз напомню, ваши валы (двигатель и колеса) соединяет один ремень или цепь, и они рассчитаны на определенный вес (зачастую с запасом, но не бесконечным). Если вы начнете тянуть массу, превышающую допуски, опять же это большая нагрузка на вариатор, перегрев и все вытекающие из этого последствия. Если хотите помочь другу, дайте ему номер эвакуатора.

Второе место – замена масла

И тут может показаться, что все рекомендации по правильному обслуживанию похожи на АКПП. Не спорю, совместимость немного есть, НО есть и отличия.

Начну с того тезиса, что масло (а вообще это специальная жидкость, зачастую отличная от ATF), нужно менять – ОБЯЗАТЕЛЬНО! НА старых НИССАН вообще интервал замены был – 30 000 км, потом вариаторы усовершенствовали (или якобы усовершенствовали), и сейчас нужно менять через 60 000 км. Сейчас могут устанавливать различные датчики старения масла, можете опираться на их показания. Однако опять же есть компании, которые говорят, что замена не требуется, и она рассчитана на весь срок службы, это не правильно.

Здесь как и в АКПП, нужно менять жидкость + фильтр (если есть возможность). Если нет возможности поменять фильтр, тогда сделайте интервалы замены смазки внутри короче, например через 50 000 км (а не через 60 тысяч). Так смазка масло не будет сильно загрязняться и вы его будете удалять еще светлым, и наливать свежее.

Так почему же так важно, менять масло внутри? ДА все просто, здесь также есть гидроблок и соленоиды, только они работают по-другому. Зачастую от их качества работы, зависит давление в системе, которое сводит конуса.

Если масло грязное (в любом случае износ происходит), частички грязи, могут забить гидроблок или эти соленоиды. В итоге недостаточное давление, не правильно сводятся конуса (нет нужного давления), проскальзывания ремня – задиры.

Первое место – прошивка

Знаете, я никогда не придавал этому значение. Однако СОВРЕМЕННЫЙ вариатор, важно обновлять, причем делать это нужно правильно.

В общем, в чем «сыр — бор» был у меня у друга старый НИССАН КАШКАЙ, которому было около 8 – 10 лет сейчас не помню. Катался он на вариаторе 120 000 км и его не постигло никаких поломок, все нравилось, так и продал.

Далее у него были другие авто, а для жены он купил НИССАН ДЖУК на CVT (по старой памяти о марке).

Так вот с этой машиной было куча проблем. Постоянно появлялись ошибки вариатора, причем он переходил в аварийный режим и все (началось все это примерно в 30 000 км) и продолжалось с «периодичностью», на моей памяти было так раза 2 – 3 точно.

Машину тянули к дилеру, там подключали оборудование к мозгу, что-то «колдовали», отдавали авто. Машина ездила какой-то срок и опять такая же ошибка.

«Так в чем же причина» — спросите вы? Отвечаю (в конце все же победили эту проблему) – дело было в прошивке, она неправильно регулировала давление масла, благодаря чему «конусы-валы» сжимались недостаточно. Ремень мог проскальзывать, в итоге электроника все это видела и выходила ошибка.

С третьей или четвертой прошивкой все это дело подправили, больше аварийных ситуаций не появлялось. НО как сказал мастер, лучше гарантийный срок ездить на СТО, если появляются такие новые прошивки, их они обязаны загружать, а вы про это можете даже и не знать.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

НА этом заканчиваю свои материалы, думаю, вам было полезно. Читайте мой блог, подписывайтесь на канал в YOUTUBE, будет еще много интересных видео. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР