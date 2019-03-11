У меня на сайте много статей про автоматическую коробку передач (сокращенно «автомат»). Если поискать, можно найти практически все. Однако мои читатели (да и зрители тоже), спрашивают – «а можно ли написать статью, снять видео, в котором рассказывался бы правильный процесс эксплуатации, по городу, в пробках, в зимний период времени»? Конечно можно, почему же нельзя. В этом материале я постараюсь передать основные моменты, которые важны именно для АКПП (не для вариатора или робота – про них тоже будут статьи). НУ что затягивать не будем, давайте начинать, для самых нетерпеливых видео версия в конце …

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Как я писал ранее, автомат, наверное самая прочная автоматическая трансмиссия. Если на ней правильно ездить (правильно эксплуатировать), то она проходит не одну сотню тысяч километров (реально у меня есть примеры, когда ходила по 300 – 400 000 км). Самое главное помнить несколько несложных правил. Я пойду от последнего места к первому.

Пятое место – старт, с двух педалей

Есть такое понятие как – «старт с двух педалей» (также его называют «лаунч контроль»). Когда одной ногой вы держите тормоз, другой давите на газ, поднимаете обороты — затем резко отпускаете педаль тормоза, и машина с пробуксовкой уходит вперед.

Смысл такого занятия быстрее «стартануть» именно на автомате. Потому как обороты высокие (4 – 5 000) гидротрансформатор вращается прилично. На турбированных моторах еще и турбина начинает нагнетать давление по полной. И в итоге резкий старт и выигрыш примерно около секунды.

ДА это важно когда вы с кем-то боретесь, стартуете с места. НО для АКПП это ОЧЕНЬ большая нагрузка.

Момент от двигателя резко передается трансмиссии (в частность коробке передач), нагрузка идет на пакеты фрикционов, шестерни. Все это их реально изнашивает. Так что я вам не советую стартовать с двух педалей часто.

ДА и смысл «ЛАУНЧ КОНТРОЛЯ» есть на турбированных моторах, чтобы турбина раскрутилась. НА обычных атмосферниках, прирост во времени не большой, от 0,2 до 0,4 секунды (тоже не мало, но намного меньше чем на турбе).

Четвертое место – нейтральная

В принципе нейтральная передача и автомат, могут прекрасно существовать друг с другом. Иногда даже правильно ее включать, например когда вы стоите в огромной пробке и не двигаетесь (по 15 – 30 минут).

НО иногда «нейтралка», может навредить вашей автоматической трансмиссии:

Когда вы катитесь с горки, включили вверху (как на механической коробке передач ), а внизу решили обратно включить «D», получается как бы на скорости. ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Два турбинных колеса которые находятся в гидротрансформаторе, вращаются с разной частотой. И если вы их жестко соедините, могут быть последствия

), а внизу решили обратно включить «D», получается как бы на скорости. ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Два турбинных колеса которые находятся в гидротрансформаторе, вращаются с разной частотой. И если вы их жестко соедините, могут быть последствия Также не стоит дергать рычаг постоянно в нейтральную передачу, когда вы скажем движетесь в пробке в городе, и каждые 10 – 30 секунд у вас есть движение. Видел таких водителей, которые постоянно переводят на «N», затем опять «D», и так каждые 15 секунд, пока стояли в пробке. ЗАПОМНИТЕ при таких включениях и выключениях фрикционы то сжимаются (передача включается), то разжимаются (передача выключается). В итоге за одну такую поездку включений-выключений будет уйма, а ведь это ведет к износу фрикционов и соленоидов. Так что если стоянки короткие включите «D» и двигайтесь на ней

Третье место – буксовать на АКПП

Про это у меня уже есть подробная статья (почитайте интересно). Пробуксовка это очень негативное явление для автомата. Нет конечно е есть усиленные конструкции (скажем на внедорожниках, где есть раздатки и пониженная передача), но в рядовых автомобилях, такого нет. И сильно буксовать – это не правильно!

Вы должны руководствоваться головой:

Если ваша машина забуксовала, но есть подвижки, что она сама выберется, тогда можно постараться и выйти из заноса – это можно сказать не пробуксовка.

Если ваша машина села на днище, и беспомощно крутит колесами, а вы постоянно газуете, ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Иначе банально перегреете АКПП и она очень быстро выйдет из строя.

НА некоторых иномарках, даже стоит «защита от дурачка», которая не дает вам перегреть автомат при пробуксовке, у вас на панели появится значок критического нагрева, и трансмиссия отключится до тех пор, пока машине не остыла.

Вторе место – «таскать» на автомате

Также нельзя назвать правильным буксировку других машин или грузов на автоматической трансмиссии.

Если кратко, происходит опять два непоправимых процесса:

Разогрев автомата.

Проскальзывание фрикционов. Здесь немного подробнее – когда передача включается, зажимается тот или иной пакет фрикционов. ОН рассчитан на определенное усилие, чтобы они не проскальзывали друг по другу и не пригорали, подбирают по крутящему моменту, весу и другим параметрам. Если вы цепляете сзади автомобиль, тогда вес у вас увеличивается вдвое (а то и больше, в зависимости какой авто вы сзади тянете). Так вот, на это сжатие фрикционных дисков не рассчитано, не рассчитаны планетарные шестерни. В итоге они могут проскальзывать (появится не приятный запах, как будто горит сцепление). Все это может очень быстро износить фрикционные диски.

Конечно, могут посыпаться справедливые вопросы – а как же в Америке, таскают дома на прицепах? Ребят, просто они покупают машины, которые на это рассчитаны, они переваривают большие моменты, и большие веса.

Первое место – замена масла

НУ и наверное первое место, в правильной эксплуатации, это своевременная замена масла в автомате. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! Я бы даже сказал, это ключевая особенность в жизни АКПП – если масло чистое и свежее ходить будет очень долго.

Ведь грязное масло – теряет свойства (может пригорать при перегревах), уже не впитывает грязь, кусочки фрикционных дисков. Все это может забивать соленоиды и гидроблок, что рано или поздно приведет к пинкам, «тупежу» коробки, а дальше толчки и пинки, что приведет к износу всей трансмиссии в целом.

И еще пару слов, про такой момент – многие «автоблоггеры» сейчас говорят, что нельзя включать заднюю передачу на АКПП, пока машина совсем не остановилась. Типа автомат тут же развалится, потому как он остановит машину.

Раньше это так и было, раньше ручка АКПП была связана с самой коробкой жестко – тросиками или тягами. И если вы пытались включить заднюю передачу на скорости, то она, зачастую и включалась.

Но на современных АКПП, такой связи зачастую нет (если только у вас не конструкция 20 летней давности). Здесь рычаг носит номинальное значение (можно сказать он электронный джойстик и не имеет жесткой связи с автоматом), а на некоторых авто (например, на Мерседес), вообще нет рычага, только кнопки «D», «R», «N» и так далее.

И если включить заднюю передачу на скорости, ничего не произойдет! Это защита от «водителя-чайника». Я уже проводил такой эксперимент, посмотрите интересно.

А сейчас видео версия статьи, смотрим

На этом заканчиваю свои материалы, думаю было интересно. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР