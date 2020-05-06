Грязное и горелое масло в АКПП и вариаторе. Чем опасно и что делать?

В общем то, хотел написать отдельные статьи по грязному и горелому маслу! Но как то собственно эти темы схожи, поэтому изложу все в этой статье. Также затрону сразу две автоматических трансмиссии – вариатор и автомат. Ведь принцип смазки у них очень схож. Но бывают различными поломки, в частности смазка пахнет горелым — только у АКПП, почему? ДА все просто, но про это я напишу чуть ниже …

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Что же ребята, статья легкая, но однозначно полезная! Думаю после нее, у вас исчезнет много вопросов касательно смазки автоматических трансмиссий. Сразу хочется оговориться, про «робот», я в этой статье рассказывать не буду все же это отдельная трансмиссия, она мало чем похожа на своих собратьев (именно в вопросах смазки).

Почему вариатор и автомат вместе

Все просто смазки у них схожи, хотя для вариатора требуются более качественные. Также у них схожа система, по который гоняется ATF жидкость (масло).

Перечислю по пунктам:

Объем жидкости примерно равный, около 6 – 9 литров. Все зависит от класса автомобиля.

И у того и у другого есть гидроблоки, с мельчайшими каналами.

Также внутри установлены насосы высокого давления, задача у них одна нагнетать поток масла в нужные элементы.

Есть масляные фильтра. Для очистки.

Есть радиаторы охлаждения – охлаждают ATF жидкость внутри, которая от работы может очень сильно нагреваться.

Замена смазки должна происходить практически через равный пробег, около 60 – 70 000 км.

Как мы видим, эти две трансмиссии разные по своим принципам действия, но смазывающая система у них практически схожа, поэтому такие понятие как грязное масло, будут учитываться и там и там.

Грязное масло

Так чем же опасна грязная ATF жидкость? Все просто – она загрязняется не просто так, а по определенным причинам:

Износ шестерен. Как бы вы ни старались, как бы вы не меняли масло, хоть скажет через 15000 км, шестерни все равно будут изнашиваться. Особенно сильно это происходит на новых автомобилях, где еще нет «набитого зеркала». Про что я имею в виду, набитое зеркало, это когда шестерни притерлись друг с другом до определенного стабильного состояния, нет — износ все равно есть, но он не такой, как скажем в первые 10000 км. Именно этот износ и оседает на дне трансмиссии, в виде стружки, который собственно задерживают специальные магниты на дне коробки передач. Конечно же жидкость окрашивается этой мельчайшей металлической пылью и становится грязной, я бы даже сказал черной.

Износ составляющих. Например, в АКПП могут изнашиваться фрикционные накладки, в вариаторе ремень и зеркала ведущих дисков. В любом в любом случае это все превращается в грязь, которая оседает в масле, а затем в фильтре.

Грязь. Думаете, она не проникает в автомат или вариатор? Нет поступает, хотя бы через тот же щуп, или пробку, да даже через сопун. Конечно ее не такое большое количество, но она делает свое «грязное дело».

Высокие температуры. При работе АКПП и CVT (вариатора), они разогреваются до высоких температур, у АКПП эти показатели могут достигать 150 градусов (летом в пробке). При таких нагрузках, жидкость также темнеет, то есть она постоянно разогревается – остывает, теряет свои свойства. Конечно, ATF составы очень технологичны, но уже ближе к 60000 км, они на 50% теряют свои свойства. Так что тут нужна замена.

Радиаторы. В предыдущем пункте я немного затронул вопрос температуры, именно поэтому на автомат и вариатор, устанавливаются радиаторы охлаждения. Они позволяют снизить температуру до оптимальной, около 80 – 90 градусов. А вот если радиатор забился, то масло начнет в прямом смысле этого слова – «гореть». Ведь оно не циркулирует через охлаждающую полость, а это значит, что оно скоро свернется! Правда ваши трансмиссии очень быстро укажут на такую поломку, они начнут дергаться и пинаться, пробуксовывать и т.д.

Это основные моменты, образования грязи.

Нужно понять, что масло — работает, особенно в АКПП, оно передает крутящий момент от двигателя трансмиссии. Оно не вечно, а также изнашивается как любая другая деталь в коробке передач. Поэтому МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Что будет если не менять масло в АКПП и CVT?

Медленная, но верная смерть, вашей трансмиссии. Почему также просто:

Забьются фильтра и не смогут пропускать через себя масло. Значит, жидкость станет еще более грязной, ведь она по сути не фильтруется.

Забьется гидроблок. А он ответственен за подачу и распределение давления ATF, по коробке. Работать нормально не будет.

Масляный насос. Также не сможет работать нормально. Это приведет на автомате, к пригоранию фрикционов, на вариаторе – к прокручиванию ремня и задирам на зеркалах валов. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО. Такие неисправности уже не совместимы с нормальной работой коробки передач.

Радиатор. Забивается, масло внутри пригорает. Оно становится густым.

Если подвести промежуточный итог – если нет замены, это очень плохо! Вот почему те кто не сменил масло, встречаются с поломками уже ближе к 90 – 100 000 километров.

Почему масло пахнет горелым?

В CVT трансмиссии такое встречается редко, я бы даже сказал почти никогда! А вот у АКПП, это очень частый сигнал к действию. Например, вы вытаскиваете щуп, а ATF жидкость, которая также есть и на нем, не только грязная, но и пахнет гарью, такое ощущение — что ее жгли.

Если вы «наблюдаете» запах гари на трансмиссии своего автомобиля, или на том авто который собрались покупать, знайте, это говорит только ободном – у вашей АКПП серьезная поломка, и скорее всего у нее не включаются или пробуксовывают передачи.

Так почему же проявляется запах гари? Это достаточно просто – из-за плохого обслуживания, скорее всего несвоевременной смены масла или из-за неправильной смены. Гидроблок и насос забились. Тем самым нет доставочного давления, чтобы сжимать и разжимать фрикционные накладки (аналог сцепления), таким образом, при недостаточном сжатии, они начинают тереться друг об друга, но одна прокладка металлическая, а вот вторая из специального состава, похожая на диск сцепления (то есть мягкая). Металлический диск вращается на ней с бешеной скоростью, и просто плавит ее — она начинает ГОРЕТЬ. Этот нагар передается маслу, оно впитывает его, поэтому, так отчетливо пахнет гарью. ВСЕ ЭТО ОТ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ИЛИ НЕ ПРАВИЛЬНОЙ СМЕНЫ ATF ЖИДКОСТИ.

Сейчас видео версия, смотрим

Вот такая вот статья получилась, думаю было интересно. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписываетесь на группу в YOUTUBE и ВКОНТАКТЕ.

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