Что лучше автомат робот или вариатор. Сравним с механикой, какие есть отличия?

У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь мы думали — что лучше автомат или механика, в этой статье думали — что лучше автомат или вариатор, аналогичная есть про робот или вариатор. НО нет ни одного материала, в котором разбирали все 4 трансмиссии (что говорится сразу). Да и мои читатели — слушатели просят меня об этом — рассказать какие есть различия, что все такие надежнее, экономичнее. Вопрос очень не простой, легко на него не ответить, но я постараюсь. Как обычно текстовая версия + видео …

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Автомобильная промышленность не стоит на месте и развивается (конечно, не такими глобальными темпами как компьютерная, но все же). А многие автогиганты вообще заверяют, что скоро почти откажутся от бензиновых и дизельных автомобилей и перейдут либо на гибриды, либо на полностью электромобили. И поэтому всегда идет поиск идеальной трансмиссии для автомобиля, которая пойдет на будущие поколения. Сейчас основных всего 4 штуки – это механика, автомат, вариатор ну и конечно же робот. Так какую выбрать сейчас, какая лучше, какие у них есть отличия? Предлагаю оценивать по 5 критериям: — цена, комфорт передвижения, надежность, экономия топлива и потенциал для развития. Давайте разбираться.

МЕХАНИКА

Самая старая трансмиссия, появилась одной из первых в автомобильной промышленности. Это не автоматическая, а механическая трансмиссия (многие называют «ручная»).

ЦЕНА – самая низкая из всех конкурентов, эту трансмиссию производят давно, технологии обкатаны, узлов не так много (низкая сложность), а поэтому стоит дешево. Ремонтировать ее также не дорого, в основном выходят из строя диск сцепления + корзина + выжимной подшипник. Заменить комплектом на наши авто, стоит около 10 000 рублей. На дорогих иномарках которые комплектуются МКПП, есть еще и двухмассовый маховик, оригиналы стоят дорого (например, у VOLKSWAGEN может стоить от 50 до 80 000 рублей), если брать аналоги от 20 до 30000. Сама коробка ломается редко, в основном выходит из строя подшипники, валы. НО перебрать будет однозначно дешевле, чем автоматические варианты.

КОМФОРТ – вот здесь все плохо (пусть не ругаются те люди, которые обожают эту коробку передач – в основном бывалые водители с 20 – 30 летнем стажем). Если взять новичка, то он выберет любую из автоматических коробок, но никак не МКПП. Объясняется это просто, у механики три педали и вам нужно контролировать, как автомобиль трогается с места, а вот у новичков с этим проблемы, особенно большие в горку, в пробках и т.д. Тут и заглохнуть можно. У автоматических трансмиссий с этим в разы проще.

Однако бывалые скажут, я сам контролирую мотор (обороты и переключения) и никакая автоматика за меня не решает! Также МКПП быстрее всех разгоняется (забегая вперед, скажу это не так), с ней вы можете лазить по грязи и не бояться.

Тут как говорится — каждый выбирает сам для себя. Простой пример, если вам нужно выкрутить «саморез», вы же не будите выкручивать его молотком? Также если вам нужен автомобиль для болот и грязи, то скорее всего вы возьмете механику, а не автомат (просто разные задачи).

НАДЕЖНОСТЬ – Здесь крутящий момент, передается жестко — от мотора к колесам. Размыкание этой жесткой сцепки и выбора передач, происходит путем выжимания педали сцепления (диск сцепления отходит от маховика и корзины). По надежности всегда была в лидерах, ее сложно перегреть и банально убить (даже если масло из нее вытечет, все равно будет ехать). Именно поэтому ее любят использовать для автоспорта, например для ралли, грязи (когда УАЗЫ ползают по лесам и болотам), на многих «спорт-машинах» (даже гражданских), стоит также механика, потому как может переварить большие крутящие моменты.

Однако есть и отрицательные стороны (например, диск сцепления и двухмассовый маховик) — как ни крути, но диск сцепления износится ближе к 100 – 120 000 км пробега, меняют его вместе с корзиной, выжимным подшипником, а если у вас есть еще и двухмассовый маховик, с ним тоже (потому как ресурс у него как раз в 100 – 150 000 км, конечно его можно отремонтировать, но это совсем другая история). Стоит отметить, что на многих гражданских авто стоят обычные маховики

В итоге получаем. Сама коробка передач надежная, а вот навесное в любом случае к 120 – 150 000 км поменяете.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА – одна из самых экономичных трансмиссий, так как соединение с мотором жесткое, нет паразитарных соединений типа гидротрасформатора, момент сразу идет на колеса. Также вы можете катиться накатом, включить нейтральную, и ехать с горки (это также экономит топливо).

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ – Низкий. Как мне кажется, рано или поздно уйдет из гражданского сектора, останется только на специализированном уровне (военные, спец.машины для спорта и другое). Например сейчас, у многих производителей, высокие комплектации машин идут только с автоматическими трансмиссиями, а вот механика ставится только в базе или в средних комплектациях. Да и 6 передач, это как максимум, можно воткнуть больше, а зачем?

АВТОМАТ (АКПП)

Это первая из автоматических трансмиссий, появилась на заре автомобилестроения, сразу после механики. Одна из самых надежных, комфортных и понятных коробок передач.

ЦЕНА – это минус. Стоимость автомобиля с АКПП (именно с классическим гидротрансформатором), прибавляет авто примерно от 40 000 рублей (чем выше класс автомобиля, тем больше цена). Также стоимость ремонта высокая, сюда можно добавить еще и стоимость обслуживания. Если что-то накрывается в автомате, например по причине неправильного обслуживания, стоимость за ремонт может исчисляться десятками тысяч! Поэтому важно менять масло внутри, хотя бы раз в 60 000 км, это реально продлевает срок службы

КОМФОРТ – особо писать нечего, две педали (газ и тормоз) – просто рай для новичка. НА пригорках машина не катится назад (если стоит в режиме «D – DRIVE»), есть «P-PARKING» (которая является как бы небольшой заменой ручнику, но не до конца), в пробках толкаться – нет проблем. ДА и если честно, то в городе эта коробка передач очень удобна. При переключениях есть небольшие толчки, особенно если это 4-ступенчатая АКПП, на 6 или 8 ступенчатых толчки практически не заметны.

По минусам, вы не контролируете АКПП сами, за вас как бы решает автоматика что включить, что будет лучше в данный момент (даже если ехать в ручном режиме). Разгон не такой динамичный, идут потери на раскручивание гидротрансформатора. Также не советую эту коробку перегревать, например, таская сзади автомобиля грузы или буксуя в грязи, это быстро сокращает ее ресурс (этот совет для обычных автомобилей). Конечно есть коммерческие авто на автоматах, но там переваривается большой крутящий момент и вес, сравнивать бессмысленно.

НАДЕЖНОСТЬ – на высоком уровне. Эти трансмиссии могут ходить и по 300 – 400 000 км без ремонта, конечно если соблюдать правила эксплуатации. Получается что на МКПП, в 120 – 150 000 км пробега, вы в любом случае будете менять навесное (что выльется в 10 – 15000 рублей), а в АКПП, вам нужно будет менять масло и фильтр, если получится (одна замена около 6 000 рублей). Получаются практически те же самые деньги.

НО еще раз, АКПП достаточно быстро можно убить, если перегреть ее или таскать большие грузы сзади. Например, когда вы застряли, и буксуете, долго буксуете, идет сильный нагрев масла (некоторые АКПП, могут сами отключить связь от мотора)

Если подвести итог, то ходят долго, но при условиях правильной эксплуатации и замены масла

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА – здесь минус. В устройстве АКПП, лежит гидротрансформатор, то есть нет жесткой зацепки между мотором и коробкой передач (на высоких оборотах есть механические зацепки, а вот на низких — нет), момент здесь передается при помощи давления масла (почитайте вот эту статью). Поэтому есть механические потери, соответственно больший расход топлива. Нет наката как у МКПП (точнее нейтральная есть, но включать ее нежелательно)

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ – не сказать что он большой, но он есть. Например, сейчас в массовом сегменте используются коробки на 4 или 6 передач, однако в скором будущем будут использоваться на 6 или 8 передач, а на люксовых авто и по 10 – 12. Это дает переключения практически без рывков, более быстрый разгон, и небольшую экономию топлива. Однако бесконечно увеличивать передачи нельзя, коробка получится ОЧЕНЬ сложной, и ее ремонт будет стоить намного дороже. Можно также поиграться с шестернями и передаточными числами.

Лично я считаю, что АКПП это самая надежная и самая беспроблемная трансмиссия среди автоматических. Лучше выбрать ее!

ВАРИАТОР (CVT)

Вторая по распространенности автоматическая коробка передач. Продается большими партиями, в основном ставится на машины компании РЕНО-НИССАН и МИЦУБИШИ (именно они первыми сделали ставку на эти коробки). Сейчас распространились и на других производителей, начиная от ХОНДЫ, СУБАРУ ТОЙОТА и др.

ЦЕНА – сопоставима с АКПП. Хотя некоторые утверждают, что немного дешевле в производстве (возможно, но не существенно). Однако по ремонту, может стоить намного дороже. Опять же есть стоимость обслуживания, ОБЯЗАТЕЛЬНО менять масло в 60 000 км, ходить будет дольше. А вот по ремонту, не все так плавно, не смотря на свою простоту, вариатор ремонтировать дорого, да еще и не в каждом сервисе (даже официальном возьмутся за работу). В итоге, суммы за ремонт высокие

КОМФОРТ – опять же, сопоставим с «автоматом», две педали – назад не откатывается – в городе и в пробках одно удовольствие. Здесь нет толчков при переключении от слова вообще (хотя многие производители их зачем то имитируют). Также стоит отметить что вариатор, позволяет машине разгоняться немного быстрее, ведь переключений передач нет.

Из минусов опять же потеря мощности из-за гидротрансформатора. И еще более высокие требования к правильной эксплуатации, может также перегреваться при пробуксовках, таскании сзади грузов и т.д. Эта трансмиссия не для грязи и бездорожья

НАДЕЖНОСТЬ – здесь минус. Очень не стабильная коробка лучше с ней не баловаться, может проходить как 70 – 80 000 и далее ремонт, а может и по 200 – 250 000 км. Конечно, все зависит от эксплуатации, много чего на ней нельзя делать.

Основная нагрузка здесь идет на ремень, который ходит между двух валов, по сути, это единственное связующее звено, между колесами и мотором

Факт остается фактом, ее оппонент обычная АКПП, в надежности намного лучше.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА – чуть лучше, чем у «автомата», из-за того что нет переключений передач. НО чудес ждать не стоит, обычная механика эффективнее. Опять же нет наката.

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ – достигла своего максимума. Меняются конструкции (например вместо ремня может быть цепь), меняются конусы (их передаточные числа), но ничего нового не производится. ДА и сложно тут чего-то нового придумать.

Лично я никогда не выберу вариатор за его непредсказуемость и невозможность его спрогнозировать (когда он сломается). Если вас это не пугает вполне можно рассмотреть, думаю минимум до 100 000 км он вас не будет беспокоить.

РОБОТ (РКПП)

Тема обширная, про него я уже писал подробную статью (почитайте интересно). Стоит отметить, что эта коробка передач бывают двух видов, и они не похожи друг на друга. Есть робот с одним диском сцепления, а есть с двумя. В этой статье я постараюсь сразу рассказать про обе.

ЦЕНА:

Один диск – ценник практически на уровне механики (дороже примерно на 5%). Почему да просто это и есть механика с установленными на нее актуаторами, для выбора передачи и ее переключения. Ремонт также дешевы и простой, по сути меняется навесное как у обычной МКПП, также могут меняться актуаторы, это дороже, но в любом случае ремонт дешевле чем у автомата или вариатора.

Два диска – ценник на уровне АКПП и CVT. Здесь кардинальное отличие в строении, поэтому ценник на ремонт может стоить космических денег. Вспомнить хотя бы мехатроник и блок двух дисков от DSG.

КОМФОРТ:

Один диск – хоть передачи и переключаются автоматически, но происходит это отвратительно. Сильные толчки, которые не добавят комфорту передвижения. Также зачастую в старых однодисковых роботах на пригорке машина катится назад, что опять крайне неудобно (особенно в пробках). Опять же разгон, вялый и наверное самый медленный из всех автоматических трансмиссий.

Два диска – идеальное переключение передач, быстрое (буквально за доли секунд), четкое, практически незаметное. Автомобиль не катится назад, есть так называемый ползущий режим.

Что еще хочется отметить, что двухдисковый робот позволяет машине очень быстро разгоняться, даже быстрее, чем механика.

Идеальная и быстрая трансмиссия из всех!

НАДЕЖНОСТЬ:

Один диск – такая же как и у обычной МКПП, можно таскать грузы, буксовать итак далее. Практически нет отличий. НО стоит помнить, что в 120 – 150 000 км, нужно менять диск сцепления, корзину, выжимной и т.д. Также на первых генерациях коробок зачастую проявляется много проблем, так было и с нашей ЛАДОЙ ВЕСТОЙ.

Два диска – надежность умеренная. Стоит отметить, что двухдисковые роботы могут быть мокрые и сухие. Но и тот и другой вариант, из-за своей сложности ходят в лучшем случае до 100000 км. А первые роботы от того же VOLKSWAGEN, могли и 60000 не выходить. Однако коробки постепенно допиливают, появляется куча разновидностей (практически под любой крутящий момент), и они со временем становятся все лучше.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА:

Один диск – расход практически такой же как на механике. Есть жесткое соединение колес и мотора, есть накат

Два диска – расход самый малый из всех. Опять же есть жесткое соединение с мотором, а также переключение самые быстрые и идеальные. Из-за этого потребления топлива меньше всех

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ:

Один диск – возможен. Нужно работать над системами выбора и переключения передач. Возможно, этот робот не будет таким тупым и долго думающим, тогда будет вполне вменяемая трансмиссия.

Два диска – нужно работать над надежностью, в остальном они практически идеальная. Думаю именно за этими коробками будущее.

Сводная таблица

В конце мне хочется, расположить все плюсы и минусы в таблице и посмотреть, кто больше всех набрал. Плюс – это один бал, минус – это нет бала, плюс и минус – 0,5 балла.

Механика (МКПП) Автомат (АКПП) Вариатор (CVT) Робот (РКПП), один диск Робот (РКПП), два диска Цена + — — +,- — Комфорт — + + — + Надежность + + +,- +,- — Экономия (топливо) +,- — +,- +,- + Потенциал развития — + — +,- + ИТОГ (в баллах) 2,5 3 2 2 3

Сейчас видео версия смотрим.

ИТОГ

Если смотреть итог, то получается не все так однозначно. Не смотря на то, что механика не дает комфорта, экономия топлива хотя и на хорошем уровне, но все же меньше чем у двух дискового робота, она набирает 2,5 балла! Результат высокий и у этой трансмиссии однозначно останутся поклонники.

Всех меньше набрали вариатор и однодисковый робот, слишком много у них спорных моментов (по 2 балла)

Всех больше набрали обычный автомат (АКПП) и двухдисковый робот (по 3 балла). Если посмотреть различные рейтинги (а не мой), они также находятся на вершине.

На этом заканчиваю, думаю мои материалы были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР