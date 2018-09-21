Не смотря на то, что у меня есть уже много статей про то — как правильно менять масло в АКПП, почему может «пинаться» автомат (вообще статей у меня много на эту тематику), многие мои друзья, да и мои читатели все равно мне задают вопрос – «Серег, а нужно ли вообще менять смазку и через какой пробег это делать?» Другие утверждают, что дилер им сказал что их коробка необслуживаемая вообще, то есть катайся весь срок службы и не парься. Как обычно разбираем все по полкам, а также будет подробное видео. После этой информации я думаю, у вас в голове все уложится по полочкам …

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Вначале хочу сказать всем дотошным моим читателям, что в АКПП залита ATF жидкость, я уже писал, что это такое. НО, по сути, это масло определенных характеристик, нужно отметить что это достаточно технологичная жидкость (если можно так выразится).

Масло это наше все

Я сейчас не буду подробно рассказывать, как работает автоматическая коробка передач, это сложно, да и делал я это уже много раз. Я лишь хочу напомнить роль этого масла (ну или ATF жидкости) во всей конструкции.

Если сказать простыми словами, то передача крутящего момента (от двигателя — коробке передач и дальше колесам), изначально происходит без какого-либо жесткого зацепления в автоматической коробке передач (конечно на высоких оборотах может происходить блокировка, но изначально ее нет). А передает его гидротрасформатор, определенная конструкция, в которой есть две лопасти, одна присоединена к двигателю, а другая к АКПП и все это залито ATF жидкостью. Та, что у двигателя нагнетает давление на вторую лопасть, таким образом, передается момент трансмиссии. Если представить это просто – представьте два вентилятора, направленных лопастями друг на друга, если включить один и он начнет работать, автоматически начнет вращаться и второй.

НО самое важное, что масло внутри гидротрасформатора является рабочей жидкостью, именно она нагнетается от одной лопасти на другую!

При этом она сильно нагревается, для примера, если буксовать на автомате, она может разогреться до критических температур, тогда АКПП отключится чтобы не выйти из строя. Для ее охлаждения существует даже специальная система (радиатор и патрубки).

ТО есть стоит понять что масло внутри, нужно не только для смазки как многие думают, именно оно (если грубо так выразится, способствует движению автомобиля – рабочее тело).

НУ а если это «рабочее тело» то со временем оно также может изнашиваться, как собственно и остальные детали (нет ничего вечного). Причем стоит учитывать, масло работает в сложных режимах:

Постоянные разогревы и остывания (а для территории России это особенно актуально в зимний период времени)

Смазка внутренних узлов

Защитная пленка (пусть не такая серьезная как у моторного масла, но все же)

Удержание грязи и материалов отработки

Понятно, что масло через определенный срок нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯТЬ! Иначе вы просто нарушите работоспособность автоматической коробки передач.

Если не менять масло?

А действительно — что будет? НУ не поменяю я, для автомата это страшно или нет?

Лично мое мнение – страшно! Почему? Этому есть несколько причин:

От времени масло может терять свои свойства и нагнетание жидкости будет не таким эффективным, то есть крутящий момент будет передаваться не так эффективно.

Для АКПП страшен перегрев, но от него не уйти (например, зимой). Масло может пригорать, если это произойдет оно может негативно влиять на гидроблок с соленоидами и на радиатор (банально забивая его). А если система охлаждения забьется, то АКПП быстро выйдет из строя

Грязное масло (где есть остатки фрикционов и продукты другого износа) могут забить тонкие каналы гидроблока, да и сами соленоиды. Давление в магистрали может упасть, и тогда у вас будут проявляться толчки, либо пробуксовка одной передачи, либо сразу нескольких. Потому как нет давления, сжать пакет фрикционных дисков. Они кстати будут в разы быстрее изнашиваться.

В общем, рано или поздно, но ваша АКПП загрязнится настолько что будут проблемы с включением передач, либо с перегревом, а там и до ремонта шестерен недалеко!

Так что запомните простую истину – масло в АКПП менять нужно, причем через определенный пробег!

У различных производителей пробег замены разный, но находится рядом. Это касается и КИА, и ХЕНДАЙ, МАЗДА, ТОЙОТА, РЕНО, НИССАН и т.д.

Через сколько менять?

Так как автоматические, их еще называют — классические гидротрасформаторные коробки передач, имеют схожее строение. ТО многие производители интервал замены делают примерно одинаковый:

Так, у автомобилей КИА и ХЕНДАЙ (по сути это одно и тоже) – замена должна происходить в 60 000 км

РЕНО и НИССАН (сюда же можно приписать и наши ЛАДА КАЛИНА, ГРАНТА и т.д.) это опять же одна корпорация – те же 60 000 км (а в сложных условиях примерно 40 – 50 000 км)

ТОЙОТА – жестко регламентирует 60 000 км

ШЕВРОЛЕ – 60-70 000 км, в сложных условиях замена должна происходить в два раза чаще (то есть каждые 30 000 км).

ДА и многие другие производители регламентируют замену именно в 60 000, это некая «крайняя цифра», которая выведена годами.

Пару слов про новые и старые АКПП

Я уже писал про это отдельную статью, но сейчас хочу напомнить. Обычно в «автомате» менять масло желательно вместе с масляным фильтром. В старых АКПП (это либо 4, либо 5 передач) сделать это можно легко и просто: сливаете масло — откручиваете поддон «коробки» — снимаете фильтр, меняете на новый – далее меняем прокладку поддона – опять одеваем – заливаем свежую жидкость – катаемся еще 60 000.

Но в новых АКПП (обычно это 6 или 8 передач), заменить фильтр у вас не получится, потому как поддона нет, и АКПП неразборная! НО сменить фильтр желательно, на современных машинах он сделан из фетра, и может забиваться продуктами износа, соответственно давление масла (проходящего через него может падать).

Что делать тогда? ДА просто менять масло немного раньше. Смысл какой — в 60 000, ATF жидкость еще светлая, но все равно она уже набрала в себя много грязи и продуктов износа, зачастую она уже не способна впитать в себя больше загрязнений. В 50 000 там их намного меньше, она еще способна впитывать в себя грязь, вот именно тогда и нужно ее менять на новую. Пока загрязнения не так много. Таким образом, фильтр будет дольше оставаться чистым. Думаю, смысл понятен.

Дилер сказал — масло на весь срок службы

Еще один бред, от сказочных дилеров, причем они могут быть любой марки. Ребят запомните -такого просто не бывает! Тут есть два подвоха:

Либо дилер вам врет, хочет, чтобы ваша АКПП накрылась и вы потом (гипотетически) приехали чиниться к ним

Либо срок службы автомобиля ОЧЕНЬ НЕ БОЛЬШОЙ (по мнению дилера)

Вот рассказываю (как на духу), случай из жизни. У моего друга есть ЛАДА КАЛИНА с автоматом, там стоит JATCO (в основном «ниссановские» коробки). Пробег подходит к 58000 и друг задается вопросом менять масло или нет?

Спрашивает у дилера – «менять нужно»?

Те в ответ — «нет, катайся у тебя залито на весь срок службы!» ВО КАК!

И им же все равно, что это коробка почти такая же, как на НИССАН ТИИДА, НОТЕ, АЛЬМЕРА. А вот если у них взять инструкцию по эксплуатации, у них черным по белому написано – менять масло в коробке в 60000км.

Тогда объясните мне — почему на НИССАН меняют, а на КАЛИНЕ (при почти такой же коробке) – НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ! Что за бред то? Или у КАЛИНЫ используются какие-то нано технологии???

НО ПРИКОЛ ТО НЕ В ЭТОМ! Звоню дилеру тот же вопрос, и тот же ответ (типа катайтесь и не парьтесь). Тогда задаю другой вопрос – «а какой срок службы ЛАДА КАЛИНА?» Вот тут он «подзависает» и нехотя говорит – «ну на сайте же АВТОВАЗА есть, 120000км!!!» ВСЕГО 120000!!! Охренеть, то есть проехал этот минимальный километраж и должен бежать за новой машиной.

Да и на многих иномарках срок службы указан по 150 – 180000км. Вот вам и ответ!

Если судить с этой точки зрения, тогда да, менять масло не нужно АКПП вполне может отходить 120 000 и потом прекрасно «сдохнуть»! Но если, вы намерены ездить ХОТЯ БЫ 200 000 км, тогда ОДНОЗНАЧНО МЕНЯТЬ В 60000 – БУДЕТ ХОДИТЬ ДОЛГО!!!

Сейчас видео версия статьи, смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, мое видео и статья были вам полезны! Включаем свою голову, ведь сейчас в стране столько много неточностей. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР