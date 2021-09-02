Частые поломки АКПП (автомата): какие бывают? 5 неисправностей + видео

Всем доброго дня. У меня на сайте много материала про АКПП (автоматическую коробку передач), как ее обслуживать, какие ошибки совершаете при вождении машины с автоматом. Но нет ни одной статьи, про частые поломки, что в АКПП в основном ломается, сколько это стоит и как починить. Если у вас автоматическая коробка передач, советую почитать этот материал, а также посмотреть видео внизу …

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Несколько лет назад, я сам занимался ремонтом именно АКПП (не вариаторов и не роботов), и у меня есть определенный список поломок, которые проявляются в 80% случаев. Я не буду говорить про все неисправности (тут книгу можно написать), расскажу лишь только про те, которые встречаются очень часто на пробегах 70 — 100 – 150 000 км. Кстати есть и не поломки, а проблемы из-за неправильного обслуживания автоматической трансмиссии, про это чуть ниже.

Также стоит понимать, не все автоматы одинаковы, есть просто неудачные модели, которые сделаны с конструктивными ошибками

Как обычно будет пять пунктов, поэтому если ваша трансмиссия начала: — пинаться, толкаться, пробуксовывать или не включать передачи, читайте этот материал (для тех, кто ленивый есть видео версия в конце). Также хочется отметить, что статья предназначена именно для простого обывателя, поэтому сложных технических терминов здесь не будет

5 МЕСТО. Перегрев АКПП

Собственно это и не поломка совсем, но последствия могут быть плачевными. Бывает это когда радиатор АКПП забит, причем как снаружи, так и изнутри. Либо инженерами сделан просчет, и автомат постоянно перегревается. Так было у меня на ШЕВРОЛЕТ АВЕО кузов T300, там стоит автомат 6T30, по сути это один и тот же агрегат который ставится на ФОРД 6F35, вот только там он ходит ОЧЕНЬ долго, если ухаживать думаю 250 000 + пройдет запросто. А на АВЕО дай бог 100 000 пройти.

Напомню еще раз, АКПП имеет максимально рабочую температуру в 85 – 95 градусов, все зависит от того какой у вас автомобиль (по массе и габаритам), а также как вы ездите. Если охлаждается хорошо (скажем, стоит дополнительный радиатор), то температура может быть + 65 градусов

НО если температура лезет в 100 и тем более 110, 120 градусов, причем вы на машине не гоняете, а ездите плавно, то это плохо.

В первую очередь будут страдать соленоиды, у них есть пластиковые элементы, от высокой температуры они начнут деформироваться, будут проявляться толчки при переключении. Причем на холодную их может не быть, а вот на горячую проявляются

Во вторых, страдают фрикционные диски. Их два типа: мягкие – часто делаются из прессованного картона, сейчас вроде как появляются из других материалов. И металлические, которые вступают с ними в зацеп. Так вот металлическим как бы все равно до температуры, а вот мягкие от высоких температур могут реально разрушаться, они в пике могут держать около + 150 градусов несколько минут, а дальше запускается процесс разрушения. При температуре в +70, +80, даже + 90 градусов они могут работать очень долго.

Какие симптомы получаем при перегреве АКПП. НА холодную машина работает исправно, но уже через несколько десятков километров (в основном летом), появляются толчки при переключении, пробуксовка (давите на педаль газа, а машина не едет, обороты поднимаются, мотор ревет, но разгон очень вялый), это может быть из-за фрикционных дисков. Со временем перегрев добьет вашу коробку, вообще могут пропадать передачи.

Что делать. В качестве профилактике, стоит прикупить какой-нибудь диагностический сканер, пусть будет тот же ELM327, и посмотреть с какими температурами работает ваша трансмиссия.

Если температуры в диапазоне +65, +85 летом, в жару, то бояться нечего. Если же температура + 100, + 110 и даже выше. Нужно разбираться. Например, на АВЕО некоторые ставят дополнительный радиатор охлаждения АКПП, через термостат (который открывается когда температура + 60, + 70 градусов). И автомат начинает ходить намного дольше.

Сделать может каждый, несколько лет назад «KIT набор» (то есть и доп. радиатор, и термостат, и переходники — шланги) стоил около 4000 – 5000 рублей. Установить можно самому в гараже (придется докупить еще ATF жидкости). По итогу убираем перегрев, и намного продлевает жизнь АКПП.

4 МЕСТО. Грязное масло

Это также не совсем неисправность. Но очень часто многие не меняют масло через 60 000 км (или как сейчас многие «эксПерды» набегут и скажут ATF жидкость). Менеджеры в салонах лапшу на уши навесят, скажут — что залито на весь срок службы и в итоге часто катаются по 100 000 и более.

А вот затем АКПП начинает пинаться, толкаться, тупить, может возникнуть перегрев (бывает редко и только если масло не менялось по 200 000 + км).

Просто нужно понять, что ATF жидкость это рабочий элемент, такой же как шестерни. Крутящий момент передается в гидротрансформаторе именно по средствам масла. И оно также со временем теряет свои свойства, его банально нужно заменить

Также оно должно уберегать все элементы от грязи, частичек износа (например фрикционов) держать их в себе. НО от большого пробега, масло уже не может впитывать эту грязь и она начинает распространяться по всей коробке. Забивая каналы фрикционов, ходы в гидроблоке, даже радиатор, из-за чего ваша коробка начнет пинаться, толкаться, плохо тянуть.

Банально нужно заменить масло. И тут такой момент — как правильно его заменить? Скажу так, если интервалы замены у вас небольшие, скажем как у меня 45 – 50 000 км, то можно менять аппаратам под давлением. А вот если вы откатались 150 000 км, грязи у вас «вагон» внутри, если будете менять аппаратом, тогда есть большой шанс забить все соленоиды, ходы гидроблока и т.д. После такой замены машина наоборот начнет пинаться (начнет проявляться одна из поломок). Если у вас большой пробег, тогда только методом сливки – заливки (через два повторения).

Запомните масло, это очень важно, чем чаще вы будете его менять, тем дольше прослужит вам АКПП

3 МЕСТО. Неправильный уровень масла

Часто это косяк мастеров на СТО, а также повреждение крышки или поддона АКПП. Стоит понимать, что уровень больше или немного меньше и автомат будет работать неправильно, опять же могут проявляться невменяемая работа.

Все дело в том, что АКПП, очень требовательна к уровню масла, иногда даже небольшой недолив или перелив нарушает работу трансмиссии

В идеале мастер должен менять масло по мануалу именно для вашей машины. Там будет описано, нужно или нет прогревать трансмиссию, до какой температуры, где контрольное окошко или щуп и т.д. Очень часто трансмиссию нужно прогреть

Частая ошибка, что ATF жидкость могут налить на холодную, при работе она нагреется, уровень повысится, и он будет выше, чем нужно. Этого достаточно чтобы нарушить правильную работу

Бывает и обратное, когда недоливают, опять же работа нарушается из-за низкого уровня ATF

Но бывает и поломка, когда масло сочится из под крышки АКПП, либо из поддона. Сейчас в современных автомобилях их делают из пластика, а поэтому при налете на кочку его может банально разбить. Бывает — течет прокладка, банально нужно заменить. После того как мастер поднимет автомобиль, первое он осмотрит корпус на подтеки и повреждения, если они есть это может быть одна из частых причин неправильной работы автомата

2 МЕСТО. Соленоиды

Теперь уже пошли конкретно поломки. Неисправности с пропаданием передачи или сильными точками при включении — в 80% случаев связаны с соленоидами. На многих машинах загорается ЧЕК, и по ошибке через сканер вы увидите надпись про соленоид

Для тех кто не знает, это как бы переключатели (запиратели) потоков. У него есть два положения — открыт и закрыт. Питается он от бортовой сети. И бывает выходит из строя (скажем из систематического перегрева).

Ремонтировать его нецелесообразно, ибо его стоимость не велика, до 2000 рублей (а может быть еще ниже), хотя с последними ценами …

Причем зачастую можно не снимать АКПП, если у вас снимается поддон (так было на старых машинах, где автомат был на 4 передачи), 6 — 8 ступенчатые очень часто приходится половинить.

Скачиваем мануал по вашей АКПП, ищем какое сопротивление должно быть на соленоидах. Добираемся до гидроблока, именно в нем они все стоят. И по очереди промеряем сопротивление, находим тот, который показывает не верные данные, меняем на новый. Ставим все на место.

Адаптируем АКПП — «вуаля», все работает. Передача появляется, сильные толчки проходят.

1 МЕСТО. Фрикционные диски

Они могут как разрушаться, так и гореть. Причин этому масса, от перегрева самой АКПП, смотри первый пункт, до неправильной работы соленоида (тогда нет нормального сжатия фрикционов, они проскальзывают друг по другу, сгорая от трения), и даже когда вы долго буксуете в грязи они могут подгорать.

Симптомы – масло черное пахнет горелым, АКПП буксует, могут пропадать передачи, толчки при переключении.

Диагностировать их просто, мягкие диски могут быть разрушены (или излишне истерты), вообще их меняют при переборе подозрительного пакета. А вот стальные перегреты, это вы не с чем не перепутаете, поверхность соприкосновения будет синей от высокой температуры. Кстати они могут терять свою геометрию, то есть их банально ведет.

Неисправный пакет меняют, однако навряд ли их вы замените сами, ибо приходится перебирать почти всю коробку

Это были частые поломки АКПП, с которыми я сталкивался на СТО, когда там работал. Есть и более сложные неисправности. Например когда ломает валы, шестерни, проблема с гидротрасформатором, плунжерами, клапанами, бывает от большого пробега банально износ. Можно насчитать несколько десятков причин поломок.

Сейчас видео версия, смотрим

Эти пять пунктов, которые я вам перечислил, проявляются у 80% автомобилей. И ремонт тут не такой сложный и дорогой. Если помог, напишите свой комментарий под статьей. А у меня на этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР