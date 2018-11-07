Как я говорил у меня достаточно много статей про автоматическую коробку передач. Но одной и как я считаю нужной, еще нет — речь пойдет о методах замене масла в АКПП. Сейчас существуют всего два основных, так называемой – частичной замены и аппаратной. Какая же из них лучше, и что собственно выбрать для своего автомобиля, ведь и в той и в другой есть свои плюсы и минусы. Как обычно будет текстовая версия + видео …

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Вначале я хочу сказать — что масло в АКПП менять нужно, причем через определенный пробег! И не верьте тем менеджерам, которые вас уверяют — что делать этого не надо (и вообще ваша коробка необслуживаемая масло залито на весь срок службы).

ЗАПОМНИТЕ – чем чаще меняете масло, тем дольше ходит ваш автомат. Я думаю — это уяснили!

Однако если капнуть сейчас рынок услуг, то получается, что замена может делаться двумя способами: — «ЧАСТИЧНОЙ», и так называемой «АППАРАТНОЙ». А какой из них правильный? Ведь на формах, одни пишут — что нужно менять первым способом (частичным), а второй загубит вашу АКПП. Другие пишут что «ТОЛЬКО АППАРАТОМ», а первый вариант это плохо. А где же правда?

Обслуживаемая и необслуживаемая АКПП

Буквально несколько слов хочется сказать о разновидностях современных «автоматов». Сейчас существуют обслуживаемые типы – у которых, вы чисто физически можете снять поддон, заменить фильтр, масло (обычно это старые 4 ступенчатые вариации, есть и на 6 ступеней, но реже.)

Также есть и необслуживаемые варианты трансмиссий – у них вы не можете снять поддон, не можете заменить фильтр, только ATF жидкость.

Как водится трансмиссии разные, и ухаживать за ними нужно по-разному. Но для начала про методы замены.

МЕТОД ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ

Его еще называют «сливки – заливки». Самый старый из всех, использовался раньше, используется и сейчас. Суть очень простая — откручивается пробка или снимается поддон. Сливается ATF жидкость, далее заливается свежая порция, и автомобиль эксплуатируется дальше.

Причем вы имеете доступ до фильтра (его также нужно заменить), гидроблока и соленоидов ну и внутренней (обычно нижней полости АКПП).

Этот метод используется, и по сей день, причем работает он достаточно хорошо, вы все можете повторить даже у себя в гараже желательно на яме. Подробный алгоритм:

Сливаем старое масло (сколько сольется, обычно оно выходит не все, для примера из 6 литров уйдет 4 – 4,5, остальное останется в гидротрансформаторе)

Заливаем новое (сколько слилось)

Катаемся около 500 – 1000 км

Далее повторяем процедуру, только в этот раз снимаем поддон и меняем фильтр. ИМЕННО НА ВТОРОЙ РАЗ.

При больших пробегах – возможно нужно, снять гидроблок прочистить его, продуть соленоиды

Таким образом, вы меняете масло примерно на 90%, повторяйте процедуру раз в 50 – 60 000 км и АКПП будет ходить долго.

Хочется отметить, что у необслуживаемой АКПП, такой метод нужно проводить чуть раньше примерно через 40 – 50 000 км, чтобы грязь не успевала образовываться (про это чуть ниже).

МЕТОД АППАРАТНОЙ ЗАМЕНЫ

Тут все немного сложнее на первый взгляд. В разрыв системы охлаждения «автомата» (то есть ее разрывают физически), устанавливается специальный аппарат. В нем есть две емкости, для чистого масла и для грязного.

Наливаем в первую емкость, чистую ATF, после пуска старая жидкость начинает (под давлением) замещаться новой, причем старая сливается во вторую емкость.

Объем масла при такой замене достаточно велико и может доходить до 15 – 16 литров, потому как вымещать могут несколько раз.

Какой метод лучше (+ таблица)?

Я создал специальную табличку, для начала посмотрите на нее.

ПРОБЕГ, тыс.км ОБСЛУЖИВАЕМАЯ АКПП НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ АКПП 40 – 50 ЧАСТИЧНАЯ, АППАРАТНАЯ 50 — 60 ЧАСТИЧНАЯ, АППАРАТНАЯ 60 — 90 ЧАСТИЧНАЯ, возможно АППАРАТНАЯ Только ЧАСТИЧНАЯ 90 — 150 Только ЧАСТИЧНАЯ Только ЧАСТИЧНАЯ

Теперь постараюсь пояснить. Смотрите в необслуживаемой коробке передач, просто так, открутить поддон, заменить фильтр – НЕПОЛУЧИТСЯ (только снимать, разбирать и менять). Поэтому масло менять нужно в 40 – 50000 километров, пока оно не стало черным и грязным. В 40-50 тысяч оно еще светлое, хотя и потеряло часть своих свойств и впитало в себя немного грязи.

ИМЕННО в этот момент мы его меняем, пока оно не успело забить фильтр, гидроблок и соленоиды! Получается, что в необслуживаемой АКПП, менять ATF жидкость нужно чаще.

МЕТОДЫ можно использовать различные, при таком пробеге это не страшно, как ЧАСТИЧНЫМ, так и АППАРАТНЫМ.

Далее идет рубеж 50 – 60000 км, тут уже можно поменять на обслуживаемом варианте, потому как даже если оно и загрязниться, то вы можете снять поддон, сменить фильтр, даже прочистить гидроблок. НО скорее всего в 50 – 60 000 км ATF также будет еще чистая. Опять же можно использовать оба метода.

А ВОТ СЕЙЧАС САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. Если пробег переваливает за 80 – 90000 км, тогда у обслуживаемого варианта, вы еще можете поменять АППАРАТНЫМ методом, но все же желательно менять ЧАСТИЧНЫМ (как собственно и у необслуживаемого типа). Почему? ДА просто при таких пробегах масло стало черное и впитало в себя много различной грязи. Если вы будете менять аппаратом, то вы просто поднимете всю муть со дна, она забьет фильтр, соленоиды, гидроблок, и даже радиатор.

АКПП начнет пинаться, а вот при методе «сливке – заливке» муть будет подниматься не так сильно.

Тем более с пробегами в 90 – 150000 км, ИСПОЛЬЗУЕМ МЕТОД ТОЛЬКО ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ! Ибо грязи внутри, еще больше.

Надеюсь вам понятно, для тех кто не понял видео версия.

НА этом заканчиваю, думаю, теперь вы поняли — какой метод лучше. НА каждом пробеге он свой. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР