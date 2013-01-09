Современные автоматические коробки передач, совсем не похожи на своих предшественниц которые были 20 – 30 лет тому назад. На заре их появления они полностью управлялись гидромеханическими приводами и никакой электроники там просто не было! Надежность их зашкаливала, они запросто ходили по 200 – 300 000 километров, главное чтобы было правильное обслуживание, менялось масло и фильтра. НО современные АКПП, далеко от этого, в них достаточно много электроники, которая управляет коробкой. Сегодняшние автоматы, практически все адаптивные, они подстраиваются под стиль вождения водителя и под определенные условия («город-пробки», «трасса-обгоны» и т.д.). Но бывают, они дико «тупят» хотя их от этого можно излечить простым «обучением». В общем, сегодня все по порядку, будет интересно …
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Сейчас небольшое определение
Адаптивная автоматическая трансмиссия АКПП (автомат) – в своем строении имеет специальный электронный блок, который «привыкает» (адаптируется) к стилю вождению и помогает выбрать оптимальную взаимосвязь оборотов двигателя и переключения передач.
Мне кажется, сейчас уже нет обычных АКПП, если только в каких-либо музеях. Сейчас все современные автоматы, это смесь гидравлики, масла и электроники. Собственно сам процесс мало чем изменился, также есть вал, который от двигателя передает крутящий момент на гидротрансформатор, а уже после фрикционы зацепляют нужные шестерни планетарного механизма, подключая нужные передачи. Однако на новых автоматах всем этим процессом руководит электроника, она решает, при каких оборотах открываться соленоидам и переключать передачи.
Для чего нужна адаптация
Ответ простой такая функция обеспечивает самые комфортные условия управления автомобилем во всем диапазоне скоростных характеристик. Это становится благодаря использованию электронной составляющей, она контролирует:
- Разгонную динамику (разгон спокойный или ускоренный)
- Режимы движения. При неизменном положении педали газа, более высокая передача – экономия топлива
- Режимы ускорения. При резких разгонах включается спортивная программа
- Режимы торможения. При резких режимах торможения (спортивное торможение) АКПП переходит «вниз» сразу на несколько передач.
Таким образом, работа коробки становится более понятной и продуманной. Хотя не всегда все просто.
Через сколько адаптируется АКПП?
Хочется отметить, что у разных производителей по-разному:
- Есть АКПП, в которых адаптация происходит через несколько минут или километров. Достаточно проехать около полчаса в агрессивном режиме или в спокойном и трансмиссия к этому привыкнет.
- Однако есть другие типы которые могут накапливать алгоритмы за большие пробеги, например за последние 300 или даже 1000 километров. И затем уже при определенных ситуациях действовать по этому алгоритму. Обучить такие очень сложно.
Почему адаптивная АКПП – ТУПИТ?
Некоторые мне пишут, что после пробки в 30 – 40 минут трансмиссия как будто не работает нормально. Она реально «ТУПИТ» другими словами это назвать нельзя. Давишь на педаль газа, а разгонной динамики НЕТ. Все просто она адаптировалась к пробке, и сделала передачи длиннее, для того чтобы постоянно их не переключать. Чтобы уменьшить износ АКПП
Бывают и другие ситуации – когда вы «жарите» по трассе, передачи начинают быстро переключаться и понижаться. Вы заезжаете в город и отзывчивость великолепная, разгонная динамика также. НО через определенное время в городском режиме, АКПП опять становится «обычным» как и работал.
Если динамическая езда почти всегда нравится, то вот «ЗАТУПЫ» обычно пугают.
Друзья не стоит пугаться, как правило — вы выезжаете из пробки, проезжаете несколько минут или километров в динамичном диапазоне и работа АКПП восстанавливается
Этот процесс называется «обучением», когда наш автомат запоминает нужный режим вождения.
Обучение АКПП
Как я уже упомянул выше, обучение зависит от многих параметров, как собственно и от самого строения автомата и его электроники (алгоритмов).
На одном вам стоит выехать из пробки и давить газ несколько минут (динамичная езда) и он переключится из овоща на спортивную езду.
Но бывает обучение, когда нужно проводить специальные манипуляции, потому как алгоритм считается по последним, скажем 200 километрам. Купили такой авто, а он у вас не едет, лучше сбросить все до заводских настроек.
- Первый вариант это дилер, он сможет скинуть адаптацию. И даже залить другие заводские прошивки. НО это не у всех производителей.
- Как называют на форумах – «колхозное обучение». Это когда несколько различных манипуляций, как бы обнуляют адаптацию, например – включить зажигание — подержать педаль газа (30 секунд) – затем тормоза (30 секунд) – отпустить и выключить зажигание. Достоверно известно, что так скидывается на Мерседесе. Вот пример видео.
- Есть еще один вариант обучения – будет интересен владельцам AVEO (T300), я думаю и прочим Chevrolet у которых автомат 6T30/40/45. У них есть ручной режим – суть какая переводит в «M», далее переключаем передачи как нам нужно, то есть чтобы первая – вторая – третья и прочие переключалась быстрее, нажимаем «плюсик» на рычаге, то есть работаем вместо автомата. АКПП запоминает алгоритм и после того как вы вернетесь в штатный режим «D» (минут через 20 — 30), переключения будут очень похожи на ваши ручные.
Чем отличается обычный и адаптивный автоматы?
И тут все просто. Обычные автоматы запрограммированы на определенное переключение передач (у разных производителей по-разному), но суть одна – заложили переключения на 2500 оборотов и он переключается на них, никаких тебе пониженных экономичных оборотов, также нет и повышенных. Производители, конечно устанавливают различные имитирующие режимы – типа ECO (экономный), SPORT (спортивный), OD (овердрайв) и т.д., но все это по сути ручные регулировки автомата, никакой адаптации, все руками!
Адаптивный автомат, не нуждается в кнопках и настройках, не нужно никаких режимов он все запомнит и отрегулирует сам. Поэтому и на таких автоматах минимум кнопок, как у меня посмотрите фото, нет ни спорта, не экономного режима!
Если любите «экономить», так он и так привыкнет, если любите «гонять» через определенный пробег он будет переключаться на более высоких оборотах.
Как я уже писал выше определить такой автомат можно самому, по минимуму кнопок и режимов на рычаге и блоге рядом с ручкой АКПП. Ну и по изменяющемуся поведению.
Сейчас небольшое видео смотрим.
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