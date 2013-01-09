Современные автоматические коробки передач, совсем не похожи на своих предшественниц которые были 20 – 30 лет тому назад. На заре их появления они полностью управлялись гидромеханическими приводами и никакой электроники там просто не было! Надежность их зашкаливала, они запросто ходили по 200 – 300 000 километров, главное чтобы было правильное обслуживание, менялось масло и фильтра. НО современные АКПП, далеко от этого, в них достаточно много электроники, которая управляет коробкой. Сегодняшние автоматы, практически все адаптивные, они подстраиваются под стиль вождения водителя и под определенные условия («город-пробки», «трасса-обгоны» и т.д.). Но бывают, они дико «тупят» хотя их от этого можно излечить простым «обучением». В общем, сегодня все по порядку, будет интересно …

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Сейчас небольшое определение

Адаптивная автоматическая трансмиссия АКПП (автомат) – в своем строении имеет специальный электронный блок, который «привыкает» (адаптируется) к стилю вождению и помогает выбрать оптимальную взаимосвязь оборотов двигателя и переключения передач.

Мне кажется, сейчас уже нет обычных АКПП, если только в каких-либо музеях. Сейчас все современные автоматы, это смесь гидравлики, масла и электроники. Собственно сам процесс мало чем изменился, также есть вал, который от двигателя передает крутящий момент на гидротрансформатор, а уже после фрикционы зацепляют нужные шестерни планетарного механизма, подключая нужные передачи. Однако на новых автоматах всем этим процессом руководит электроника, она решает, при каких оборотах открываться соленоидам и переключать передачи.

Для чего нужна адаптация

Ответ простой такая функция обеспечивает самые комфортные условия управления автомобилем во всем диапазоне скоростных характеристик. Это становится благодаря использованию электронной составляющей, она контролирует:

Разгонную динамику (разгон спокойный или ускоренный)

Режимы движения. При неизменном положении педали газа, более высокая передача – экономия топлива

Режимы ускорения. При резких разгонах включается спортивная программа

Режимы торможения. При резких режимах торможения (спортивное торможение) АКПП переходит «вниз» сразу на несколько передач.

Таким образом, работа коробки становится более понятной и продуманной. Хотя не всегда все просто.

Через сколько адаптируется АКПП?

Хочется отметить, что у разных производителей по-разному:

Есть АКПП, в которых адаптация происходит через несколько минут или километров. Достаточно проехать около полчаса в агрессивном режиме или в спокойном и трансмиссия к этому привыкнет.

Однако есть другие типы которые могут накапливать алгоритмы за большие пробеги, например за последние 300 или даже 1000 километров. И затем уже при определенных ситуациях действовать по этому алгоритму. Обучить такие очень сложно.

Почему адаптивная АКПП – ТУПИТ?

Некоторые мне пишут, что после пробки в 30 – 40 минут трансмиссия как будто не работает нормально. Она реально «ТУПИТ» другими словами это назвать нельзя. Давишь на педаль газа, а разгонной динамики НЕТ. Все просто она адаптировалась к пробке, и сделала передачи длиннее, для того чтобы постоянно их не переключать. Чтобы уменьшить износ АКПП

Бывают и другие ситуации – когда вы «жарите» по трассе, передачи начинают быстро переключаться и понижаться. Вы заезжаете в город и отзывчивость великолепная, разгонная динамика также. НО через определенное время в городском режиме, АКПП опять становится «обычным» как и работал.

Если динамическая езда почти всегда нравится, то вот «ЗАТУПЫ» обычно пугают.

Друзья не стоит пугаться, как правило — вы выезжаете из пробки, проезжаете несколько минут или километров в динамичном диапазоне и работа АКПП восстанавливается

Этот процесс называется «обучением», когда наш автомат запоминает нужный режим вождения.

Обучение АКПП

Как я уже упомянул выше, обучение зависит от многих параметров, как собственно и от самого строения автомата и его электроники (алгоритмов).

На одном вам стоит выехать из пробки и давить газ несколько минут (динамичная езда) и он переключится из овоща на спортивную езду.

Но бывает обучение, когда нужно проводить специальные манипуляции, потому как алгоритм считается по последним, скажем 200 километрам. Купили такой авто, а он у вас не едет, лучше сбросить все до заводских настроек.

Первый вариант это дилер, он сможет скинуть адаптацию. И даже залить другие заводские прошивки. НО это не у всех производителей.



Как называют на форумах – «колхозное обучение». Это когда несколько различных манипуляций, как бы обнуляют адаптацию, например – включить зажигание — подержать педаль газа (30 секунд) – затем тормоза (30 секунд) – отпустить и выключить зажигание. Достоверно известно, что так скидывается на Мерседесе. Вот пример видео.

Есть еще один вариант обучения – будет интересен владельцам AVEO (T300), я думаю и прочим Chevrolet у которых автомат 6T30/40/45. У них есть ручной режим – суть какая переводит в «M», далее переключаем передачи как нам нужно, то есть чтобы первая – вторая – третья и прочие переключалась быстрее, нажимаем «плюсик» на рычаге, то есть работаем вместо автомата. АКПП запоминает алгоритм и после того как вы вернетесь в штатный режим «D» (минут через 20 — 30), переключения будут очень похожи на ваши ручные.

Чем отличается обычный и адаптивный автоматы?

И тут все просто. Обычные автоматы запрограммированы на определенное переключение передач (у разных производителей по-разному), но суть одна – заложили переключения на 2500 оборотов и он переключается на них, никаких тебе пониженных экономичных оборотов, также нет и повышенных. Производители, конечно устанавливают различные имитирующие режимы – типа ECO (экономный), SPORT (спортивный), OD (овердрайв) и т.д., но все это по сути ручные регулировки автомата, никакой адаптации, все руками!

Адаптивный автомат, не нуждается в кнопках и настройках, не нужно никаких режимов он все запомнит и отрегулирует сам. Поэтому и на таких автоматах минимум кнопок, как у меня посмотрите фото, нет ни спорта, не экономного режима!

Если любите «экономить», так он и так привыкнет, если любите «гонять» через определенный пробег он будет переключаться на более высоких оборотах.

Как я уже писал выше определить такой автомат можно самому, по минимуму кнопок и режимов на рычаге и блоге рядом с ручкой АКПП. Ну и по изменяющемуся поведению.

Сейчас небольшое видео смотрим.

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