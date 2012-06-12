Не для кого сейчас не секрет что автоматическая коробка передач набирает очень большую популярность у нас в России. Как бы не спорили со мной механиководы, но прирост каждый год по 5 – 10%, а это очень много, хорошо это или плохо вопрос второй, но народ привыкает к хорошему. Однако кто сталкивается в первый раз с АКПП, тот должен решить для себя какую трансмиссию он будет брать — старую и архаичную 4 ступенчатую (зачастую это действительно древние модели) или современную со 6 передачами. Вроде бы на первый взгляд все достаточно просто — конечно современную! Однако здесь не все так просто. Почему – читайте дальше, будет и голосование и видео в конце …
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Вообще меня очень часто просят высказаться по этому поводу, и вот я решил написать небольшую статейку. Знаете, не все так однозначно как кажется на первый взгляд. И с одной стороны здесь виноваты современные производители, а с другой — те владельцы, которым в уши льют непонятную инфу дилеры официальных салонов. Однако все по порядку не будем торопиться.
Автомат (АКПП) 4 ступенчатый
Как становится понятно, здесь всего четыре передачи, разрабатывались такие «коробки» достаточно давно, я бы даже сказал — их рассвет был 20 лет назад. Сейчас они уходят на задний план и высвобождают место новым прогрессивным автоматам.
Однако некоторые производители (в частности Nissan, АвтоВАЗ и прочие) которые выпускают машины у нас в России, устанавливают их в свои авто. Хорошо это или плохо? Стоит ли покупать с ней машину или рука так и тянется взять более технологичный агрегат? НЕ ТОРОПИТЕСЬ, взвести все за и против.
Давайте сразу пройдемся по негативу:
- Да они устарели. Зачастую передачи переключаются не так быстро, и присутствует задумчивость
- Расход топлива с такой «коробкой» реально увеличен. Если сравнить с механикой бывает до 20 – 30%
- НА трассе ограниченные возможности, уже при скорости в 120 — 130 км/ч, двигатель будет работать на своих пределах, как и трансмиссия. Обороты буду зашкаливать! А повысить передачу не получится их всего 4! Что ведет к перерасходу топлива и понижению ресурса двигателя.
- Большое количество масла, раньше о нем никто не задумывался, нужно 8 – 10 литров, значит, льем именно столько.
Это весь негатив, который мне вот так вот приходит на ум. НО! Не смотря на него у этих АКПП, есть куча плюсов. Старые АКПП делались с расчетом на большое количество километров, простое и РЕАЛЬНОЕ обслуживание – СВОИМИ РУКАМИ.
Что это значит:
- Да просто то, что запас прочности у них намного выше, чем у современных собратьев (просто такова конструкция)
- Они обслуживаемые! То есть вы можете снять у них поддон и залезть внутрь без каких-либо трудностей.
- Их можно обслуживать самому. ВОТ ЭТОТ ПУНКТ ОЧЕНЬ ВАЖЕН! Опять же не нужно сверх приспособлений, чтобы открутить поддон, то есть замена масла может происходить чуть ли не в каждом гараже (если есть яма)
- Можно поменять фильтр, при замене масла. Это опять же важно
- Легко снять гидроблок и проверить его, и соленоиды
- Есть отдельный радиатор охлаждения
Плюсов уже много. ЧТО Я ЭТИМ ХОЧУ СКАЗАТЬ – друзья зачастую старые АКПП, действительно ходят долго и если вы своевременно и правильно (с маслом и фильтрами) будете менять масло в них. ТО РЕСУРС РЕАЛЬНО ОГРОМЕН! Могут ходить и по 250 – 350 – 400 000 километров. У меня есть такие примеры.
А что касается городского режима, то их хватает за глаза, не верьте тем что — мол 4 передачи для города это «НЕ АЙС» — это не правда.
Современная АКПП – 6 передач
Разрабатывались они гораздо позже, это современное поколение. Лет так 5 – 7 назад ставились только на представительские машины, но сейчас есть буквально на каждом Солярисе.
Не буду растягивать статью сразу перейдем к положительным моментам этой трансмиссии:
- Практически не заметные переключения, толчков почти нет
- Динамичный разгон, без «затупов»
- Расход топлива на низком уровне, буквально как на механических КПП. Это реально большой плюс, потому как эффективность может составлять до 20 – 30%
- Здесь меньше масла
- НА трассе можно передвигаться с высокими скоростями, куда большими, чем 120 км/ч как на старых АКПП. Причем мотор «реветь как зверь» не будет, обороты будут в пределах 3000. Это означает — что расход на трассе будет минимальным
Вроде как вот он очевидный выбор – ЭТО ЖЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРЕСС, СКОРОСТЬ в конце-концов. НО здесь друзья все печально с надежностью и ресурсом. Минусов причем понятных для меня у этих автоматов очень много:
- Начнем с того что этот автомат – НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ, то есть у него нет поддона как у старых «автоматов», вы не можете его просто так разобрать и посмотреть что внутри.
- Многие дилеры вам твердят что они необслуживаемые, вообще. То есть не нужно менять масло, оно там на весь срок службы. ПРОСТО КОШМАР какой-то
- Если вы все же добрались до замены масла, то вы не можете сменить фильтр. А при больших пробегах он реально забивается, ваша АКПП начинает пинаться
- Опять же, просто так, не можете добраться до гидроблока и соленоидов
- ДА и вообще обслужить самому коробку (залезть внутрь) не получится. ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО! Нет поддона – нужно снимать и «половинить» ее, а это разобрать половину машины
- Радиатор совмещен с радиатором двигателя. Зачастую охлаждения просто не хватает
ПРОИЗВОДИТЕЛИ рассчитали все очень верно – современные автоматические трансмиссии ДОЛЖНЫЙ ХОДИТЬ 150 000 км, а дальше все! Гарантия закончилась ремонт или лучше замена всего авто в целом.
Блин вот мне прям самому смешно – ну почему в днище нельзя оставить поддон – это же так просто. И владельцы сами смогли бы менять масло и сразу же фильтр. Ресурс вырос бы в разы. А вот нет, денежек то будет меньше приходить. Печаль современного мира!
Получается, покупаю машину со 6 ступенчатым агрегатом, вы сами того не понимая, должны будете его менять при 150 000 км. НА этом фоне старые и якобы архаичные старички на 4 передачи, смотрятся ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО. Как видите все не так просто.
Автоматная — арифметика
НУ что повесили нос – «шестиступенчатые»? Ребят немного приободрю вас. Предлагаю вам посчитать — что же лучше в итоге по деньгам.
Смотрите, почти все старые АКПП имеют расход около 12 – 14 литров по городу (конечно, кто-то может вообще «тошнить» и уложится в 11 литров, но это редкость). Давайте возьмем среднюю цифру примерно 13 литров.
Новые «автоматы» расходуют 8 – 9 литров в городе. Пусть будет примерно 9 литров. Понимаете о чем я? РАЗНИЦА в — 4 литра (ну или около этого).
Если посчитать, сколько сейчас это получается в рублях (переложим на среднюю цену 95 бензина – 40 рублей, 4Х40 = 160 рублей) – это со 100 километров.
С тысячи это будет 1600 рублей, а со 100 000 – 160 000 рублей.
Если учесть что автомат сломается в 150 000 км, то он сэкономит 240 000 рублей. А средняя цена ремонта современной АКПП – примерно 60 – 100 000 рублей (смотря, где будете делать). ДА и можно купить контрактную тысяч за 40 – 50.
Как видите все очень не однозначно. КОНЕЧНО, печально, что современные производители специально занижают ресурс, и убирают возможность полноценного обслуживания – КАК Я СЧИТАЮ ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!
Сейчас видео версия статьи смотрим.
Проголосуйте, пожалуйста, за какой вы автомат на 4 или 6 передач?
НА этом заканчиваю, думаю было интересно, ИСКРЕННЕ ВАШ – АВТОБЛОГГЕР.
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Так почему же на многие современные авто до сих пор ставят 4-х скоростные? они просто дешевле?
Да, Андрей они просто дешевле, технология производства уже обкатана. А с новой коробкой передач, новые процессы и новые «косяки», которые еще предстоит исправить.
Я за старый вариант,так как у самого старая тойота виста 92 года.
у меня 4ск доволен на 100 но хочется далеко в душе наверное чуть чуть побольше а может и не хочется
Я не согласен с тем что на 6 акп нет отдельного радиатора. У меня гранд Санта-Фе 2.2 дизель 6акп. Так вот у меня стоит отдельный радиатор охлаждения.
Денис, ДА на некоторых авто есть радиаторы и поддоны, это РЕАЛЬНО ХОРОШО!
На Санта-Фе 2014 года стоит отдельный радиатор и поддон тоже имеется
Парни, а откуда у вас на санта-фе автомат с поддоном? У меня киа соренто 2014 года и автомат там без поддона, как раз, как говорит автор. А, как известно санта и соренто абсолютно одинаковы по тех. составляющей.
У самого старый автомат на форд фьюжн очень доволен
Привет, у меня Ниссан Альмера н16… АКПП меня полностью устраивает, т.к. езжу мало. А расход по городу и правда 14 литров. По трассе до 9 падает. Ну и толчок между 1 и 2 еле заметный)
Я за 4-х ск. на тайота краун 92 года. Да расход, да тяжёлая, да задумчивая. но если правильно пользоваться кнопкой овердрайв то обороты в норме и коробка не тупит.