Не для кого сейчас не секрет что автоматическая коробка передач набирает очень большую популярность у нас в России. Как бы не спорили со мной механиководы, но прирост каждый год по 5 – 10%, а это очень много, хорошо это или плохо вопрос второй, но народ привыкает к хорошему. Однако кто сталкивается в первый раз с АКПП, тот должен решить для себя какую трансмиссию он будет брать — старую и архаичную 4 ступенчатую (зачастую это действительно древние модели) или современную со 6 передачами. Вроде бы на первый взгляд все достаточно просто — конечно современную! Однако здесь не все так просто. Почему – читайте дальше, будет и голосование и видео в конце …

какой выбрать


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Вообще меня очень часто просят высказаться по этому поводу, и вот я решил написать небольшую статейку. Знаете, не все так однозначно как кажется на первый взгляд. И с одной стороны здесь виноваты современные производители, а с другой — те владельцы, которым в уши льют непонятную инфу дилеры официальных салонов. Однако все по порядку не будем торопиться.

Автомат (АКПП) 4 ступенчатый

Как становится понятно, здесь всего четыре передачи, разрабатывались такие «коробки» достаточно давно, я бы даже сказал — их рассвет был 20 лет назад. Сейчас они уходят на задний план и высвобождают место новым прогрессивным автоматам.

акпп

Однако некоторые производители (в частности Nissan, АвтоВАЗ и прочие) которые выпускают машины у нас в России, устанавливают их в свои авто. Хорошо это или плохо? Стоит ли покупать с ней машину или рука так и тянется взять более технологичный агрегат? НЕ ТОРОПИТЕСЬ, взвести все за и против.

Давайте сразу пройдемся по негативу:

  • Да они устарели. Зачастую передачи переключаются не так быстро, и присутствует задумчивость
  • Расход топлива с такой «коробкой» реально увеличен. Если сравнить с механикой бывает до 20 – 30%

расход

  • НА трассе ограниченные возможности, уже при скорости в 120 — 130 км/ч, двигатель будет работать на своих пределах, как и трансмиссия. Обороты буду зашкаливать! А повысить передачу не получится их всего 4! Что ведет к перерасходу топлива и понижению ресурса двигателя.
  • Большое количество масла, раньше о нем никто не задумывался, нужно 8 – 10 литров, значит, льем именно столько.

Это весь негатив, который мне вот так вот приходит на ум. НО! Не смотря на него у этих АКПП, есть куча плюсов. Старые АКПП делались с расчетом на большое количество километров, простое и РЕАЛЬНОЕ обслуживание – СВОИМИ РУКАМИ.

Что это значит:

  • Да просто то, что запас прочности у них намного выше, чем у современных собратьев (просто такова конструкция)
  • Они обслуживаемые! То есть вы можете снять у них поддон и залезть внутрь без каких-либо трудностей.
  • Их можно обслуживать самому. ВОТ ЭТОТ ПУНКТ ОЧЕНЬ ВАЖЕН! Опять же не нужно сверх приспособлений, чтобы открутить поддон, то есть замена масла может происходить чуть ли не в каждом гараже (если есть яма)
  • Можно поменять фильтр, при замене масла. Это опять же важно

снять фильтр

  • Легко снять гидроблок и проверить его, и соленоиды

Гидроблок и соленоиды

  • Есть отдельный радиатор охлаждения

охлаждения

Плюсов уже много. ЧТО Я ЭТИМ ХОЧУ СКАЗАТЬ – друзья зачастую старые АКПП, действительно ходят долго и если вы своевременно и правильно (с маслом и фильтрами) будете менять масло в них. ТО РЕСУРС РЕАЛЬНО ОГРОМЕН! Могут ходить и по 250 – 350 – 400 000 километров. У меня есть такие примеры.

А что касается городского режима, то их хватает за глаза, не верьте тем что — мол 4 передачи для города это «НЕ АЙС» — это не правда.

Современная АКПП – 6 передач

Разрабатывались они гораздо позже, это современное поколение. Лет так 5 – 7 назад ставились только на представительские машины, но сейчас есть буквально на каждом Солярисе.

АКПП

Не буду растягивать статью сразу перейдем к положительным моментам этой трансмиссии:

  • Практически не заметные переключения, толчков почти нет
  • Динамичный разгон, без «затупов»
  • Расход топлива на низком уровне, буквально как на механических КПП. Это реально большой плюс, потому как эффективность может составлять до 20 – 30%
  • Здесь меньше масла
  • НА трассе можно передвигаться с высокими скоростями, куда большими, чем 120 км/ч как на старых АКПП. Причем мотор «реветь как зверь» не будет, обороты будут в пределах 3000. Это означает — что расход на трассе будет минимальным

Вроде как вот он очевидный выбор – ЭТО ЖЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРЕСС, СКОРОСТЬ в конце-концов. НО здесь друзья все печально с надежностью и ресурсом. Минусов причем понятных для меня у этих автоматов очень много:

  • Начнем с того что этот автомат – НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ, то есть у него нет поддона как у старых «автоматов», вы не можете его просто так разобрать и посмотреть что внутри.

коробка

  • Многие дилеры вам твердят что они необслуживаемые, вообще. То есть не нужно менять масло, оно там на весь срок службы. ПРОСТО КОШМАР какой-то
  • Если вы все же добрались до замены масла, то вы не можете сменить фильтр. А при больших пробегах он реально забивается, ваша АКПП начинает пинаться
  • Опять же, просто так, не можете добраться до гидроблока и соленоидов
  • ДА и вообще обслужить самому коробку (залезть внутрь) не получится. ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО! Нет поддона – нужно снимать и «половинить» ее, а это разобрать половину машины

половину машины

  • Радиатор совмещен с радиатором двигателя. Зачастую охлаждения просто не хватает

совмещенный радиатор

ПРОИЗВОДИТЕЛИ рассчитали все очень верно – современные автоматические трансмиссии ДОЛЖНЫЙ ХОДИТЬ 150 000 км, а дальше все! Гарантия закончилась ремонт или лучше замена всего авто в целом.

Блин вот мне прям самому смешно – ну почему в днище нельзя оставить поддон – это же так просто. И владельцы сами смогли бы менять масло и сразу же фильтр. Ресурс вырос бы в разы. А вот нет, денежек то будет меньше приходить. Печаль современного мира!

Получается, покупаю машину со 6 ступенчатым агрегатом, вы сами того не понимая, должны будете его менять при 150 000 км. НА этом фоне старые и якобы архаичные старички на 4 передачи, смотрятся ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО. Как видите все не так просто.

Автоматная  — арифметика

НУ что повесили нос – «шестиступенчатые»? Ребят немного приободрю вас. Предлагаю вам посчитать — что же лучше в итоге по деньгам.

Смотрите, почти все старые АКПП имеют расход около 12 – 14 литров по городу (конечно, кто-то может вообще «тошнить» и уложится в 11 литров, но это редкость). Давайте возьмем среднюю цифру примерно 13 литров.

Новые «автоматы» расходуют 8 – 9 литров в городе. Пусть будет примерно 9 литров. Понимаете о чем я? РАЗНИЦА в — 4 литра (ну или около этого).

Если посчитать, сколько сейчас это получается в рублях (переложим на среднюю цену 95 бензина – 40 рублей, 4Х40 = 160 рублей) – это со 100 километров.

С тысячи это будет 1600 рублей, а со 100 000 – 160 000 рублей.

Если учесть что автомат сломается в 150 000 км, то он сэкономит 240 000 рублей. А средняя цена ремонта современной АКПП – примерно 60 – 100 000 рублей (смотря, где будете делать). ДА и можно купить контрактную тысяч за 40 – 50.

Как видите все очень не однозначно. КОНЕЧНО, печально, что современные производители специально занижают ресурс, и убирают возможность полноценного обслуживания – КАК Я СЧИТАЮ ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!

Сейчас видео версия статьи смотрим.

Проголосуйте, пожалуйста, за какой вы автомат на 4 или 6 передач?


НА этом заканчиваю, думаю было интересно, ИСКРЕННЕ ВАШ – АВТОБЛОГГЕР.