Не для кого сейчас не секрет что автоматическая коробка передач набирает очень большую популярность у нас в России. Как бы не спорили со мной механиководы, но прирост каждый год по 5 – 10%, а это очень много, хорошо это или плохо вопрос второй, но народ привыкает к хорошему. Однако кто сталкивается в первый раз с АКПП, тот должен решить для себя какую трансмиссию он будет брать — старую и архаичную 4 ступенчатую (зачастую это действительно древние модели) или современную со 6 передачами. Вроде бы на первый взгляд все достаточно просто — конечно современную! Однако здесь не все так просто. Почему – читайте дальше, будет и голосование и видео в конце …

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Вообще меня очень часто просят высказаться по этому поводу, и вот я решил написать небольшую статейку. Знаете, не все так однозначно как кажется на первый взгляд. И с одной стороны здесь виноваты современные производители, а с другой — те владельцы, которым в уши льют непонятную инфу дилеры официальных салонов. Однако все по порядку не будем торопиться.

Автомат (АКПП) 4 ступенчатый

Как становится понятно, здесь всего четыре передачи, разрабатывались такие «коробки» достаточно давно, я бы даже сказал — их рассвет был 20 лет назад. Сейчас они уходят на задний план и высвобождают место новым прогрессивным автоматам.

Однако некоторые производители (в частности Nissan, АвтоВАЗ и прочие) которые выпускают машины у нас в России, устанавливают их в свои авто. Хорошо это или плохо? Стоит ли покупать с ней машину или рука так и тянется взять более технологичный агрегат? НЕ ТОРОПИТЕСЬ, взвести все за и против.

Давайте сразу пройдемся по негативу:

Да они устарели. Зачастую передачи переключаются не так быстро, и присутствует задумчивость

Расход топлива с такой «коробкой» реально увеличен. Если сравнить с механикой бывает до 20 – 30%

НА трассе ограниченные возможности, уже при скорости в 120 — 130 км/ч, двигатель будет работать на своих пределах, как и трансмиссия. Обороты буду зашкаливать! А повысить передачу не получится их всего 4! Что ведет к перерасходу топлива и понижению ресурса двигателя.

Большое количество масла, раньше о нем никто не задумывался, нужно 8 – 10 литров, значит, льем именно столько.

Это весь негатив, который мне вот так вот приходит на ум. НО! Не смотря на него у этих АКПП, есть куча плюсов. Старые АКПП делались с расчетом на большое количество километров, простое и РЕАЛЬНОЕ обслуживание – СВОИМИ РУКАМИ.

Что это значит:

Да просто то, что запас прочности у них намного выше, чем у современных собратьев (просто такова конструкция)

Они обслуживаемые! То есть вы можете снять у них поддон и залезть внутрь без каких-либо трудностей.

Их можно обслуживать самому. ВОТ ЭТОТ ПУНКТ ОЧЕНЬ ВАЖЕН! Опять же не нужно сверх приспособлений, чтобы открутить поддон, то есть замена масла может происходить чуть ли не в каждом гараже (если есть яма)

Можно поменять фильтр, при замене масла. Это опять же важно

Легко снять гидроблок и проверить его, и соленоиды

Есть отдельный радиатор охлаждения

Плюсов уже много. ЧТО Я ЭТИМ ХОЧУ СКАЗАТЬ – друзья зачастую старые АКПП, действительно ходят долго и если вы своевременно и правильно (с маслом и фильтрами) будете менять масло в них. ТО РЕСУРС РЕАЛЬНО ОГРОМЕН! Могут ходить и по 250 – 350 – 400 000 километров. У меня есть такие примеры.

А что касается городского режима, то их хватает за глаза, не верьте тем что — мол 4 передачи для города это «НЕ АЙС» — это не правда.

Современная АКПП – 6 передач

Разрабатывались они гораздо позже, это современное поколение. Лет так 5 – 7 назад ставились только на представительские машины, но сейчас есть буквально на каждом Солярисе.

Не буду растягивать статью сразу перейдем к положительным моментам этой трансмиссии:

Практически не заметные переключения, толчков почти нет

Динамичный разгон, без «затупов»

Расход топлива на низком уровне, буквально как на механических КПП. Это реально большой плюс, потому как эффективность может составлять до 20 – 30%

Здесь меньше масла

НА трассе можно передвигаться с высокими скоростями, куда большими, чем 120 км/ч как на старых АКПП. Причем мотор «реветь как зверь» не будет, обороты будут в пределах 3000. Это означает — что расход на трассе будет минимальным

Вроде как вот он очевидный выбор – ЭТО ЖЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРЕСС, СКОРОСТЬ в конце-концов. НО здесь друзья все печально с надежностью и ресурсом. Минусов причем понятных для меня у этих автоматов очень много:

Начнем с того что этот автомат – НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ, то есть у него нет поддона как у старых «автоматов», вы не можете его просто так разобрать и посмотреть что внутри.

Многие дилеры вам твердят что они необслуживаемые, вообще. То есть не нужно менять масло, оно там на весь срок службы. ПРОСТО КОШМАР какой-то

Если вы все же добрались до замены масла, то вы не можете сменить фильтр. А при больших пробегах он реально забивается, ваша АКПП начинает пинаться

Опять же, просто так, не можете добраться до гидроблока и соленоидов

ДА и вообще обслужить самому коробку (залезть внутрь) не получится. ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО! Нет поддона – нужно снимать и «половинить» ее, а это разобрать половину машины

Радиатор совмещен с радиатором двигателя. Зачастую охлаждения просто не хватает

ПРОИЗВОДИТЕЛИ рассчитали все очень верно – современные автоматические трансмиссии ДОЛЖНЫЙ ХОДИТЬ 150 000 км, а дальше все! Гарантия закончилась ремонт или лучше замена всего авто в целом.

Блин вот мне прям самому смешно – ну почему в днище нельзя оставить поддон – это же так просто. И владельцы сами смогли бы менять масло и сразу же фильтр. Ресурс вырос бы в разы. А вот нет, денежек то будет меньше приходить. Печаль современного мира!

Получается, покупаю машину со 6 ступенчатым агрегатом, вы сами того не понимая, должны будете его менять при 150 000 км. НА этом фоне старые и якобы архаичные старички на 4 передачи, смотрятся ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО. Как видите все не так просто.

Автоматная — арифметика

НУ что повесили нос – «шестиступенчатые»? Ребят немного приободрю вас. Предлагаю вам посчитать — что же лучше в итоге по деньгам.

Смотрите, почти все старые АКПП имеют расход около 12 – 14 литров по городу (конечно, кто-то может вообще «тошнить» и уложится в 11 литров, но это редкость). Давайте возьмем среднюю цифру примерно 13 литров.

Новые «автоматы» расходуют 8 – 9 литров в городе. Пусть будет примерно 9 литров. Понимаете о чем я? РАЗНИЦА в — 4 литра (ну или около этого).

Если посчитать, сколько сейчас это получается в рублях (переложим на среднюю цену 95 бензина – 40 рублей, 4Х40 = 160 рублей) – это со 100 километров.

С тысячи это будет 1600 рублей, а со 100 000 – 160 000 рублей.

Если учесть что автомат сломается в 150 000 км, то он сэкономит 240 000 рублей. А средняя цена ремонта современной АКПП – примерно 60 – 100 000 рублей (смотря, где будете делать). ДА и можно купить контрактную тысяч за 40 – 50.

Как видите все очень не однозначно. КОНЕЧНО, печально, что современные производители специально занижают ресурс, и убирают возможность полноценного обслуживания – КАК Я СЧИТАЮ ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!

Сейчас видео версия статьи смотрим.

Проголосуйте, пожалуйста, за какой вы автомат на 4 или 6 передач?





НА этом заканчиваю, думаю было интересно, ИСКРЕННЕ ВАШ – АВТОБЛОГГЕР.