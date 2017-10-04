Наступают зимние холода и к ним нужно серьезно готовиться. И как я считаю одним из самых важных пунктов – следует удалить излишнюю воду из бензобака. Если этого не сделать, это чревато нехорошими последствиями (про которые поговорим ниже). Сейчас на рынке есть много различных «удалителей – вытеснителей влаги», но они стоят не мало (иногда брендовый тюбик от 400 рублей), сегодня же мы обойдемся подручными средствами буквально за 25 – 35 руб, будет и видео версия, так что читаем смотрим …

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У меня был опыт именно в зимний период когда автомобиль не хотел запускаться, причем все было нормально — свечи, аккумулятор, катушки зажигания и вроде даже топливо немного поступало в рампу (но видно не достаточно), когда загнали в теплый бокс, оказалась влага внутри, которая превратилась в лед – КТО БЫ МОГ подумать.

Как вода поступает в бензобак

А действительно, откуда она там берется? Есть несколько причин:

Конденсат . Сейчас вот многие в интернете пишут – «вот от конденсата в баке образуется чуть ли не 200 – 300 мл в год!» Друзья это все бред, да возможно есть какой-то процент, но он очень маленький, ну будет от этого 20 мл в год не больше, но все же влага есть!

. Сейчас вот многие в интернете пишут – «вот от конденсата в баке образуется чуть ли не 200 – 300 мл в год!» Друзья это все бред, да возможно есть какой-то процент, но он очень маленький, ну будет от этого 20 мл в год не больше, но все же влага есть! Осадки . Как мне кажется, больше всего попадает с осадками, когда мы зимой в снег или осенью-весной в дождь заправляемся. Тут то и проходит несколько капель, а за год – два это 50 – 70 мл.

. Как мне кажется, больше всего попадает с осадками, когда мы зимой в снег или осенью-весной в дождь заправляемся. Тут то и проходит несколько капель, а за год – два это 50 – 70 мл. Бензин. На заправках зачастую в подземных хранилищах также бывает вода. Тут либо тот же конденсат, либо нечестные продавцы.

В итоге по средней статистике за 3 – 4 года в бензобаке может образоваться от 100 до 200 мл.

Чем опасна эта влага?

Есть металлические топливные баки которые банально ржавеют, но как я уже писал самой страшной для меня причиной было замерзание топливного фильтра.

Сейчас в основном во всех автомобилях топливный насос находится в баке. Чтобы защититься от прохода влаги и всякой грязи у него есть мелкая сетка, которая не пропускает ничего кроме бензина.

Вот именно на ней и оседает влага, а зимой это все превращается в лед. Таким образом, насос не может прокачать топливо, либо вообще, либо частично. Напрягается и может даже сломаться (банально перегреться).

Я ВАМ советую раз в год заливать профилактические средства, которые удалят все лишнее из бака, причем стоимость их ОЧЕНЬ низкая

НУ что вот и переходим к самому интересному, про «вытеснители и удалители»

СПИРТ, АЦЕТОН и СОЛЬВЕНТ

Для начала немного практики и народных методов:

Прекрасно выводят все водяные излишки СПИРТЫ, особенно этиловый (обычный медицинский), метиловый (ядовит) и изопропиловый.

Добавлять нужно примерно 200 – 250 мл на 40 литров бензина, это самая оптимальная доза.

Вода имеет самую высокую плотность, поэтому она находится на дне и не смешивается с бензином. Спирт имеет чуть большую плотность, чем бензин и становится в середине между водяной пробкой и топливом. Соответственно он прекрасно смешивается и если грубо выразиться образует водку (если залить этиловый).

НО спирты сейчас очень сложно найти, в России на них запрет и купить их в аптеке практически невозможно. Однако «изопропиловый» можно найти в радиотоварах или хозяйственных рынках

Поэтому пойдем немного по другому пути, прекрасно работают АЦЕТОН и СОЛЬВЕНТ. Второй препарат конечно немного хуже, потому как октановое число СОЛЬВЕНТА всего 60 — 70, а вот АЦЕТОНА около 100.

Их также нужно примерно 250 – 300 мл, на бак в 40 литров. Причем нужно заливать, когда заправитесь

В итоге если не нашли спирты, то можно залить эти легкие углеводороды.

Как происходит удаление из топливного бака?

Сейчас вы можете закидать мена многими примерами с YOUTUBE или статей из интернета, где проводятся эксперименты и СПИРТЫ и АЦЕТОН которые поглотили влагу, не могут смешаться с бензином!

И ЭТО ПРАВДА! Тогда вы спросите – «а смысл тогда во всем этом?» А вот очень просто – нам и не нужно смешивать их вместе.

Задача у спиртов и ацетона и прочих составов, провести эту смесь через сетку топливного фильтра, далее в камеру сгорания двигателя, где она прекрасно сгорит и уйдет через глушитель

Простыми словами вода соединившись с активной жидкостью превращается в горючую смесь, которая горит! И беспрепятственно проходит через фильтры, ей не обязательно смешиваться с бензином, она и так сгорит в цилиндрах двигателя. И вот так вот просто она уходит из бака. И ВУАЛЯ, он пуст. Здорово же!

ПАРУ СЛОВ, ПРО СТОИМОСТЬ. Пол-литра АЦЕТОНА сейчас стоит около 70 рублей, залить нужно половину то есть всего на 35 рублей. ОЧЕНЬ бюджетно.

УДАЛИТЕЛИ – ВЫТЕСНИТЕЛИ из магазина

Знаю многие просто бояться заливать АЦЕТОНЫ в бензобаки. Есть некоторые мифы, которые «муссируются» в сети:

Плохо для резинок

Плохо для пластика

Для датчиков и т.д.

Типа этот состав такой активный, что сразу все и вся разъест. НО друзья бензин сам по себе тоже активен и как видите — ничего страшного не случается. Более того, многие наливают АЦЕТОН для увеличения мощности (октанового числа) каждый раз при заправке. Это тоже спорно, я вас не призываю так делать, но и те 250мл, что мы добавляем никакого вреда не принесут, мы не 2,5 или 5 литров льем!

В общем для тех кто боится, но удалить водяную жижу хочет. Купите в магазине любой (даже самый дешевый) удалитель. И залейте его.

Если почитать что находится в составе, то будет примерно – СОЛЬВЕНТ, ЭФИРЫ и СПИРТЫ, ну и ПАВ. Собственно тоже самое, но в магазинной упаковки. Ценник может варьироваться от 100 до 400 рублей.

Вот собственно и все, сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, будет еще много интересных видео, подписывайтесь на наш сайт и канал, будет еще много чего интересного. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.