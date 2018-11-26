Пришла зима и сейчас многие автомобили «запускаются» по времени на сигнализации (банальный программируемый автозапуск). Также многие пишут, что именно из-за вот таких «прогревов» тратится большое количество топлива. То есть расход на холостых оборотах просто огромен (растет чуть ли не на 50%)! НО так ли это на самом деле? Сколько расход машины в час при таких холостых прогревах? Давайте разбираться + как обычно видео версия …

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Конечно чем холоднее, тем сложнее автомобилю запуститься и работать первых 3 – 5 минут, дальше система прогревается и расход падает. Но как становится понятно, что расход в любом случае есть, но не такой огромный, как многие пишут.

Про сигнализацию

Сигнализация с автозапуском, позволяет запускать машину на 5 – 10 мин. Причем обычно по умолчанию стоит 10 мин., вы же сами можете задать 5, на некоторых сигнализациях 3 минуты.

Вы можете поставить как автоматический запуск по времени, например:

Будет заводиться перед вашим приходом

Либо по временному интервалу (каждые 2 часа),

По температуре (прогрелась – остановилась – остыла – опять запустилась).

НУ и конечно же можете запускать с утра сами с окна (это если автомобиль стоит перед окнами).

Самыми распространенными являются 1 и 4 пункты, да и в основном никто не убирает заводские настройки, машина «тарабанит» 10 мин. (именно за это время, мы ниже и будем рассчитывать расход топлива)

Сколько расходует в час?

Подошли к самому интересному – замерам. Можно долго высчитывать по формулам расход. НО мы поступим проще, у нас есть прекрасный диагностический адаптер для автомобиля ELM327 (который устанавливается в OBD2 разъем). Все же сейчас современные «инжекторные» автомобили это немного компьютеры.

Далее ставим на свой телефон программу TORQUE, в ней есть куча инструментов, которые позволяют нам читать те или иные показания через датчики автомобиля.

НУ и конечно же у нас есть плагин – «мгновенный расход топлива», рассчитывается он как раз «литрами в час».

Как подключать к машине, я подробно рассказывать не буду (все это будет в видео версии). Также замерять я буду средний расход в час на своем автомобиле – KIA OPTIMA 2.0 литра.

Итак, что же получается – пока автомобиль не прогретый, то расход колеблется в пределах 1,0 – 1,2 литра в час (на улице было примерно около – 10 градусов Цельсия). После 2 – 3 минут, система нагрелась, расход упал до 0,7 – 0,8 литров в час

Я проводил также эксперименты на машинах с меньшим объемом двигателя, 1,4 – 1,6 л. У них потребление топлива на прогретом моторе примерно 0,6 – 0,7л, на холодную также будет расходовать около 1л. в час. Я думаю, что такой алгоритм потребления топлива регулируется ЭБУ, после того как система нагреется хотя бы до +20, +30 градусов, блок управления автоматически снижает подачу топлива, обороты падают.

Конечно чем ниже температура за бортом, тем интервал на повышенных оборотах с потреблением в 1 литр в час, будет больше. Например, при -20, -30 градусах это будет примерно 5 – 7 минут.

Так сколько же расходует автозапуск?

Тут рассчитать не сложно. Мы возьмем стандартный случай это «10» минут перед работой, и «10» после рабочего дня (почему «10», да потому что редко кто будет менять стандартные настройки сигнализации на 5 и менее минут).

Также я возьму расход при -10 градусах. Напомню, что первые 3 минуты он составляет — 1л/ч

При -20 гр. 5 мин. – 1л/ч

При -30 гр. 7 мин. – 1л/ч

Получается (3+3=6мин.)-1л/ч, далее (7+7=14мин.)-0,7л/ч

В часу у нас 60 минут:

Тогда – 1000мл/60 = 16,6мл/мин *6 = 100мл

Далее – 700мл/60 = 11,7мл/мин *14 = 163мл

В итоге, при -10гр. Цельсия (мотор объемом 2,0 литра) — на два запуска по 10 мин, расходует – 100 + 163 мл = 263мл. ИЛИ ПОЧТИ — 0,3 литра. Много это или мало решать вам.

Конечно автомобиль, у которого мотор не такой объемный, будет расходовать на холостых немного меньше. Если пойти логическим путем, то скажем мотор 1,6л меньше по объему на 20% 2,0 версии. Значит на эти 20% меньше он и потребит, на холостом ходу.

263мл – 20% = 210 мл.

Конечно же, если у вас объем мотора больше, а температура ниже, тогда можно все рассчитать для ваших условий. Как видите все это достаточно просто.

НУ и перед итогом статьи, мне хочется сказать — что на потребление топлива зимой, сказывается не только холостой ход (двигателя), но и куча других параметров. Например, зимняя резина, густота масла, снег на дорогах и т.д. Про это все смотрите в моем видео, всем советую.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР