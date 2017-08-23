После моей статьи и видео о добавках в масло, многие мои читатели и зрители начали задавать вопросы о присадках в топливо. Сейчас их огромное количество и по заверениям производителей, это просто чудо средства — одни моют инжектор (да и всю топливную систему), другие — удаляют влагу, третьи — повышают октановое число и т.д. Так вот все это на самом деле? Стоит ли их покупать, работают ли они или это опять же глубокий маркетинг. Сегодня будем разбираться, как обычно будет видео версия в конце …

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В самом начале скажу, что если брать большое количество именитых производителей (которые отвечают за свою разработку) – ТО ИХ ПРИСАДКИ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ РАБОТАЮТ! Однако как всегда есть НО! И вот его мы сегодня будем разбирать подробнее.

Какие бывают по применению

Сейчас существует всего 4 класса, они различаются по применению:

«Удалитель» влаги, (осушитель), нейтрализатор воды (есть еще куча различных названий) – эти присадки, должны убрать влагу (воду) из бака и БЕЗБОЛЕЗНЕННО вывести ее через камеру сгорания

(есть еще куча различных названий) – эти присадки, должны убрать влагу (воду) из бака и БЕЗБОЛЕЗНЕННО вывести ее через камеру сгорания Очиститель инжектора (моющие средства) . Призваны очищать в первую очередь инжектора

. Призваны очищать в первую очередь инжектора Октан корректор (катализатор топлива), увеличение мощности (снижение расхода топлива) . Должны увеличивать мощность и уменьшать расход за счет увеличения октанового числа

. Должны увеличивать мощность и уменьшать расход за счет увеличения октанового числа Универсальные составы. Делают все вышеописанное.

Как видите, есть универсальные составы, но зачастую они не обоснованно дорого стоят, да и работают не очень, теперь все по порядку.

Нейтрализаторы воды (осушители – удалители влаги)

Вам нужно понимать — он предназначен для удаления небольшого количества влаги, которая скапливается у вас в баке. Она образуется от конденсата, от дождей, от снега (когда вы заезжаете на заправку в зимний или осенний период времени), попадает с некачественным бензином и т.д.

Вода в баке, это очень негативный момент – зимой она может замерзнуть, банально закупорив сетку топливного фильтра, либо топливопроводы — не запустите мотор. Также она вызывает коррозию, как бака, так и всей топливной системы (если туда проникнет).

На 80 – 90% спирты, плюс другие специальные добавки. Смешиваясь с топливом должны нейтрализовать воду, просто растворив ее в бензине. Далее это все засасывается в топливную систему и отводится через выхлоп. ЭТО В ИДЕАЛЕ!

МИНУСЫ: Стоит понимать может вывести ОЧЕНЬ ограниченное количество влаги. Не думайте если вы где-то на какой-то неизвестной заправке (ДАДЯ-ВАСЯ-ОЙЛ) зальете реально большое количество воды, что эта присадка ее уберет. НЕТ, ЭТОГО НЕ БУДЕТ! Вам нужно будет разбирать всю систему и выливать этот контрафакт, иначе и гидроудар заработать можно.

Также как показала практика, далеко не все присадки работают по прямому назначению. То есть выводят минимальное количество влаги. Некоторые вообще никак не реагируют. Как выбрать? Смотрите независимые тесты

Очиститель инжектора (моющие добавки)

Основная задача очистка без разборки самих инжекторов и клапанов от отложений, смол, нагара. Со временем даже от самого качественного топлива, образуются различные налеты. Инжектор должен распылять топливо в виде тумана, а вот если он забит — то распыления не происходит (либо происходит, но не с такой интенсивностью).

Есть конечно вариант разобрать топливную рампу, и на специальном оборудовании, на СТО промыть ее и инжектора. НО стоимость такой услуги около 2000 – 4000 рублей. Хотя эффект 100%, то есть вы видите и контролируете работу сами. Кстати сейчас многие делают такой процесс своими руками, не так-то сложно получается.

Но народ у нас экономный, а поэтому заливают такие очистители инжекторов. Здесь стоимость около 450 – 600 рублей, просто заливаем в бак и катаемся, должен быть эффект.

МИНУСЫ: Зачастую эффект действительно есть, но он не 100%. Все дело в запущенности случая.

Если у вас пробег 10 – 20 000 км, то такая присадка уберет не сильный налет (который образовался за этот пробег) и действительно мягко ее удалит. Кстати многие производители автомобилей, производят фирменные такие составы, есть у BMW, TOYOTA, MERCEDES, AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA и т.д.

Пробег более 100 000 км. У самих производителей написано, что такие составы не помогут. А как я считаю – МОГУТ ДАЖЕ НАВРЕДИТЬ! ПОЧЕМУ? Очень просто – при таких пробегах внутри бака, образуется налет (осадок) только чего там нет (вытащите топливный фильтр и посмотрите), он как бы там зафиксирован, то есть плещется но не так сильно. Эти моющие присадки поднимают этот налет (растворяют, отъедают), конечно большая часть их оседает на топливном фильтре. НО часть этого «коктейля» проникает и откладывается на форсунках еще большим слоем, который был смыт ранее. Зимой это вообще может способствовать забиванию сетки фильтра. Работоспособность еще больше нарушается — ПОЛУЧАЕТСЯ ВРЕДА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ! КАК ПИШУТ сами производители при больших пробегах, только разборка топливной рампы прочистка в ручную, также желательно разобрать бак и промыть его.

Так что с такими моющими присадками будьте очень осторожны!

Октан корректор (катализатор топлива)

Призваны повысить октановое число, тем самым (как уверяют производители) снизить расход топлива, увеличить мощность и т.д.

Смотрим состав – 90% одноатомные спирты и эфиры, 10% — аллотропы углерода. Что из этого можно констатировать. Вспоминаем мой рассказ — про 92 и 95 бензин, там я говорил, что сейчас все современные бензины догоняются до нужного октанового числа именно спиртами и эфирами. А это значит — что мы просто поднимаем его на несколько единиц, за большие деньги. Тогда почему не заправляться сразу скажем 95 или даже 98 бензином?

МИНУСЫ: Как показала практика стоимость таких составов около 450 – 600 рублей, рассчитаны на 150 литров бензина. ТО есть около 3 рублей на литр. ТО есть 92 у нас стоит 37 рублей, а 95 – 40р. Тогда в чем смысл этой присадки? Заявлено повышение октанового числа на 5 – 7 единиц, но на практике около 2! Уменьшение расхода топлива в пределах погрешности, около 3 – 5% , как собственно и увеличение мощности. ТО есть при добавлении у вас получается как бы 94 вместо 92. Или 97 вместо, 98!

Конечно, если вы залили «хреновый» бензин и у вас пошла детонация, то эта присадка может дать какой-либо эффект (она хоть на немного) улучшить топливную смесь. Но в городе (где есть нормальные заправки) ее применение необоснованно.

Универсальные средства

Делают все и сразу – и влагу удаляют, и октан повышают, и моют! Просто «чудо-таблетка» от всего и сразу.

МИНУСЫ: Скажу так если производитель выпускает такие присадки, они как правило, не преуспевает не в чем. Либо показывает ОЧЕНЬ плохие результаты. ДА и стоимость как правило зашкаливает (видел такие препараты по 2000 рублей).

Так что лучше взять узконаправленный под ваши нужды.

Сейчас видео версия смотрим.

Если подвести итог, присадки работают, НО КАК, С КАКИМ ЭФФЕКТОМ? Должны понимать сами. НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.