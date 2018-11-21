Перед зимним сезоном времени многие (особенно новоиспеченные водители) спрашивают – «а почему расход топлива зимой больше, чем летом?» Причем значительно, иногда разница может составлять 15-20%. Многие думают, что вся разница только в прогреве мотора (зимой мы это делаем, а летом нет). Но многие же, не греют мотор, то есть сел и сразу (через 15 – 20 секунд поехал). То есть в зимний период не всегда в этом дело, есть объективные причины, почему топлива (причем это как бензин, так и дизель), потребляется больше. Как обычно будет текстовая версия + видео. Так что читаем-смотрим …

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Как ни крути, но низкие температуры (особенно крайне низкие, например от -30 и ниже), неблагоприятно сказываются на всем автомобиле. Основные узлы, сделаны из металла, есть куча смазок, масла и т.д. Поэтому для комфортной езды это все должно быть прогрето, что делается в основном в движении. Летом такой проблемы нет, так как температура «за бортом» может доходить до +35 градусов (а на юге еще выше). Предлагаю подумать по пунктам

Пару слов, про прогрев

Я считаю, что прогревать мотор нужно (почитайте статью, в ней я старался все это аргументировать), особенно на современных машинах, где есть куча пластика, даже в моторе. Простой пример – раньше у меня был CHEVROLET AVEO (кузов T300). Если двигатель не греть, скажем, при -20 градусах (а сразу начинать движение, как многие заверяют) — быстро выбивало датчик давления масла, он там пластиковый и не держит густое масло.

Мне мастер приемщик так и сказал на СТО, когда менял третий раз (уже на доработанный) – «сколько греешь?» Я сказал пару-тройку минут, сказал – «грей при – 20 минимум 5 минут и все будет хорошо».

Помните, пока масло холодное оно не может нормально смазывать ваш мотор, нагрузка на стенки блока цилиндров очень большая.

Конечно же, даже пятиминутный прогрев влечет за собой увеличенный расход топлива. Среднестатистический авто, за час, примерно расходует около литра бензина. Вот вам и увеличение, утром – 5 (10) минут, после работы (опять это же время). НУ и если куда-то заехали и авто долго стоял на морозе. Так и набегает потихоньку.

Зимняя резина

Как ни крути, но зимняя резина тяжелее, да и мягче. Протектор выше, чтобы рыть заснеженные дороги, да и чтобы шипы в нем нормально сидели. Используются специальные составы, которые не дают резине «дубеть» на морозе. Простыми словами крутить такое колесо сложнее, расходуется больше энергии.

Исследования подтверждают, что зимняя резина способствует большему расходу топлива, примерно на 3% процента, по сравнению с летней.

Обогащенная смесь

При низких температурах, автомобиль, (при первом пуске после ночи) формирует обогащенную воздушно-топливную смесь. В основном она нужна на стадии прогрева (двигатель, катализатор) но и при последующем движении. Чем ниже температура, тем смесь еще больше обогащается.

Конечно, смесь затем приходит в нормальные рамки, но в первые несколько минут расход действительно больше чем летом.

Масло и прочие жидкости

Конечно сейчас масла более совершенные, чем были, скажем 20 лет назад, но и они не идеальны. Поэтому уже при — 15, — 20 градусах Цельсия они начинают густеть.

И дело сейчас не только в моторном масле, оно кстати достаточно быстро прогревается (хотя для этого и нужно затратить больше энергии чем летом). А речь идет об трансмиссионных маслах и даже об охлаждающей жидкости. Некоторые антифризы, густеют уже при – 25, -30 градусах, помпе их прокачать сложно

Трансмиссионные смазки, прогреваются намного медленнее, создавая излишнее сопротивление. Они находятся как в коробках передач (будь это автомат или механика), в задних мостах, а также в «раздатках».

Все это опять же добавляет расход топлива именно зимой. Примерно еще 3-4%

Подшипники, привода

Они также замерзает. Научно доказано, что холодный подшипник крутится хуже, пусть не намного но все же. Тоже-самое происходит и с приводами и другими «вращающимися» частями.

Конечно, они относительно быстро разогреваются при движении, но изначально нужно потратить куда больше энергии, чтобы сдвинуть такой «холодный» механизм.

Плюс 2% к расходу топлива замой.

Подогревы

Сейчас уже никого не удивить подогревом сидений, руля, зеркал, стекол, дворников да даже форсунок омывателя. Да и печка зачастую работает на высоких скоростях (чтобы быстрее прогреть салон). Но никто не задумывается, сколько они потребляют энергии, а ведь не мало! И это ложиться дополнительной нагрузкой на генератор.

Конечно, никто постоянно не ездит с всегда включенными потребителями. НО при прогреве автомобиля, как правильно они работают и добавляют свой вклад. Плюс 3-5% к расходу

Снег и дороги

Конечно, основные дороги в городах, зачастую расчищены от снежной каши и льда. НО вот дворы, да и дороги не в городах! ДА и если пройдет сильный снег, коммунальные службы еще его не убрали, а ехать нужно?

В итоге, чтобы проехать даже по 3 – 5 сантиметровому снегу, нужно дополнительно + 3 + 5% энергии. Я уже молчу, если автомобиль застрял в снежном заносе и буксует. При таком «буксовании», за пять минут можно сжечь топлива как при поездках по городу в течение дня (усредненные данные). Так что ставьте зимнюю резину, которая вам поможет выбраться из таких снежных заносов, пусть она тяжелее, но она просто НЕОБХОДИМА!

В ИТОГЕ, даже если не греть автомобиль зимой, а начинать движение сразу. ТО перерасход топлива, по объективным данным, может составить от 8 до 10%. А если прогревать, тогда все 15%.

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом я заканчиваю, думаю мои материалы, были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.