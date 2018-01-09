После моего материала про 92 или 95 бензин, меня часто просят высказаться о плохом топливе. В крупных сетях вы на него нарветесь вряд ли, но сейчас есть много различных мелких АЗС, которые могут «бадяжить» не только водой, но и различными непонятными присадками, лить контрафактные составы и прочее (уловок куча). Что будет, если его «нечаянно» залить в свой автомобиль, какие симптомы (скажем двигатель начал дергаться), а самое главное какие будут последствия? Давайте разбираться, как обычно будет видео версия в конце, так что читаем смотрим …

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Вначале скажу, что плохой бензин может быть причиной того что вас могут снять с гарантии. Бывают такие случаи, когда умирает мотор, производитель (в лице дилера) берет топливо на экспертизу и выясняется что оно «мягко сказать» не соответствует стандартам, оно приводит к разрушение различных экологических узлов которые в последствии могут разрушить силовой агрегат. И тут уже ничего не сделать, по сути ВЫ, не правы и отвечаете за ремонт только ВЫ! Дилер закономерно откажет вам в ремонте, даже если автомобиль на гарантии. Поэтому первое правило – нужно заправляться только на проверенных АЗС, лучше крупных сетях, там фальсификации меньше всего (хотя также бывает).

Плохой бензин — это какой?

А действительно чем он отличается от нормального? И почему он может быстро выводить различные узлы и агрегаты из строя.

Друзья все просто, я сейчас не буду «лезть в дебри химии», но нормальное топливо давно уже стандартизируется, оно имеет определенное содержание присадок, определенную чистоту и качество.

Что я имею в виду:

Октановое число – если немного утрировать, то это устойчивость топлива к самовоспламенению при сжатии. У поддельных составов никто это не проверяет, поэтому как правило оно сильно занижено, что ведет к разрушительной детонации (про это чуть ниже).

– если немного утрировать, то это устойчивость топлива к самовоспламенению при сжатии. У поддельных составов никто это не проверяет, поэтому как правило оно сильно занижено, что ведет к разрушительной детонации (про это чуть ниже). Сера – чем ниже ее в топливе, тем лучше (в поддельном, опять же никто ее уровень не контролирует). При ее сгорании в цилиндрах двигателя, образуются оксиды серы, прибавляем сюда водяной пар (который также в любом случае присутствует при сгорании) вот вам и серная кислота. Конечно ее количество минимальное, но она очень негативно влияет на все элементы с которыми соприкасается.

чем ниже ее в топливе, тем лучше (в поддельном, опять же никто ее уровень не контролирует). При ее сгорании в цилиндрах двигателя, образуются оксиды серы, прибавляем сюда водяной пар (который также в любом случае присутствует при сгорании) вот вам и серная кислота. Конечно ее количество минимальное, но она очень негативно влияет на все элементы с которыми соприкасается. Вода – очень часто ей «бадяжат» бензин, скажем из 24 литров раз — и получается 25! НО «слава богу» что сейчас зачастую сетки топливного фильтра не пропускают влагу в камеру сгорания. Однако для зимы это не есть хорошо, это влага замерзает и запечатывает фильтр, поэтому ее однозначно нужно удалять из бака .

очень часто ей «бадяжат» бензин, скажем из 24 литров раз — и получается 25! НО «слава богу» что сейчас зачастую сетки топливного фильтра не пропускают влагу в камеру сгорания. Однако для зимы это не есть хорошо, это влага замерзает и запечатывает фильтр, поэтому ее однозначно . Бензол – чем больше его в топливе, тем токсичнее продукты его сгорания. Так они еще и образуют повышенный нагар в двигателе.

чем больше его в топливе, тем токсичнее продукты его сгорания. Так они еще и образуют повышенный нагар в двигателе. Ароматические углеводороды – их добавляют, чтобы увеличить октановое число, но они увеличивают нагарообразование. Также они негативно влияют на пластик, резину, например на фильтр в баке, трубки топливной системы, и различные уплотнители (так как являются сильными растворителями)

их добавляют, чтобы увеличить октановое число, но они увеличивают нагарообразование. Также они негативно влияют на пластик, резину, например на фильтр в баке, трубки топливной системы, и различные уплотнители (так как являются сильными растворителями) Спирты и эфиры – их добавляют, чтобы также увеличить октановое число (ходят слухи о том чтобы еще снизить цену). Обычно по ГОСТУ это примерно 3 – 5% (метанола или этанола), в таких пропорциях они никак не вредят мотору, но если добавить больше, скажем около 10%, тогда вырастит расход, а в жару могут образовываться воздушные пробки в системе подачи топлива.

Это только верхушка айсберга, вообще в поддельных бензинах, что только не находят вплоть до добавления мазута, дизеля и чуть ли не самой нефти.

Что будет если залить некачественное топливо?

Теперь давайте подумаем, что собственно будет автомобилю, если залить такой коктейль на какой-нибудь левой заправке:

Страдает топливная система . Если будут добавлены агрессивные присадки, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке, да и сама система. Если просто вода или какие-то не понятные субстанции, то сетка фильтра забьется. И чем сложнее система, тем больше вреда может произойти, например система MPI не так сильно пострадает, ее будет достаточно прочистить (насос, фильтр, форсунки), все потому что у нее нет высокого давления при работе. А вот если это GDI, то здесь возможно пострадает и насос высокого давления, так и сами форсунки потому что они другие работают с другим давлением и находятся непосредственно в камере сгорания.

. Если будут добавлены агрессивные присадки, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке, да и сама система. Если просто вода или какие-то не понятные субстанции, то сетка фильтра забьется. И чем сложнее система, тем больше вреда может произойти, например не так сильно пострадает, ее будет достаточно прочистить (насос, фильтр, форсунки), все потому что у нее нет высокого давления при работе. А вот если это GDI, то здесь возможно пострадает и насос высокого давления, так и сами форсунки потому что они другие работают с другим давлением и находятся непосредственно в камере сгорания. Система зажигания. Первыми удар принимают свечи, они могут просто забиться или даже выйти из строя. Происходит это от сильного перегрева (например, добавлены некачественные присадки). Далее за ними страдают катушки зажигания, ведь они реально связаны со свечами.

Система впуска-выпуска, выхлоп и экология. Решил объединить в одно потому что здесь также все взаимосвязано. Если добавлены не те присадки, которые нужно, октановое число другое, скажем намного ниже, тогда в камере сгорания возможен перегрев, смесь не прогорает полностью и поэтому может сжечь клапана, особенно сильно страдают выпускные. Конечно, датчик детонации будет стараться выровнять зажигание, но он также не всесилен. Если смесь которая по сути еще «горит», будет выходить в глушитель тот она встретиться с катализатором, и он в свою очередь может оплавиться, мощность автомобиля упадет, загорится CHECK ENGINE, все потому что отработанные газы не смогут нормально отходить. Возможно и осыпание катализатора, тогда эта «пыль» через клапан EGR возможно будет попадать обратно в цилиндры.

Поршни, кольца и стенки цилиндров. В цилиндрах у нас идет повышенная детонация, то есть не контролируемое воспламенение, идет перегрев мотора. Страдают поршни, кольца (они, кстати могут оплавляться), так еще и пыль от катализатора, все это очень негативно влияет на стенки блока цилиндров. Формируются задиры, падает мощность и компрессия.

Датчики детонации и кислорода. Датчик детонации (как становится понятно) борется с детонацией двигателя, по сути он очень простой и надежный, принцип его работы чем-то схож с пьеза элементом. Когда залито некачественное топливо, он слишком перегружен и может выйти из строя. Кислородный же элемент (также известен как «лямба-зонт»), находится рядом с катализатором (в некоторых авто их два), основная задача определение кислорода в выхлопе, они также могут оплавиться от несгоревшего топлива, и выйти из строя.

Как видите, может повредиться много различных элементов, и это только от заправки некачественным бензином. Конечно, поломки не будут мгновенными, но если не принять мер то они не заставят себя ждать.

Какие будут симптомы при некачественном горючем?

Симптомы здесь почти всегда одинаковы на всех машинах:

Во-первых, упадет мощность, машина вообще не будет нормально ехать.

Во-вторых, машина будет плохо запускаться. Вы глушите мотор, пытаетесь запустить, а он не с первого раза заводится или вообще не заводится

В-третьих, постоянная и глубокая детонация, мотор очень сильно будет трясти, такое ощущение что троит или даже двоит

Четвертое, увеличится расход топлива (иногда многократно)

Пятое, возможно полезут ошибки, всем известный CHECK ENGINE

Шестое, если выкрутить свечи, то на них будет образовываться красный или черный нагар.

Что нужно делать?

Срочно избавляться от этого топлива – выливать все без остатка из бака (промывать его) — промывать топливную систему – чистить форсунки – выкручивать и смотреть свечи (при необходимости чистить их).

Причем если машина пошла, что говорится «в разнос» (запускаете мотор, а он детонирует как бешеный), не стоит ее мучать, лучше вызвать эвакуатор, либо друга с буксиром и сразу на СТО.

Многие ошибочно полагают, что можно разбавить некачественный бензин нормальным, просто доехав на брендовую заправку и залить нормального топлива — НО ЭТО НЕ ТАК! Бензин зачастую может не смешаться, и плохой останется на дне. Все же я вам советую промыть, прочистить, так будет НАМНОГО ЛУЧШЕ, автомобиль будет ходить дольше.

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, в заключении хочется сказать – НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА БЕНЗИНЕ, ИНОГДА ЛУЧШЕ ЗАПРАВИТСЯ И ПЕРЕПЛАТИТЬ РУБЛЬ, ЧЕМ ПОТОМ РЕМОНТИРОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ. НА этом все, искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.