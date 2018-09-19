Все больше современных автомобилей оснащается пластиковым бензобаком, они проходят на смену металлическим и алюминиевым конструкциям. Но вот мои читатели, которые прочитали статью – почему нельзя наливать бензин в пластиковую тару, написали – «как так то, бензин пластиковую бутылку наливать нельзя, а бак можно?» Получается как-то не логично, как производители переходят на такие технологии, чем они лучше и почему это сейчас безопасно. Давайте разбираться, как обычно будет и видео версия в конце …





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Стоит отметить, что сейчас современный бензобак это уже не просто емкость для бензина, это можно сказать высокотехнологичная конструкция, которая не носит ничего общего со своими аналогами 20 – летней давности.

Типы бензобаков

На данный момент существуют три основных типа – это металл, алюминий и пластик.

Металлические – в основном делаются из стали, производится из листов методом штамповки, затем сверху и снизу бака (или справа и слева в зависимости от конструкции) они свариваются. Нужно отметить, что применяется специальная стать, которая хорошо противостоит взрывам. Так же стоит отметить, что прекрасно гасятся удары (как говорят специалисты – прекрасная вязкость), так если вы случайно «примнете» бак, он не лопнет и конструкция в целом не деформируется.

Однако у такого типа есть большой МИНУС, со временем они начинают ржаветь и полностью могут прогнить уже через 5 – 7 лет.

Алюминиевые – появились позже, также производятся путем штамповки и сварки (однако она здесь специальная). По сути, этот материал должен был бороться с последствиями коррозии, что он прекрасно делает (машины с такими емкостями могут ходить более 15 лет), также эти варианты легче, что благотворно сказывается на расходе топлива. Однако такие бензобаки не так устойчивы к повреждениям, если их помять один раз, затем постараться выпрямить то зачастую они разрываются (лопаются в этом месте).

Третий тип, как вы, наверное уже догадались — это пластиковые бензобаки. Причем сейчас их устанавливают на 80-85% автомобилей по всему миру, даже грузовики оснащаются ими. Однако так было не всегда, бум начался только с 2005 – 2006 года. Про эти варианты я хочу поговорить подробнее.

Пластиковый бак и пожаробезопасность

Отвечаю на «золотой» вопрос – «почему скажем в 5 литровую бутылку из под воды нельзя, а в бензобак можно заправлять бензин?»

Все элементарно – банально емкость для воды (пластиковая) не предназначена для топлива. Этому есть несколько причин:

Это опасно! Действительно обычная бутылка может накапливать статическое напряжение (даже от бензина, который в нее затекает). И при малейшей искре она может взорваться, ладно если просто хлопнет, а если это будет взрыв и пожар? Понятно, что такие случаи единичны, но АЗС избегают даже их. Поэтому запрет на использование действительно существует

Действительно обычная бутылка может накапливать статическое напряжение (даже от бензина, который в нее затекает). И при малейшей искре она может взорваться, ладно если просто хлопнет, а если это будет взрыв и пожар? Понятно, что такие случаи единичны, но АЗС избегают даже их. Поэтому запрет на использование действительно существует Бутылка может раствориться . ДА и такое может быть. Причем сейчас начинают применяться пластики для питьевых емкостей, так называемые «зеленые», которые разлагаются за 3 – 5 лет в почве, они очень плохо противостоят бензинам и буквально тают на глазах. Это также опасно.

. ДА и такое может быть. Причем сейчас начинают применяться пластики для питьевых емкостей, так называемые «зеленые», которые разлагаются за 3 – 5 лет в почве, они очень плохо противостоят бензинам и буквально тают на глазах. Это также опасно. НУ и последнее – бутылку может разорвать. В основном бензины это летучая жидкость, если на улице жарко, а вы заправили в канистру, которая лежала в нагретом багажнике, то такую тару может разорвать!

Как видите вполне обоснованные три причины. А что там с бензобаками?

Тут все по-другому, уже давно появились специализированные пластики, которые не накапливают статического электричества, прекрасно противостоят растворению, и обладают другими преимуществами (про них чуть ниже). Именно из таких вариантов и делаются емкости для автомобилей, а также современные канистры для горючего.

Зачастую на них можно увидеть надпись «GAZOLINE», если перевести дословно «БЕНЗИН». В них можно лить ничего не боясь, и даже АЗС обязаны заправлять в такие канистры.

Строение бензобака

Настало время поговорить о положительных и отрицательных моментах пластиковых бензобаков. НО для начала расскажу, почему их путь был не так прост.

Сейчас бак это не просто емкость, но и современное устройство которое не должно допускать выбросы (испарения топлива в окружающую среду).

Под нормы «ЕВРО» и нормы для американского рынка, с 2000 годов нельзя допускать испарения больше 20 миллиграммов испарений топлива в день.

Это касается не только баков, но и патрубков, пробок и других частей топливной системы. В 2000 годах такой плотности и герметичности пластиковые варианты дать не могли, большая проблема была с горловиной, она постоянно лопалась и при длительных заправках была очень недолговечна. Поэтому применялись в основном стальные или алюминиевые конструкции.

И только в 2005 году, компания «TI Automotive», на автомобилях компании FORD предоставила новые конструкции из пластика, которые буквально за несколько лет покорили рынок, как я писал выше, сейчас около 85% производителей используют такие или схожие решения.

Устройство бака сейчас достаточно простое. Сам корпус делается из шестислойного пластика, который обладает высокой степенью надежности. Пару слов хочется сказать про горловину, сейчас она практически всегда исполняется из металла, а далее присоединяется к баку, через специальные резиновые соединения.

Как правило, внутри помещается сам насос высокого давления, который нагнетает давление в топливной магистрали. Также есть несколько трубок, которые идут на адсорбер или сепаратор (и тот и другой служат для улавливания паров бензина, только в одном случае — при работающем моторе, пары поступают во впускной коллектор, а в другом случае — когда мотор заглушен, они конденсируются и поступают обратно в бензобак).

Таким образом (как многие ошибочно полагают), емкость распереть от бензина не может, есть вентиляционные магистрали, которые просто не дадут этого сделать.

Ну и последнее, это конечно же фильтры топливной очистки, они часто устанавливаются сверху на корпусе.

Как видите все достаточно просто, причем такая конструкция не позволяет парам выходить за пределы емкости, то есть сейчас производители добиваются почти нулевого выброса.

Плюсы и минусы

НУ и теперь настало время подвести плюсы и минусы пластиковых вариантов для автомобилей

Положительные моменты:

Цена – это сейчас одно из решающих факторов. Чем ниже цена — тем лучше, для производителя. Так стоимость данных конструкций на 30-40% меньше чем алюминиевых и примерно на 15 — 20% меньше чем у стальных.

– это сейчас одно из решающих факторов. Чем ниже цена — тем лучше, для производителя. Так стоимость данных конструкций на 30-40% меньше чем алюминиевых и примерно на 15 — 20% меньше чем у стальных. Вес – пластик это самый легкий материал из троицы, поэтому такие баки экономят около 2 – 4 кг веса. Что благотворно сказывается на экономии топлива.

– пластик это самый легкий материал из троицы, поэтому такие баки экономят около 2 – 4 кг веса. Что благотворно сказывается на экономии топлива. Ржавчина и гниль – они практически вечны в этом отношении. ОЧЕНЬ долго могут противостоять влаги, воде и прочим неприятностям. Металлические собратья этим похвастаться не могут

Конденсат – он образуется в любом бензобаке. НО все дело в том, что пластик хуже проводит тепло, чем скажем алюминий или сталь, поэтому образование конденсата здесь не критично, но снижено

– он образуется в любом бензобаке. НО все дело в том, что пластик хуже проводит тепло, чем скажем алюминий или сталь, поэтому образование конденсата здесь не критично, но снижено Производство – как я писал выше, стальные и алюминиевые варианты в основном штампуют и дальше варят, а в случае с алюминием сварка достаточно сложная (при некачественном исполнении швы могут разойтись). С пластиком все гораздо проще, зачастую существуют специальные формы, где они выливаются, далее просто две половины спаивают (сплавляют), это совсем не сложная процедура

– как я писал выше, стальные и алюминиевые варианты в основном штампуют и дальше варят, а в случае с алюминием сварка достаточно сложная (при некачественном исполнении швы могут разойтись). С пластиком все гораздо проще, зачастую существуют специальные формы, где они выливаются, далее просто две половины спаивают (сплавляют), это совсем не сложная процедура Формы – так как это достаточно пластичный материал, можно лить сложные формы, без какого-либо труда.

Отрицательные моменты:

Пожалуй, их всего два — это прочность и эластичность. Пластик не такой прочный и при малейшем ударе он может сломаться, этот материал совсем не эластичный а поэтому, скорее всего, восстановить вам его не удастся, если только нагревать и паять (и то не факт).

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, вам было интересно. Подписывайтесь на канал в YOUTUBE и читайте мой АВТОБЛОГ.