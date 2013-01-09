Этот материал будет полезен всем (а особенно тем автомобилистам, которые ездят на газу – пропан – бутан, метан). Многие уверенны — что газ сам по себе пахнет и когда происходят утечки запах идет именно от него. НО зачастую это не всегда так! Чтобы уловить «утечку» в конечный состав нужно что-то добавить. Именно из-за безопасности, практически во все применяемые газообразные составы (на которых мы ездим), добавляются так называемые – «одоранты». Чтобы мы с вами могли «поймать» носом …

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Начнем как обычно с определения

Одоранты – (от латинского ODOR — запах) – инертные вещества, добавляемые в газ, для придания ему специфического запаха, который будет предупреждать об утечках.

Если сказать простыми словами, то улавливаем носом мы именно их, а не сами газообразные составы.

Требования к одорантам

Собственно требований достаточно много, перечислю по пунктам:

Специфический запах, который может уловить человеческий нос

Должен быть инертным. Не вступать с основным составом в химическую связь

Должен быть физически безвредным, то есть не должен разъедать стенки металлических емкостей, баков, а также резиновых и пластиковых шлангов

Не должен конденсироваться ни при каких условиях, особенно в экстремальные

Все это нужно в первую очередь для того, чтобы эффективно использоваться в газовых установках в машинах. Ведь баки там металлические, а трубки резиновые или пластиковые.

Составы и запах одорантов

Зачастую это серосодержащее соединение. НА данный период времени существуют два больших класса:

Меркаптанные – это такие вещества как КАПТАН, КАЛОДОРАНТ, МЕТИЛМЕРКАПТАН, ЭТИЛМЕРКАПТАН

– это такие вещества как КАПТАН, КАЛОДОРАНТ, МЕТИЛМЕРКАПТАН, ЭТИЛМЕРКАПТАН Сульфидные – это ДИЭТИЛСУЛЬФИД, ДИМЕТИЛСУЛЬФИД, ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД, ТЕТРАГИДРОТИОФЕН

Еще в далеком Советском Союзе применяли одоранты для природного и сланцевого газа. В то время широко применялся технический этилмеркаптан (C2H5SH), пахнет он действительно резко, я бы даже сказал отвратительно – похоже на протухшую или гнилую капусту.

Также применялся высокомеркаптанистый одорант – сульфан. По сути это были отходы, которые образовывались при варке сульфатной целлюлозы.

Собирались и газовые конденсаты, так в 1972 году применялась смесь природных меркаптанов, которые вырабатывались в Оренбургском газоконденсатном месторождении.

В Соединенных Штатах Америки, также применяют одоранты, однако зачастую нефтяного происхождения, такие как – пенталарм (состоящий из этилмеркаптана, амилмеркаптан), каптан (состоящий в основном из смеси бутилмеркаптанов), калодорант (содержащий почти полностью чистую серу в сульфидной или дисульфидной формах).

Если подвести итоги, то одоранты используются обязательно! И зачастую они имеют резко неприятный запах, который заставляет человека реагировать на него!

Про запах газа

Про запах газа то мы совсем забыли. Существует куча мифов, что чистый газ пахнет. Однако это совсем не так! Природный газ, именно его достаточно большое количество, зачастую он состоит из метана (CH4) это соединение атомов углерода и водорода. Также бывают небольшие примеси этана (C2H6), пропана (С3H8) и бутана (С4H10).

Что интересно не один газ в чистом виде, ни метан, ни бутан, ни пропан – НЕ ИМЕЮТ ЦВЕТА И ЗАПАХА! Если бы газ поступал чистый в наши с вами жилища, то при утечках его «заметить» было бы очень сложно. А это либо взрыв (потому как они взрывоопасны), либо банально можно задохнуться.

Именно поэтому почти все применяющиеся на сегодня газы проходят процесс принудительной одорации!

Сейчас очень часто, почти во всех газообразных составах используют одорант – этилмеркаптан.

Именно этот запах, мы чувствуем на газо-заправочных станциях. А на этом у меня все, думаю моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.