Не так давно я писал статью на тему – какой бензин лить 95 или 92, в двигатель своего железного коня. Статья получилась достаточно популярной, особенно на канале «ЮТУБ». Читатели начали задавать много вопросов, и самый, пожалуй, популярный – можно ли вместо 92 бензина по паспорту авто, заливать 95 или 98? Не прогорят ли клапана, не оплавятся ли поршни? И вообще, какие будут последствия. Вопрос действительно интересный, поэтому будет как статья, так и видео версия, в общем интересно, так что читаем смотрим …

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Что же в самом начале предлагаю вспомнить опять об октановом числе бензина. Почему да потому что нам нужно понимать для чего оно вообще нужно.

Октановое число – это показатель, который характеризует детонационную стойкость топлива. ТО есть если сказать простыми словами – чем выше октановое число, тем выше стойкость к детонации или самовоспламенению.

Собственно это мы уже разбирали в предыдущей статье, можете перейти по ссылке в начале. Но что из этого следует? Какова будет выгода, от использования 95 (98) бензина на машине рассчитанной на 95?

95 (98) и 92

Разница между этими бензинами, не так велика, особенно если брать два ближайших, например 95 и 98. НО как мы поняли из определения сверху, чем выше октановое число, тем большую степень сжатия он может выдерживать.

ТО есть 92-й выдерживает степень сжатия примерно — от 9 до 11.

95-й, уже от 11 до 12,5

А вот 98-й, вплоть до 14

ТО есть если ваш двигатель рассчитан на 92-й, и вы заливаете в него скажем 95-й, то ЭТО БЛАГОТВОРНО ВЛИЯЕТ НА ЕГО РАБОТУ. Так как самопроизвольное воспламенение, еще больше уменьшается. Я уже молчу о 98 бензине. Высокооктановое топливо будет воспламеняться в моторе именно от свечи зажигания, а не от степени сжатия!

Ребята запомните, зачастую присадки, которые повышают «октан» рассчитаны именно на уменьшение воспламенения при высоких степенях сжатия. А вот состав и 92, и 95, и 98 зачастую бывает одинаков! Не всегда конечно, все же некоторые брендовые заправки добавляют в бензины всякие моющие и улучшающие горения составы, но зачастую это ТАК!

Про горение бензина

Хочется немного пояснить, как горит бензин различного октанового числа, это нам нужно для понимания мощности и небольшой экономии.

76 (80) бензин – горит быстро и не долго, я бы даже сказал взрывообразно. Быстро вспыхнул и быстро потух.

92-й – воспламенение не такое взрывообразное, а постепенное, то есть пламя распространяется намного «мягче», также горение происходит немного дольше.

95-98 – становится понятно, что чем выше «октан», тем распространение пламени в бензине более мягче (если так можно сказать), равномернее что-ли. ДА и горит это топливо дольше.

Поэтому работоспособность на высокооктановых типах, кажется мягче и мотор работает тише. НЕ КАЖЕТСЯ, по сути так оно и есть.

Про мощность и уменьшения расхода

Многие пишут что стал заливать 95 (98) расход топлива упал, а авто стал тянуть как «бешенный»! Не всегда можно поверить в такие слова, хотя немного истины в этом есть. Специально выделил этот пункт.

Собственно как можно понять из предыдущего пункта, чем выше «октановое число», тем «мягче» и равномернее загорается бензин, А ТАКЖЕ ДОЛЬШЕ ГОРИТ В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ. А это значит ДОЛЬШЕ ТОЛКАЕТ ПОРШЕНЬ, пусть разница составляет проценты, НО ОНА РЕАЛЬНО ЕСТЬ. Вот вам и полученная мощность – НЕ СТОИТ ЖДАТЬ, ЧТО МОТОР БУДЕР «РВАТЬ» С МЕСТА, но немного мощности передастся, обычно от 3 до 7% (зачастую до прибавки меньше 10% не ощущаются водителем). Также примерно на этот процент упадет и расход топлива, то есть максимум 7%, хотя все зависит от водителя, если будете «жарить» то не только расход не упадет, а наоборот вырастит.

ТО есть можно добиться экономии и прибавки мощности, но она будет в пределах погрешности.

НЕ прогорят ли клапана или поршни?

Пришли эти страшилки к нам со старых карбюраторных авто. Где зачастую были всего два типа бензина 76 и 93. И заливать 93 в мотор с 76 не рекомендовалось! Почему? ДА потому что карбюратор не мог отрегулировать автоматически «октановое число», и получалось, что смесь еще горит в цилиндрах, но клапана выпускные открываются и оплавляются этим пламенем!

ДА это реально было, но если отрегулировать карбюратор на использование топлива высокого «октана», то также ничего страшного не произойдет.

Современные же машины, зачастую уже допускают использование все видов топлива, в инструкции по применению, можно увидеть такие надписи:

От 91 до 99

Не менее 92

Не менее 95

Рекомендуется 95, но можно и 98

И так далее. Что нам это говорит, да то, что зачастую современные моторы могут работать практически на всех современных стандартах. Если скажем в вашу машину, рекомендуется не менее 92-го то это говорит, что можно заливать все типы и 92, 95, 98.

Если авто рассчитано на 95, то лить можно 95, 98. НО если вы зальете 92 и пойдет детонация, то угол зажигания сразу подкорректирует «датчик детонации» именно на это он рассчитан.

ТО есть современные моторы, в прямом смысле этого слова – УМНЫЕ! Опираясь на кучу датчиков ЭБУ примет нужное решение и запустит нужный алгоритм именно с этим видом топлива.

Так что – НИЧЕГО У ВАС НЕ ПРОГОРИТ, НИ КЛАПАНА, НИ ТЕМ БОЛЕЕ ПОРШНИ.

Пару слов про американские и турбированные моторы

Также мне завали такие вопросы – «Я купил машину пригнанную из США, там указано что нужно лить бензин AKI 91. Что это такое, и какое все же топливо мне выбрать?»

НА рынке США немного другие стандарты, у них классификация идет не как у нас АИ (то есть «исследовательское»). Аббревиатура AKI, обозначает – условное, усредненное обозначение двух индексов ((«исследовательский» + «моторный»)/2).

Если приблизить к нашим стандартам, то получается примерно такая картина:

AKI87 = АИ92

AKI89-91 = АИ95

AKI93 = АИ98

Также хочется отметить турбированные варианты, в прошлой статье я сказал, что лить в них рекомендуется не менее «95-го».

Давайте думать логически, почему именно 95 и 98? Турбированные моторы используют намного большие объемы воздуха и топлива, смесь в них должна быть более обогащенной, а из пунктов сверху мы поняли, что такое ОБОГОШЕННОЕ топливо, нам дает больший октан. Подумайте сами – ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ТУРБО, и ДАЛЬШЕ ЕГО КОРМИТЬ ОБЕДНЕННЫМИ СМЕСЯМИ, он просто под это не рассчитан! Количество воздуха, строго должно соответствовать калорийности топлива.

Также стоит отметить, что при использовании «92-го», как указывают многие производители, может нарушаться «нужный температурный режим», что может повлечь за собой выход из строя некоторых узлов, в частности самой «турбины».

Поэтому в ТУРБО, только то «что доктор прописал», иначе чревато ремонтом.

Сейчас видео версия статьи, ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, искренне ВАШ АВТОБЛОГГЕР.