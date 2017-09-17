Наверное каждый хоть раз заправлялся сначала 92 бензином, а потом 95 или 98. А потом катался и мучился – а что реально будет? Ведь в интернете много баек и мифов, что чуть ли двигатель сразу накроется. Что разница глобальна и делать этого нельзя! А действительно давайте подумаем, можно ли реально смешивать скажем 92 и 95 или 95 и 98? Какие последствия будут, что в итоге получится и как отреагирует на это автомобиль. Постараюсь рассказать на пальцах, как обычно будет и видео версия. Там что читаем-смотрим …
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Друзья, я уже много раз писал про топливо и в частности про 92 и 95 бензин и что из них лучше. НО речь про смешивание не шла. ДА и зачастую водители стараются не делать бодягу у себя в баке, просто это не зачем.
В самом начале хочется сказать – на какой тип рассчитан ваш автомобиль, такой и нужно лить! Не стоит жаться и заливать «меньшую единицу». Обычно производитель указывает на баке, в инструкции, либо даже на панели приборов. Иногда бывают рамки, например от «91 до 98». НО зачастую не менее 92. Вот для удобства в статье и будет учитывать именно его.
Получение из нефти
Все мы знаем, бензин делается из нефти, как скажем — дизель и керосин. НО не все знают, какое октановое число получается при помощи перегонки. А вы думаете что сразу то которое нужно? НЕТ, ЭТО НЕ ТАК!
Сейчас существует всего несколько методов (чтобы не лезть в дебри) назовем их условно старый и новый:
- Старый метод – базировался на прямой перегонки нефти. Если хотите это как гнать «самогон» у себя дома. Легкие фракции испаряются и затем конденсируются. Так вот октановое число, которое получалось при таком методе равняется всего – 50 – 60 единицам, все остальное нужно было догонять присадками. Справедливости ради стоит отметить — что сейчас метод прямой перегонки практически не используется, это устаревшая технология которая не может дать топливо ЕВРО5.
- Новый метод – базируется на крекинги различных типов (самые распространенные каталитический или термический крекинг). Здесь под давлением (либо другими формулами) разлагают нефть на нужные группы углеводородов. Это сложная современная технология, но качество и объем получаемого топлива намного выше. Октановое число получается около 70 – 80 единиц, присадок нужно намного меньше.
Как видите, не в одном из случаев не фигурирует цифра 92 и тем более 95 или 98
Современные присадки
Все мы с вами помним АИ93, который был очень вредный, ведь присадки в него добавлялись основанные на тетраэтилсвинце (они очень эффективны по сравнению с современными присадками) — это так называемый этилированный бензин. Запрещен уже 20 с лишним лет.
Сейчас в основном идут неэтилированные составы, к которым относится и 92, и 95, и 98. Здесь также есть присадки ведь 70-80 единиц нужно догнать до определенного стандарта. НО они совершенно другие. Если не лезть в дебри, то основаны на СПИРТАХ и ЭФИРАХ.
Формула очень проста, например берется база (полученная крекингом) допустим 80 единиц, дальше добавляется спирт (или эфир в 118 – 120 единиц) в нужной пропорции, в итоге выходит нужное число в 92-98.
Что я этим хочу сказать – да то, что бензин сейчас практически одинаково производится, различие количество присадок которое отличается в проценты, поэтому и цена за литр отличается не так сильно.
Так можно ли смешить или нет?
КОНЕЧНО МОЖНО, ничего страшного не случится. Если грубо выразится это как смешать «водку» в 38 и 40 градусов. У ВАС ПОЛУЧИТСЯ ЧТО-ТО СРЕДНЕЕ.
Так и в современном бензине, основа одна, присадки одни, разница только в объеме присадок. То есть если вы смешаете 92 и 95, грубо сказать у вас получится 93,5. Та же картина и с 95 и 98
Те кто пишут что 92 будет внизу а вот 95 будет сверху, просто не изучали составы современных бензинов и как их готовят, будет один состав, никаких слоев не будет!
А современные моторы подстроятся под любой тип, который вы залили, ведь сейчас там куча датчиков (например, детонации), фазовращатели и прочие приспособления.
Разные заправки и производители
Я сейчас не буду писать — что все основные бренды покупают топливо с нескольких НПЗ, все же это не совсем так.
Самое главное нужно понять, что весь бензин сейчас стандартизирован – не только по ГОСТУ, но и по характеристикам и стандартам «ЕВРО» (в России сейчас применяется ЕВРО5).
Я допускаю, что различные производители могут немного изменять формулу, но общий состав должен быть в определенных рамках. Это как молоко в магазинах 2,5% жирности, производителей куча, но конечный состав один.
ПОЭТОМУ если вы заправитесь на различных заправках одним видом топлива или же на одной 92, а на другой 95 бензин. Ничего страшного не случится.
Сейчас небольшое и полезное видео смотрим
НУ что друзья, как вы поняли — смешивание ни к чему страшному не приведет! Однако нужно понимать если ваш мотор рассчитан на 95 или 98, не стоит лить 92 тем самым немного экономя, в конечном итоге выйдет боком.
На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
Оставить комментарий или два
Хочу поблагодарить вас за материалы, которые вы размещаете на блоге. Всегда что-то полезное. У меня к Вам есть вопрос, касательно поста: — Вы вот говорите что можно заливать любой бензин, а иногда даже и вместо 95-92 лить. У меня сосед залил в новый Митсубиси 92, хотя рекомендовали на сервисе 95. Позже что-то барахлить машина начала, дергаться. Он ее на СТО и там выявили, что 92 лил. Сказали причина в этом.
А еще по октановому числу, что получается, что на некоторых заправках еще и лучше заливать 92-й, чем 95? Кстати, а насчет расхода не замечали? На каком экономнее и реще гонять?
Добрый день Владимир. В этой статье высказываю лично свое мнение! Я уже писал на своем сайте, что качество топлива контролировать очень сложно. И этим пользуются недобросовестные заправки! А про гарантийное СТО скажу так: — у нас в России вообще нет нормального топлива, даже если бы ваш друг заливал 95, не факт что у него бы не вылезла ошибка! Просто есть автомобили которые более требовательны к топливу, это в основном Европейские бренды (у них Check загорается даже когда 95 льешь, это проверено), а также некоторые японские бренды. Расскажу вам свой пример: — был у меня FORD FUSION, он также требователен к качеству топлива. Когда только купил лил 95 бензин, не буду сейчас говорить про производителя топлива, примерно через три месяца, перед осенью у меня
вылез «check engine» на приборной доске — расстроился! Поехал к официалам, они просканировали бортовой компьютер, констатация фактов была таковой — «бедная смесь», и начали на меня наезжать наверное 92 льете? (Видно это у них первый стандартный вопрос) Хотя я ни разу 92 не лил, и я начал оправдываться что нет никогда! Они посмеялись, скинули ошибку и сказали что больше 92 не лейте! ШОК! Как же так! Немного поразмыслив и почитав кучи материала в интернете, понял что реально на некоторых заправках 92 лучше, чем 95 на других! Нашел другую заправку (серьезного производителя) и ради эксперимента два полных бака заправил 92 бензином, а так как два полных бака это достаточно много (около 1000 км, немного трассы было), это реально хорошее испытание!
Каково было мое удивление что расход немного упал, также никаких ошибок не вылезло! Правда бензин был не просто 92, а 92 с улучшениями (на разных заправках они называются по разному). С тех пор и езжу на 92 бензине. Сейчас CHEVROLET AVEO, вот уже 32 000 пробега, так и езжу на 92 бензине, жует на раз!
Почитайте эксперименты с расходом —
http://avto-blogger.ru/chevrolet/shevrolet-aveo-rasxod-topliva.html
В заключении что хочется сказать, бензин у разных производителей разный, ищите экспериментируйте. По поведению машины вы сразу поймете где какой бензин (я имею ввиду динамику, запах в салоне и т.д.). К сожалению бензин можно выбрать только экспериментальным путем, никаких правовых норм у нас в России нет!