Наверное каждый хоть раз заправлялся сначала 92 бензином, а потом 95 или 98. А потом катался и мучился – а что реально будет? Ведь в интернете много баек и мифов, что чуть ли двигатель сразу накроется. Что разница глобальна и делать этого нельзя! А действительно давайте подумаем, можно ли реально смешивать скажем 92 и 95 или 95 и 98? Какие последствия будут, что в итоге получится и как отреагирует на это автомобиль. Постараюсь рассказать на пальцах, как обычно будет и видео версия. Там что читаем-смотрим …

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Друзья, я уже много раз писал про топливо и в частности про 92 и 95 бензин и что из них лучше. НО речь про смешивание не шла. ДА и зачастую водители стараются не делать бодягу у себя в баке, просто это не зачем.

В самом начале хочется сказать – на какой тип рассчитан ваш автомобиль, такой и нужно лить! Не стоит жаться и заливать «меньшую единицу». Обычно производитель указывает на баке, в инструкции, либо даже на панели приборов. Иногда бывают рамки, например от «91 до 98». НО зачастую не менее 92. Вот для удобства в статье и будет учитывать именно его.

Получение из нефти

Все мы знаем, бензин делается из нефти, как скажем — дизель и керосин. НО не все знают, какое октановое число получается при помощи перегонки. А вы думаете что сразу то которое нужно? НЕТ, ЭТО НЕ ТАК!

Сейчас существует всего несколько методов (чтобы не лезть в дебри) назовем их условно старый и новый:

Старый метод – базировался на прямой перегонки нефти. Если хотите это как гнать «самогон» у себя дома. Легкие фракции испаряются и затем конденсируются. Так вот октановое число, которое получалось при таком методе равняется всего – 50 – 60 единицам, все остальное нужно было догонять присадками. Справедливости ради стоит отметить — что сейчас метод прямой перегонки практически не используется, это устаревшая технология которая не может дать топливо ЕВРО5.

– базировался на прямой перегонки нефти. Если хотите это как гнать «самогон» у себя дома. Легкие фракции испаряются и затем конденсируются. Так вот октановое число, которое получалось при таком методе равняется всего – 50 – 60 единицам, все остальное нужно было догонять присадками. Справедливости ради стоит отметить — что сейчас метод прямой перегонки практически не используется, это устаревшая технология которая не может дать топливо ЕВРО5. Новый метод – базируется на крекинги различных типов (самые распространенные каталитический или термический крекинг). Здесь под давлением (либо другими формулами) разлагают нефть на нужные группы углеводородов. Это сложная современная технология, но качество и объем получаемого топлива намного выше. Октановое число получается около 70 – 80 единиц, присадок нужно намного меньше.

Как видите, не в одном из случаев не фигурирует цифра 92 и тем более 95 или 98

Современные присадки

Все мы с вами помним АИ93, который был очень вредный, ведь присадки в него добавлялись основанные на тетраэтилсвинце (они очень эффективны по сравнению с современными присадками) — это так называемый этилированный бензин. Запрещен уже 20 с лишним лет.

Сейчас в основном идут неэтилированные составы, к которым относится и 92, и 95, и 98. Здесь также есть присадки ведь 70-80 единиц нужно догнать до определенного стандарта. НО они совершенно другие. Если не лезть в дебри, то основаны на СПИРТАХ и ЭФИРАХ.

Формула очень проста, например берется база (полученная крекингом) допустим 80 единиц, дальше добавляется спирт (или эфир в 118 – 120 единиц) в нужной пропорции, в итоге выходит нужное число в 92-98.

Что я этим хочу сказать – да то, что бензин сейчас практически одинаково производится, различие количество присадок которое отличается в проценты, поэтому и цена за литр отличается не так сильно.

Так можно ли смешить или нет?

КОНЕЧНО МОЖНО, ничего страшного не случится. Если грубо выразится это как смешать «водку» в 38 и 40 градусов. У ВАС ПОЛУЧИТСЯ ЧТО-ТО СРЕДНЕЕ.

Так и в современном бензине, основа одна, присадки одни, разница только в объеме присадок. То есть если вы смешаете 92 и 95, грубо сказать у вас получится 93,5. Та же картина и с 95 и 98

Те кто пишут что 92 будет внизу а вот 95 будет сверху, просто не изучали составы современных бензинов и как их готовят, будет один состав, никаких слоев не будет!

А современные моторы подстроятся под любой тип, который вы залили, ведь сейчас там куча датчиков (например, детонации), фазовращатели и прочие приспособления.

Разные заправки и производители

Я сейчас не буду писать — что все основные бренды покупают топливо с нескольких НПЗ, все же это не совсем так.

Самое главное нужно понять, что весь бензин сейчас стандартизирован – не только по ГОСТУ, но и по характеристикам и стандартам «ЕВРО» (в России сейчас применяется ЕВРО5).

Я допускаю, что различные производители могут немного изменять формулу, но общий состав должен быть в определенных рамках. Это как молоко в магазинах 2,5% жирности, производителей куча, но конечный состав один.

ПОЭТОМУ если вы заправитесь на различных заправках одним видом топлива или же на одной 92, а на другой 95 бензин. Ничего страшного не случится.

Сейчас небольшое и полезное видео смотрим

НУ что друзья, как вы поняли — смешивание ни к чему страшному не приведет! Однако нужно понимать если ваш мотор рассчитан на 95 или 98, не стоит лить 92 тем самым немного экономя, в конечном итоге выйдет боком.

На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.