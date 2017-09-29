Уже скоро наступят сильные морозы на большей территории России, в связи с этим автомобилисты к этому усиленно готовятся — выбирают зимнюю резину, утепляют авто, устраняют неисправность отопителей салона. Однако на десятках форумах муссируется еще одна тема, что нужно заливать другой бензин зимой и именно в морозные дни, чтобы как говорится — двигатель стартовал лучше. Самые распространенные марки которые продаются на всех АЗС, это конечно же 92 и 95, но какой из них лучше заливать? Лично я посоветовался с химиками и вот что получается, развенчиваем несколько мифов …

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Современные машины в большинстве случаев рассчитаны на 92 и 95 бензины (мы уже давно позабыли о «76» и «80») именно эти варианты рекомендованы нашими производителями. Однако зачастую даже если производитель указывает «95» в инструкции по эксплуатации наши автолюбители заправляются «92», и не ощущают никаких проблем, немного экономят в деньгах. Но когда приходят морозы все опять возвращаются на «95» якобы он горит лучше, и поэтому машина будет стартовать лучше зимой! В этом есть какая-то логика, однако ситуация здесь немного иная, химики говорят совершенно обратное, но про это чуть позже …

Нечестные заправки

Если честно, то читатели сейчас скажут – «ой, а где у нас продается нормальный бензин? Где его соответствия?»

Ведь зачастую проведенные проверки на заправках показывают октановое число далекое от идеала, поэтому этот вопрос можно считать бессмысленным, ведь иногда 92 на одной АЗС, может оказаться лучше, чем «хваленный» 95 на другой — с этим спорить я не буду, однако будем идеалистами и предположим что на всех федеральных АЗС качественное топливо, которое проходит полный контроль нашими властями. Поэтому этот вопрос все же остается открытым.

Указано — так и лей

Мои друзья используют то топливо, которое указано у них в «эксплуатации», они считают — что это лучший выбор. Опять тут спорить сложно, как мне кажется это самый правильный путь, ведь все настройки машины – прошивка в ЭБУ, инжекторы, топливный насос, тонко настроены именно на свое октановое число. Если льете другое, то это уже отклонение от нормы, к этому очень придирчивы некоторые европейские бренды авто, может просто загореться «ЧЕК ЭНДЖИН». Однако более дешевые или народные машины, имеют больший интервал, то есть они прекрасно жуют и «92», и «95». Поэтому как я писал выше, наши автомобилисты экономят и заливают более дешевый бензин, зачастую и в инструкции указывается два вида топлива. Теперь собственно к мифам, и что говорят химики.

Развенчание мифов

Часто встречается такое мнение – чем октановое число выше, значит, двигатель должен запускаться быстрее и лучше. Соответственно в морозы заливаем 95, а лучше 98 бензин. Как бы ответ найден, но не все так просто.

Может в советские времена, когда существовал АИ93, это могло бы «прокатить»! Потому как там были присадки на основе свинца, крайне вредные, но заставляли работать топливо «на полную». Сейчас он запрещен, а присадки в бензине основаны на спиртах или эфирах, именно благодаря им поднимают октановое число, горят они при более высоких температурах!

А это значит — что чем больше октановое число, тем сложнее бензину воспламениться. Ведь там больше спиртов и эфиров! Поэтому если в авто летом льет 95, то зимой можно попробовать 92. Однако это только при желании владельца и допуска производителя, если допусков у вас нет, то такой эксперимент крайне не рекомендуется!

Объяснить это также можно, ведь в «92-м» спиртов – эфиров меньше, а чистого бензина больше, значит — воспламеняемость гипотетически должна быть выше. Многие сейчас подумают, 92 просто супер вариант для зимы, но почему же тогда 95 стоит дороже?

Преимущества у последнего также очевидны, если утрировать: — из-за большего содержания присадок, он расходуется чуть меньше, также выхлоп более экологичный, что сейчас актуально, двигатель работает хоть не намного, но ровнее. Но зима и морозы вносят свои коррективы.

А может все это бред?

Может быть и так, ведь 80% владельцев машин, даже не задумываются над этим вопросом. Поэтому чтобы выявить победителя, стоит проделать кучу тестов, анализов и исследований, именно зимой в низких температурах.

И только тогда можно будет определить лучшую воспламеняемость именно определенного варианта. Поэтому сейчас жесткой привязки бензина и температуры не существует, но есть еще один очень интересный показатель, такое как — давление насыщенных паров бензина (ДНП).

Пару слов о ДНП

Этот показатель уже куда более интересный (еще его называют упругость пара), это из основных технических показателей бензина, уверенно можно сказать – что чем больше этот показатель, тем намного выше «воспламеняемость», а значит в морозы ваш автомобиль «запуститься» куда лучше!

Летние сорта бензина имеют показатель в 80 кПа, а вот зимние сорта обязательно должны приближаться к 90 – 100 кПа. Это примерно на 10 – 15 % облегчает пуск мотора в морозы!

Сейчас подробно я про него рассказывать не буду (все же тема сложная и обширная), возможно, скоро будет отдельная статья, но узнать его можно у операторов на АЗС, они должны его контролировать при приеме топлива каждый день.

Сейчас видео версия смотрим.

А ВЫ, каким топливом заправляетесь? Небольшое голосование.

На этом заканчиваю, думаю было познавательно, читайте наш АВТОБЛОГ.