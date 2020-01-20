Какой бензин лучше заливать? В иномарку и отечественный авто

Друзья всем доброго дня. Очень интересная и щепетильная тема касательно бензина, а особенно его выбора. Существует просто огромное количество различных мифов и страхов у владельцев, при выборе того или иного октанового числа. Что скажем в иномарки нужно лить только «95», «98» или 100-й бензин, а вот «92» нельзя ни в коем случае! А в наши ВАЗ и 92-го за глаза. Где же правда? От чего это зависит? Какие ошибки сидят у вас в подсознании. Про это сегодня и будем говорить …

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Постараюсь построить этот материал из основных ошибок, которые допускают владельцы, при выборе топлива для своего «железного коня». Всего их будет пять, будут идти по нарастающей. Так что не будем затягивать, давайте начнем …

ОШИБКА #5 Степень сжатия и октановое число

Давайте разберем первую ошибку, а именно какой бензин можно лить в ваш авто (не зависимо иномарка у вас или отечественный производитель). И от чего это зависит.

Если честно у меня уже про это были материалы, поэтому не хочется сильно повторять, напомню лишь базовые моменты

ИТАК:

Что такое октановое число бензина – это детонационная стойкость топлива, при определенных параметрах, а именно степени сжатия. Чем выше это число — тем дольше бензин может сопротивляться самовоспламенению при сжатии.

– это детонационная стойкость топлива, при определенных параметрах, а именно степени сжатия. Чем выше это число — тем дольше бензин может сопротивляться самовоспламенению при сжатии. Что такое степень сжатия – это соотношение полного объема цилиндра к камере сгорания, полная статью можете почитать здесь. Таким образом, выводится определенное значение. Оно может быть 8, 9, 10, 11, а скажем у мотора SKYACTIVE от MAZDA в некоторых режимах почти 14

Тогда, почему же производители указывают на одних машинах можно лить 92-й бензин, а на других 95 — 98 – й

ДА просто у моторов различная степень сжатия. И производитель указывает, от какого значения может работать ваш мотор. Если степень сжатия высокая, значит нужно лить высокий октан (95 – 98 — 100), если низкая – можно лить и 92.

И здесь точно нет никакой зависимости иномарка у вас или нет. Также хочется отметить, что многие производители специально занижают степень сжатия на своих моторах в России и некоторых странах восточной Европы, так они делают машину привлекательнее для покупки, потому что в нее можно лить 92 –й бензин и экономить. НО не буду забегать вперед, про экономию у нас еще будет отдельный интересный пункт.

ОШИБКА #4 Если я залью 92 бензин в машину, рассчитанную на 95

Скажем, на лючке бака или в инструкции по эксплуатации для вашего авто написано что минимум нужно лить 95-й бензин. Но одни льют 92 – й и говорят, что все нормально. Другие бояться лить 92 – й, думают, что мотору придет хана.

Где же правда? А она как говорится посередине. В идеале нужно лить, что вам прописал доктор, то есть производитель, вспоминаем пункт выше степень сжатия и октановое число.

НО и если залить меньший октан — то детонации не произойдет! Однако вы спросите — но как же так? Ты ведь сам писал сверху? Спокойно, в этом нет никакой магии.

Любой бензиновый мотор, работает не только на бензине, а еще и на воздухе. И именно эта смесь сгорает у вас в цилиндрах, смешивается она примерно в пропорции 14,7 частей воздуха к 1 части бензина, это называется стехиометрическая смесь.

Также в современных моторах есть несколько датчиков, которые контролируют работу и если что-то пошло не так, они ее корректируют. Для примера это датчик детонации, который улавливает малейшие сбои (стуки) обычно крепится прямо на блок двигателя, датчик кислорода, которых сейчас два и они устанавливаются перед катализатором и после, они улавливают остатки кислорода в выхлопе.

Так вот к чему я веду. Если вы залили низкий октан в мотор с высокой степенью сжатия и рассчитанный минимум на 95-й. То детонации не произойдет, только потому, что датчики подадут данные в ЭБУ (электронный блок управления), который откорректирует воздушно-топливную смесь, а также зажигание. Благодаря чему детонации можно избежать.

Однако есть и побочная сторона, упадет мощность автомобиля, и увеличится и расход топлива.

В итоге, сильно страшного с современным авто рассчитанным на 95-й, после заправки 92-го ничего не произойдет. НО если вы заливаете ради экономии, то делать этого не стоит, расход на 92 – м будет выше, да и тяга будет хуже.

Еще хочется отметить! Конечно датчики смогут выровнять работу на топливе с низким октаном, но не стоит кидаться в крайности, скажем в современный авто лить 80-й бензин, везде есть свои пределы и уже тут детонации не избежать.

ОШИБКА #3 Если я залью 100 бензин в машину, рассчитанную на 92

Обратная сторона. И здесь также есть мифы и ошибки. Многие бояться, что если залить 98 или 100-й бензин в машину, рассчитанную на 92-й, то у них сгорят клапана и вообще вся головка блока расплавится.

Друзья, разберем на пальцах. Тут нужно смотреть — в какую машину вы льете:

Если это старый автомобиль, скажем карбюратный. ТО делать этого не стоит. Эти автомобили не рассчитаны на автоматическую коррекцию при помощи ЭБУ и датчиков. И на них — ДА, действительно могут погореть клапана.

А вот если у вас новый автомобиль, современный инжектор (с распределенным или непосредственным впрыском), то ничего страшного не произойдет. Опять же подключаться датчики детонации, кислорода (или лямбда-зонды) и выровняют — скорректируют работу. НИ о каком прогаре клапанов или оплавлении головки блока, речи быть не может, за вас все сделает электроника, полностью в автоматическом режиме.

Как приятный бонус, вы получите небольшую прибавку в мощности (около нескольких процентов), а также снижение расхода топлива

ОШИБКА #2 НЕ ЛЕЙ 95-Й ОН ПЛОХОЙ

Очень часто мне пишут люди что — мол лью вместо 95-го, 92-й и когда перешел машина стала работать лучше, начала хорошо тянуть и вообще на свечах не стала красного нагара.

И от сюда у таких водителей есть определенная ошибка — что 92 лучше, ну скажем 95 – го или 98 –го!

НО от куда все это берется? Да все просто от некачественного топлива.

Большие сети заправок этим грешат не так часто, однако и у них есть косяки. Зачастую такой некачественный бензин заправляется либо на региональных заправках (малые сети), либо на мелких одиночных. Никого не хочу обижать (все же бывают мелкие качественные), но зачастую это так.

НУ и как это бывает — заправлялись вы на большой сети 92-м. Вроде все хорошо. А тут едите и «ОПА», на мелкой заправке цена на 95-й, почти такая же, как на 92-й только на большой сети. НУ и заливаете, и тут … Нет тяги, расход растет, ну и красный нагар.

Я вам скажу так — нужно бежать от такого продавца.

Красный налет нам говорит, что применялись не те присадки в бензин, зачастую запрещенные. Обычно берется 92-й и «бадяжится» присадками до 95-го не пойми чем.

После качественного 95 – го, 98 – го или 100 – го. Вы наоборот должны почувствовать небольшое прибавление мощности и лучшую эластичность работы мотора. Конечно, это будет не прям вот супер эффект, но если вы ездите давно на этом автомобиле, отличить работу сможете.

Да и нормальные присадки сейчас основаны в основном на спиртах и эфирах, они не загрязняют атмосферу, и практически не вредны для двигателя. Например, количество присадок в 92 и 95 бензинах отличаются не критично, всего не несколько процентов (около 3 — 4).

Так что после качественного 95 – го ваш мотор работать будет лучше, чем на 92 – м, проверено не раз.

ОШИБКА #1 Экономия топлива

Существует мнение – если повышаешь октановое число, падает расход топлива. Причем значительно.

Отчасти это правда, чем выше октановое число, например если лить вместо 92 – го, 98 – й или 100 – й бензин, то экономия будет ощущаться намного лучше.

Одни водители даже говорят — пусть 98-й дороже, но машина расходует меньше, а это значит по деньгам почти одно и тоже.

НЕ совсем это так. В идеале если двигаться по трассе с одинаковой скоростью то экономия будет заметна, но в городах мы зачастую стоим в пробках, а поэтому дорогой бензин также сгорает, как и дешевый, то есть без движения.

А вот на трассе, расскажу одну историю. У меня есть знакомый таксист, и предвещая ваши вопросы — да он не устанавливал газовое оборудование на свой авто. У него есть одно правило — (для вас можно сказать лайфхак или совет), когда он катается в городе, он практически всегда льет 92-й, а вот когда получает заказ за город (или в другой город), всегда заливает 98-й, говорит что разница в расходе, в 700 – 1000 мл на 100 км, то есть в идеале почти литр. ДА и машина едет веселее. ДА 98-й стоит рублей на 8-9 дороже 92 – го, но когда экономится почти литр на сотню (а 98-й стоит у нас около 50 рублей ), то это уже выгоднее! А если до другого города 400 километров, вот вам и 4 литра или почти 200 рублей экономии. Подумайте над этим!

Сейчас видео версия материала смотрим

На этом я заканчиваю свою статью, думаю, она была вам полезна. Если понравилось обязательно поддержите видео лайком, если хотите подпишитесь на канал, напишите свой опыт в комментариях (может вы знаете еще какие-то ошибки при выборе бензина). А у меня на этом все, искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР.