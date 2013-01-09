Эта статья назревала сама собой, особенно после таких популярных материалов как – пропан или метан, и поколения ГБО. В общем, многие сейчас думают, а стоит ли ставить вообще газ на автомобиль? Какие есть плюсы и минусы такой установки, а также – ЕСТЬ ЛИ РЕАЛЬНО ВЫГОДА! Или это все пустые обещания маркетологов. Лично для меня не все так однозначно, одно дело — если вы обычный обыватель автомобилист, другое дело — если вы обладаете коммерческим транспортом …





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Бензин дорожает, не смотря на то, что нефть реально упала, почти в 2 – 2,5 раза, по сравнению с 2014 годом. Поэтому многие автомобилисты реально начинают думать, а может перейти на газомоторное топливо для своего железного коня? Ведь ГАЗ сейчас также реально широко применяется в автомобилях, на нем ездят достаточно большое количество коммерческого транспорта, да и частники не отстают. На данный момент существует два основных вида газа – это пропан и метан. Про них я уже рассказывал, можете перейти по ссылке сверху, но в этой статье я немного затрону плюсы и минусы того и иного вида.

Пропан или метан

Ребят, не хочется слишком глубоко копать, все же я уже это делал (читаем статью по ссылке сверху, в ней разжевано). Но теперь включаем мозг и думаем, что у нас сейчас распространено максимально – конечно же, пропан – бутан! А вот метан, это всего лишь 5 – 10% от общей количества, нет, конечно, сейчас его пытаются двигать в массы, но ставят его в основном на коммерческие автомобили – ГДЕ САМИ ВОДИТЕЛИ НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ! Так просто захотела компания, причем зачастую государственная, приказ сверху, а вопрос экономии – второй, просто это кому-то нужно.

НУ да ладно, хватит слов, давайте постараемся перечислить плюсы метана, да начнем именно с него:

Метан стоит дешевле, примерно на 10 – 15%

Идет без примесей, то есть это чисто природный газ, хотя это сомнительный плюс, но все же!

Вот и собственно и ВСЕ! Давайте теперь перечислю плюсы пропана – бутана.

Газовое оборудование пропана стоит в 2 – 3 раза дешевле, чем метана.

Оно намного технологичнее, сейчас вы можете поставить 5, скоро и 6 поколение, а вот метановое максимум 4 поколения, все развитие остановилось.

Пропан жидкий. Поэтому сейчас его можно скрещивать с бензиновым оборудованием, думаю в 6 поколении, мы это увидим

НА нем, УЖЕ, можно запускать двигатель с утра, прогревать на бензине не нужно

Бак для пропана в разы меньше по объему, и весу, можно установить в место для запаски. Весит от 15 до 35 кг, а вот у соперника может весить 65 – 135 кг!

Храниться под давлением в 12 – 17 атмосфер (а вот метан под давлением в 200 – 270 атмосфер)

Пропан легкодоступен, практически на каждой бензиновой заправке есть такая газовая станция. Не нужно метаться по городу и искать заправку как у оппонента.

Пробег на пропане при одинаковых баках, больше в 3 – 4 раза! Опять из-за того что он жидкий, а вот оппонент газообразный.

На 5 – 6 поколении, практически не теряется мощность относительно мощности бензиновых моторов! Это же происходит и с расходом газа, он практически такой же как на бензине. На метановой установки, такого нет!

Можно еще долго перечислять, некоторые мои читатели пишут, что установка на пропане лучше охлаждает двигатель (потому что жидкий), за счет чего он ходит дольше. Возможно, но нужно проверять. Как видите пропан, «рвет» своего оппонента, просто пополам! Поэтому и 80 – 90% автомобилистов катаются именно на нем – И ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮТ!

Насчет чистоты газа

Вот некоторые читатели, которые все же заточены на метан (не знаю, может просто он им нравится, со всеми сложностями), говорят — что это экологически чистое топливо, типа его не «бадяжут», а вот пропан, нещадно мешается с различными другими примесями!

Вы просто не знаете как их готовят!

Да действительно метан – чистый и экологичный, это просто природный газ! Его не мешают потому что не зачем, он итак прекрасно горит.

Пропан мешают с бутаном, или изобутаном. И в этом нет ничего криминального, все дело в том (если утрировать), делается это для того чтобы повысить характеристики сгорания топлива. В определенный момент времени. Обычно зимой – больше пропана, летом — бутана (изобутана)! А вот восклицания того что пропан менее экологичен – ПРОСТО БРЕД СУМАСШЕДШЕГО! Это также обычный газ, такой же как и оппонент!

Мифы газового оборудования

НУ что про виды мы поговорили, теперь можно и поговорить про основные мифы газа, то есть тут идет соотношение с бензином. Их не так-то много, но каждый имеет место быть, итак:

Дорогое оборудование

Опасность установки

Выход из строя двигателя

Потеря мощности и больший расход

Запах

Это основные моменты, где нам нужно выяснить плюсы и минусы газа и собственно бензина. Многие валят все газовое оборудование (ГБО) в одну кучу не разделяя пропан и метан, а ведь зачастую негативные моменты связаны со вторым видом, а вот первый уже прекрасно используют без каких-либо проблем и неудобств. Так что будет разбирать каждый миф, каждый пункт подробно. Поехали …

Про установку оборудования

Начинаем именно с оборудования. Как я считаю, не всегда установка вообще любого оборудования окупается, но про это чуть позже.

Сейчас на данный момент есть два основных газа, уже писал сверху. Так вот стоимость оборудования очень сильно разниться, да и установка также различна.

Пропан – большим плюсом является дешевое 4 поколение оборудования, сейчас с баком на 40 – 50 литров (запаска) можно купить примерно за 20 000 рублей. Установка около 5000 – 7000 рублей. То есть 4 поколение выходит в 25 – 27000, и это качественное импортное оборудование. Если задаться целью, то можно установить и за 15000 рублей, вот только качество исполнения ГБО оставляет желать лучшего. Стоит отметить наличие и 5 поколения (а скоро и шестого), но стоимость тут будет, как минимум в два раза выше, от 50000 р.! Недешево, но нет потери мощности и расход такой же, как на бензине.

Метан – здесь одни минусы. Оборудование стоит дорого, самое стандартное около 70000 рублей и выше. Установка еще около 7 – 10 тысяч рублей. Да и 5 – 6 поколения здесь не будет вообще.

Если подвести итог, ГБО на пропане дешевле в 2 – 3 раза, оно не стоит «золотые горы» как многие рассказывают, скорее всего, это оборудование оппонента. Так что вполне можно рассмотреть даже для рядового автомобиля.

Опасность установки

Сейчас многие говорят, что газ ставить опасно! В этом есть доля правды, ведь при утечке, он реально испаряется и может воспламениться. Однако сейчас ГБО реально современное, утечки практически исключены, стоит многоступенчатая защита — это клапана обратного давления. Именно они разделяют магистраль подачи на несколько циклов, именно они не дают газу собираться в больших количествах. А баки уже давно надежны, даже у «дешевых» производителей. Сейчас практически все производители стараются уйти от резиновых шлангов, которые трескались со временем, и в салоне у вас пахло газом, сейчас применяются почти всегда металлические трубки с конусами на концах.

Так что установки вполне себе прочные. Ставить их не бойтесь! Да и если вы выбираете коммерческий транспорт, скажем перевозку людей на ГАЗЕЛИ, вас обяжут проверять оборудование раз в 3 – 6 месяцев.

Да и если посмотреть правде в глаза, бензин не менее опасен, он также может протечь и воспламениться. По статистике сейчас ГБО система и бензиновая система, одинаковы по безопасности.

Правда стоит помнить, что ставить такие системы нужно на сертифицированном сервисе, а не у «Дяди Васи в гараже», все же это ваша безопасность.

Выход из строя двигателя

Можно услышать и такое мнение — что ГАЗ способствует выходу из строя двигателя, что он сушит поршня и от его работы горят клапана, разрушается головка блока – это, якобы, огромный минус.

Ребята, да октановое число у газа, немного выше, чем у бензина. Вот небольшая сравнительная таблица:

Компоненты Пропан Бутан Бензин(АИ-92) Октановое число 112 95 92 (теоретич.) Теплота сгорания стехиометрической смеси, МДж/м3 3,41 3,47 3,55 Теоретически необходимый объем воздуха для сгорания топлива, м3/кг 12,81 12,64 12,35 Максимальная скорость распространения фронта пламени, м/с 0,810 0,825 0,850 Возможная степень сжатия, о.е. 10-12 8,5 8,2

Как видно из нее бутан очень схож по характеристикам с АИ-92, и очень схож с АИ-95, по октановому числу.

Да, газ горит дольше, чем бензин, особенно это было актуально на машинах оснащенным карбюраторным двигателем, и первым поколением ГБО, потому как там не было электронной коррекции. Но сейчас газовое оборудование управляется своим компьютером, оно реально подстраивается под так сгорания двигателя, и при этом клапана почти не страдают. ДА и сушка поршней, это из области фантастики! Никакого негативного влияния на двигатель газомоторное топливо не приносит. Так что можете ставить не боясь.

Потеря мощности и большой расход

В начале своего изобретения установки на газу, отнимали часть мощности у двигателя. Также расход был немного больше. Скажем если на бензине средний, составляет – 8 – 10 литров по городу, то на газу эта цифра – 10 – 12 в городском цикле. Все дело в том, что газ – топливо другое, не такое калорийное что ли. Да и подавалось оно в газообразном виде, это – несомненно, минусы. Но сейчас современные установки на инжекторные моторы, работают совершенно по другому принципу, здесь уже не идет образование газового топлива, оно поступает жидким по магистралям. ДА и компьютерная коррекция позволяет снизить потери мощности, приблизив их к бензиновым, да и расход реально сравнялся с бензиновыми установками.

Если брать пятое поколение ГБО, оно практически не отличается по параметрам с бензином, потеря мощности 2 – 5%, расход идентичен.

Так что современное оборудование победило эти минусы.

Запах

Этот миф также исходит из старых предыдущих установок, все дело в том, что первые поколения ГБО основывались на резиновых шлангах, которые со временем рассыхались или трескались и газ, не значительно, но сочился из них. Действительно всегда чувствовался, неуловимый запах, но сейчас этот вопрос также решен. Все дело в том, что уже на 4 поколениях ГБО практически все шланги заменились на металлические трубки (медь, алюминий, латунь). В местах креплений они имеют конусные расширения и плотно прилегают, так что утечки исключены. Такие трубки очень прочные и долговечные.

Однако протечки все равно, возможны! Так что если у вас появился запах, это говорит скорее о неправильной настройке оборудования, либо о физическом повреждении.

Побежали ставить – для начала посчитайте окупаемость

НУ и в заключении хочется сказать о таком показателе как – окупаемость оборудования. Я всегда говорил, что ко всему стоит походить с умом. Иначе просто не оправдаете свою установку, тут никакие плюсы и минусы не помогут.

О чем речь. МЫ же с вами продвинутые люди и решили установить установку на пропане 5 поколения. Пусть будем считать, что она стоит 50000 рублей! МЫ с вами стандартный водитель, у нас есть обычный автомобиль с расходом 8 литров на 100 километров. Купили мы его новый и думаем поменять через 3 года.

В месяц мы проезжаем 1500 км, собственно большая часть населения столько накатывает за месяц. Если подсчитать, мы тратим – 120 литров бензина в месяц. Умножаем на 35 рублей (средняя цена 92 бензина) и получается у нас – 4200 рублей.

Теперь ГАЗ. На 5 поколении мы тратим чуть больше пусть 130 литров газа. Но стоимость пропана – бутана, пусть будет — 16 р. (также средняя цена), таким образом, в месяц — 2080 р. Экономия в месяц 2120 р.

Теперь давайте прикинем, через сколько мы окупим ГБО, 2120 Х 12 месяцев = 25440 р. То есть окупаемость 2 года! Но если вы ездите меньше 1500 км в год, тогда окупаться он будет намного дольше. Вот у меня друг накатывает только 9 – 10000 в год! У него такая установка будет окупаться около 3 – 4 лет. Следите за мыслью! Так что ему нет никакой пользы от ее установки.

НО если вы реально водитель скажем ГАЗЕЛИ, либо какого-нибудь другого коммерческого транспорта, то тут смысл есть. Например, у меня знакомый на маршрутке накатывает за месяц около 9000 км, у него окупаемость уже наступает на 3 месяц использования, с таким то пробегом.

Если подвести итог, ставить ГБО можно, желательно смотреть в сторону пропана – бутана, сейчас это действительно технологичная система, есть 5 поколение оборудования, скоро появится шестое. Но плюсы и экономию вы ощутите только тогда, когда ваш месячный пробег перевалит за 2000 — 3000 км, иначе смысла особого нет!

Сейчас небольшое видео смотрим.

НА этом заканчиваю, постарался изложить все плюсы и минусы ГБО на автомобиль. Читайте наш АВТОБЛОГ.