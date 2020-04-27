Бензин с присадками: брать на заправке (АЗС) или нет?

Всем доброго дня друзья. После моей статьи о выборе бензина, некоторые мои зрители и читатели, задали мне такой вопрос. «Серега, а что думаешь о бензине с присадками ну там различными «улучшайзерами», типа ЭКТО от Лукойла, ПУЛЬСАРА от РОСНЕФТИ, Vi-POWER от SHELL и т.д.» почти у каждой компании на рынке есть такой продукт. Так что же это – развод или действительно польза? Я предлагаю вам подумать над этим …

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Вначале я хочу сказать, все ниже сказанное это лично мое мнение, все совпадения случайны.

Бензин с присадками это развод?

Зачастую такие бензины стоят дороже примерно на 1 – 2 рубля. ТО есть если обычный 95-й примерно стоит 45 рублей (цена может отличаться в зависимости от региона). То улучшенный (с присадками) будет стоить примерно 46 – 47 рублей. НО что в нем необычного?

Да все просто друзья, по сути это такой же бензин просто в него добавили специальные присадки, которые выполняют определенные действия (про это чуть ниже). И цена вырастает именно из-за этих составов.

Для примера, вы можете купить сами присадки в топливо (от сторонних производителей), рассчитанные на определенный пробег. И этот «бутылек» будет также стоить денег (иногда не малых). И если цену этого «бутылька» разделить на литры, то он может дать прирост в цене как раз на рубль или два.

Скажем, купили присадку для очистки инжектора, которая добавляется в бензин. Средняя стоимость на рынке около 300 – 400 рублей (все зависит от объема), рассчитана она примерно на 40 литров. Вот вам и прибавка в 1 рубль к заправке.

Получается, что нефтяные компании уже добавили такие присадки в свое топливо, некоторые производят их сами, другие сотрудничают со сторонними производителями. НО факт остается фактом, именно из-за этого и растет цена литра этого улучшенного топлива. И никакого развода тут нет.

Какие бывают присадки?

И вот мы плавно подходим к тому, какие составы часто используются в таких улучшенных бензинах. Чего только не начитался и не наслушался, что составы увеличивают мощность и понижают расход и прям все чудо – чудесное. Но друзья это реально ошибка.

Зачастую никакой магии тут нет. Добавляются всего лишь моющие присадки, которые рассчитаны на очистку форсунок и клапанов двигателя. И это реально круто.

Ведь современные инжектора могут зарастать различными отложениями, сильнее всего страдают форсунки и клапана в моторах с непосредственным впрыском топлива, все потому что там форсунка находится в камере сгорания. Да и с распределенным впрыском пусть медленнее, но также происходит загрязнение и зарастание. Не так просто есть услуга по чистке инжектора через 100 – 120 000 км. После это процедуры машину просто не узнать.

Так вот, бензин с присадками это своеобразная профилактика, которая призвана очистить систему подачи топливной смеси и отвода отработанных газов.

Прибавление мощности и снижение расхода топлива

Насчет прибавления мощности и снижения расхода. Кто-то пишет, что ему реально помог этот бензин, другие пишут, что разницы с обычным 92 или 95 они вообще не заметили и все это развод. НО где же реально правда? Иногда отзывы в сети противоположные.

Лично мое мнение такое, чем больше у вас пробег, чем больше у вас извините за выражение «засран» двигатель, тем лучше у вас будет эффект.

Смотрите на новом моторе или автомобиле с небольшим пробегом, эффекта будет ноль ну или почти ноль. Все потому что ваши форсунки и клапана еще не заросли нагаром и грязью.

А вот если у вас пробег большой, 80 – 100 000 км, и вы ни разу не чистили инжектор, то эффект реально может быть заметен.

По исследованиям различных независимых лабораторий (которые есть в сети в открытом доступе), после выработки бака топлива (я еще раз подчеркиваю на грязном моторе), мощность подросла на 7.5%, а расход убавился на 8.4%.

Кстати такой же эффект можно получить если добавить сторонние покупные присадки для очитки инжектора.

Таким образом, получается не прибавка к мощности и снижение расхода топлива, а как бы восстановление изначальных мощностных характеристик и расхода автомобиля.

Посмотрим на популярные компании

Четвертый пункт будет не ошибкой, но я вам предлагаю посмотреть на 4 самых распространенных компании в России, которые производят топливо. Это РОСНЕФТЬ, ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ и ШЕЛЛ. Возможно в вашем регионе есть еще и другие компании их реально много, но как я считаю эти самые популярные.

ИТАК:

РОСНЕФТЬ. У них бензин с присадками это PULSAR. Будем верить официальному сайту производителя, и что мы видим.

Информация такая — что после использования PULSAR 95, по сравнению с обычным 95-м, нагар на клапанах уменьшился с 339,3 мг/клапан до 4,5 мг/клапан. Что привело к увеличению пробега на 25 км, и экономии топлива на 5%. НО на это потребовалось 60 часов работы, немало, это примерно 2 – 3 заправки до полного бака.

ЛУКОЙЛ. У них это топливо ЭКТО. Если посмотреть на их сайт, то информация такая – бензин ЭКТО, не только моет клапана и форсунки, но также не так сильно пенится как обычный бензин.

А также может содержать модификаторы трения (не написано какие, но если тут зашкаливает молибден это не очень хорошо). В итоге, также как и оппонента до 7.5% увеличения мощности и до 5% экономии топлива, только не написано при каких условиях (опять же я склонен верить что заливали в грязный мотор)

ГАЗПРОМ, у них с присадками идет бензин G-DRIVE. У них на сайте красуется информация о том, что проводились испытания на Volkswagen Golf 1.6 FSI. Результаты — увеличение мощности аж на 12% и разгонной динамики на 1.8 секунды. Опять же нет информации, сколько был пробег у двигателя и о его стадии загрязнения.

НУ и последний это SHELL с топливом Vi-POWER. Тут еще проще, в нем на 40% больше чистящих молекул и на 80% помогает удалить загрязнение.

Если опуститься ниже опять же с клапанов. НО тут также как и у ЛУКОЙЛ содержатся модификаторы трения, что не всегда может быть хорошо.

НА этих простых примерах, я вам показал, что практически все компании заточены на очищение форсунок и клапанов двигателя. На мой взгляд, самой честной оказалась РОСНЕФТЬ. На примере они показали, что был такой нагар, даже в миллиграммах на клапан и после стал такой из-за этого и прибавка к пробегу и восстановления расхода топлива. У остальных много маркетинга, но если покопаться — опять же очищение и еще раз очищение. Что приводит к частичному восстановлению характеристик на старом авто (я еще раз ЭТО подчеркиваю), но опять же на новом вы можете не увидеть разницы. Ибо система впуска и подачи топлива у вас еще чистая

Через какой интервал лить?

Также достаточно частый вопрос – а действительно через сколько лить? В идеале производитель хочет чтобы вы катались на таком топливе всегда! Однако пару рублей с литра это много, если заправить обычным топливом тогда плюсом пойдет 2 – 3 литра, а это пробег в 20 – 40 км.

Все же хочется немного сэкономить! Одни пишут, что нужно лить раз в полгода, и этого достаточно, но как я считаю это ошибка.

Тогда сколько же заливать и через какой интервал повторять?

Ответы можно найти в предыдущих пунктах. Давайте напомню.

Если взять сторонние присадки (которые продаются отдельно), то их желательно заливать 1 раз в 3000 – 4000 км. И хватает их примерно на 1 бак. Также РОСНЕФТЬ дала нам понять, что их моющая присадка удалила налет примерно через 60 часов, это опять же около 2 баков.

Таким образом, мы понимаем — что нужно два раза подряд заправляться бензином с присадками, заливать — полный бак, а это пробег около 800 – 1000 км. Проездить на этом топливе. Далее можно кататься на обычном бензине максимум 4000 км и повторить процедуру. Простыми словами, получается интервал — два бака бензина с присадками раз в 5000 км, остальное обычное топливо.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот такие материалы получились. Заливать бензин с присадками можно здесь почти нет никакого развода, просто добавлен состав для очистки. Пишите свои комментарии про опыт использования такого топлива, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а у меня на этом все. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

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