Ацетон в бензин (бак): мощность, пропорции, последствия

НА просторах интернета просто огромное количество статей и роликов, связанных с «супер эффектом» от ацетона, который добавляется в бак автомобиля (я сегодня буду говорить про бензиновый вариант). Что после применения определенной пропорции вырастает мощность, растет октановое число, ну и как следствие падает расход топлива. Просто чудеса какие-то! А что реально происходит? Какие могут быть последствия? Не разрушатся ли какие-нибудь резинки, пластиковые детали. Я провел очень интересный видео эксперимент, он будет внизу статьи, ну а пока текстовая версия, я думаю, материалы будут вам полезны. Так что читаем смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Начну с того что на «просторах сети» есть два противоположных мнения: — первые говорят что можно, даже нужно лить ацетон в бензин, плюсов (по их мнению) просто огромное количество (это проверим ниже). Другие говорят — что нельзя лить ни в коем случае, потому что по сути это растворитель — он убьёт не только резиновые уплотнительные элементы, но и пластик разрушит. Давайте разбираться над всеми мифами, так это или нет?

Концентрация

Очень большое количество запросов, спрашивают о концентрации ацетона — сколько, в каких пропорциях заливать, чтобы не навредить, но получить максимальную отдачу.

Скажу так, определенной формулы тут нет, кто-то льет 200 грамм на бак, кто-то поллитра, третьи 5% от заправляемого объема (однако большинство вообще не добавляют)

Есть концентрации больше, но здесь и риск больше. Лично мое мнение (если хочется) нужно лить примерно 5% от всего топлива в баке (то есть от 40 литров, всего 2 литра), это как бы максимальная пропорция, хотя и это не панацея, про это чуть ниже.

Последствия от ацетона

Начнем со второго утверждения – что разрушатся все элементы (резиновые и пластиковые), спорить тут сложно, если у людей это в голове вбито. Однако из курса физики скажу — ничего не будет, ведь бензин сам ОЧЕНЬ хороший растворитель, похлеще других составов, но у нас ведь каждый эксперт, в общем, нужны доказательства.

Поэтому решил купить «безноустойчивый» шланг, для перекачки топлива, отрезать от него три колечка — положить их в стаканчики с ацетоном, бензином, а также смеси этих составов (как я писал выше 5 процентных).

Для чистого эксперимента обвел колечки маркером, круги вокруг них, чтобы потом определить, если ли разрушение, распухание

Оставил все на 24 часа. Через это время большая часть из стаканов испарилась примерно по 1,5 см, ведь все составы летучие.

Какой результат: — тот отрезок шланга, что лежал в ацетоне, никак не изменился, остался таким же плотным, как и был, не распух (стаканчик не имел никаких изменений, он не расплавился и не развалился).

А вот там где был бензин, а также 5% смесь – шланги стали мягкие и примерно на 10 – 15% увеличились в размерах (стаканчики также без изменений)

Вот вам и ответ — бензин больше влияет на резину, чем ацетон, залить его в бак — ничего страшного не произойдет. НО вопрос в положительном эффекте разбираемся дальше

Прибавление мощности

Еще один распространенный миф – это прибавление мощности. Стоит только добавить в бак немного ацетона, ваш автомобиль просто «полетит».

Я также решил, проверить этот миф … или нет?

НА смартфон я поставил специальную программу, которая отслеживает разгон до 100 км/ч, по GPS (рекламировать ее не буду, если кому нужно смотрите видео внизу, в GOOGLE PLAY их просто сотни). Для начала замерил разгон два раза без всяких добавлений в бак:

10,5 сек

10,2 сек

Далее в машину я залил примерно 1 литр ацетона, в баке было чуть меньше чем 30 литров топлива. Сделал повторные замеры

10,5 секунды

9,9 сек. Я подумал, что ацетон начал работать и сделал третий заезд

9,9 сек. Реально результат был! Около 3%, но тут стоит оговориться — современные АКПП, имеют обыкновение перестраиваться, то есть менять алгоритмы, чем быстрее ты едешь, тем быстрее она работает (возможно это повлияло)

«Хорошо» — подумал Я, если прибавление мощности «вроде как есть», должна быть и экономия топлива, ведь это логично

Экономия топлива

Тут мне на помощь пришел мой старый и любимый ELM 327 (почитайте вот эту статью). С его помощью и программным обеспечением на смартфоне можно отслеживать расход топлива буквально до грамм.

Опять же сделал два заезда без ацетона на длинном мосту (около 7,5 км), скорость всегда постоянная (около 90 км/ч), окна закрыты, кондиционер не работает, давление в шинах одинаково, мотор прогрет

Первые два заезда:

0,320 мл

0,334 мл

Добавляем в бак ацетон, также замеряем показания

0,324

0,325

К сожалению экономии, нет вообще никакой, расход какой был, так и держится стабильно, практически не отличается. Так что мифы про уменьшения расхода, АЖ НА 10% это всего лишь мифы.

АЦЕТОН, а нужно ли?

Хорошо эффекта нет или почти нет, а зачем тогда заливать эту жидкость в бак, какая цель — есть ли плюсы?

Все же я иногда добавляю в бак АЦЕТОН или СОЛЬВЕНТ. НО делаю я это чисто в профилактических целях:

Это выведение влаги, у меня про это есть подробная статья , почитайте

, почитайте Ацетон, моет клапана и форсунки от нагара и налета. Это сложно проверить, все же я больше склоняюсь к специальным бензинам с присадками, но как показывает практика моих друзей и знакомых смысл действительно есть

Сейчас видео версия статьи, смотрим полезно

В заключении мне хочется сказать, добавление этого «растворителя» несет на себе только одну функцию – это вывод влаги из бака (проверено не раз). Остальные высказывания – что прибавляется мощность, падает расход – всего лишь мифы! Как кстати что разъедаются пластик и резинки – это тоже миф, ничего не происходит. Лить ацетон ваше решение, но я как-то большого смысла в этом не вижу. На этом заканчиваю, искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР