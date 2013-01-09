Про ремень ГРМ, очень много вопросов. Первый по популярности это – порвался что делать, какие могут быть последствия. Куда бежать? Двигателю хана? В основном пишут начинающие автомобилисты, когда машина встает колом и никуда не двигается. Завести ее невозможно, а зачастую это вообще не рекомендуется при обрыве, в общем у водителя паника. Сегодня я постараюсь описать план действий — как диагностики, так и устранения этой неисправности. И знаете иногда можно влететь на приличный ремонт! Так что читаем и вникаем …

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Надеюсь не нужно объяснить — что такое ремень ГРМ? Ну хорошо — если коротко, то он соединяет валы двигателя — коленчатый вал и распределительный вал в определенной последовательности — чтобы при движении поршней вверх или вниз, открывались или закрывались только нужные клапана. Таким образом, создается давление внутри цилиндров нужное для воспламенения топливной смеси. Без ремня не было бы работы мотора – это состоявшийся факт, это очень важное звено в строении мотора. Теперь давайте поговорим, почему может быть обрыв.

Почему рвется ремень?

1) Все банально и просто. Ремень ГРМ достаточно прочное «звено» на иномарках он может прослужить достаточно долго, около 150 000 километров. Однако у всего есть предел! ЗА такой срок его просто «истирает», он становится тоньше и уже не в состоянии держать натяжение – поэтому и рвется. Это самая распространенная причина – просто не заменили вовремя. Нужно отметить — что на наших ВАЗ, ремень ходит гораздо меньше, например от 30 до 50 000 километров. Лично у меня были случаи, когда он рвался уже после 15 000 км. Вот почему основные жалобы идут от владельцев «ПРИОР», «Калин» и прочих АвтоВАЗ. Если купили нашу машину, да еще и с рук, то я вам советую заменить ремень сразу же! Иначе могут быть проблемы.

2) Еще одна причина, это выход из строя роликов натяжения. Они предназначены для натяжения ремня, чтобы он не проскальзывал и не слетал с зубьев. По сути, ролики это подшипники со специальным слоем сверху, а как мы с вами знаем, у подшипников также есть срок службы. Ближе к концу эксплуатации они начинают шуметь, и ваш двигатель начинает «дизелить». Если не поменять – то их просто заклинит, что буквально за часы сотрет «полотно» ГРМ.

3) Иногда обрыва не происходит, а от большого износа ломает резиновые зубья, которые находятся в зацеплении с шестернями валов. Также приятного мало, вы смотрите — обрыва нет – но автомобиль не заводится, или заводится, но работает не правильно! Дело в том, что сбивается зажигание, опять нужна замена.

4) На наших авто, бывает заклинивает помпу. Она также может протереть полотно ГРМ, смотрите ниже в видео.

5) НУ и последняя причина – это не качественные запчасти. Такое часто бывает, опять же с нашими ВАЗ. Например, приехали вы на СТО, заменили «расходники» – проехали 5000 км, а он «БАХ» и оборвался. «Паленая деталь» – смерть для двигателя, какая бы она не была. Так что старайтесь брать такие узлы на проверенных СТО, пусть даже у официального дилера, на ГРМ не экономят.

В общем, произошел порыв, что дальше …

Что будет, какие последствия подстерегают?

Знаете, иногда вы можете выйти «сухими из воды», то есть не понести никакого урона. Просто ставите новый, настраиваете авто и все – поехали дальше! А вот иногда вы попадаете на очень дорогостоящий ремонт.

При порыве ремня ГРМ страдают в основном клапана — если «утрировать картину», то получается — что верхний распределительный вал не работает по причине обрыва, клапана застыли в одном положении, а вот коленчатый вал толкает поршень вверх – тут то они и встречаются поршень и клапан, и страдает слабое звено – очень часто гнет клапана.

Реже, но опять же бывает – ломает пастель распредвала, или пробивает верхнюю часть поршня.

Это очень неблагоприятный расклад, как минимум нужно менять клапана, а это – разбирать двигатель – покупать новую прокладку, клапана – правильно притирать и т.д. НА некоторых иномарках ремонт доходит до 30 000 рублей. А вот если пострадала пастель и поршни, то это еще дороже.

«Но постойте» — скажите вы, а как же «сухими из воды»?

Да такое также бывает – многие производители в верхней части поршня делают специальные углубления. Суть такова – при обрыве поршень идет вверх – клапан на месте – но при достижении поршнем верхней точки он проваливается в ямку и никакого «замятия» не происходит. Вам просто достаточно одеть новый ремень выставить метки и запустить двигатель. ВСЕ!

«Просто замечательно» — скажите вы. Но почему так не делать всем производителям?

Опять же просто – если утрировать, углубления не особо хорошо влияют на сжатие топливной смеси, а это значит — вы будете терять мощность, за которую так борются сейчас все производители. Поэтому и ставят поршни с прямой верхней частью! Не очень удобно! НО помните, производители закладывают ресурс всех деталей, поэтому если у вас написано менять ремень в 100 000 км, это значит, он не оборвется в 100 200 км, он прослужит еще долго, только вот зачем так рисковать? Меняйте, как написано — проблем не будет.

Как определить обрыв и что не нужно делать

Для неопытного автомобилиста определить обрыв не так-то уж и легко. Автомобиль просто у вас заглохнет, и не будет запускаться.

Для начала скажу так – при обрыве ремня ГРМ автомобиль, ни под каким предлогом не запустится, ведь нарушена компрессия. Новички часто «крутят» двигатель до посадки аккумулятора, но он не запускается – это не правильно! Вы только усугубляете положение – поршень как «наковальня» бьет уже по гнутому клапану, а вы еще добавляете. Не стоит этого делать!

Второй признак это слишком легкое вращение двигателя, если вы сможете его определить, такое ощущение что никто не держит поршни – конечно компрессии то нет!

НУ и наверное последнее – откройте капот и посмотрите на систему ГРМ, если это возможно иногда она закрыта, если вы видите ошметки ремня – срочно на СТО. Вызываем эвакуатор.

В заключение хочется добавить — что нужно менять всю систему ГРМ, а это и ремень, и ролики, и натяжители полный комплект. Тогда работа будет стабильной и безопасной — ваш мотор проходит долгие годы.

Сейчас небольшое но полезное видео.

Надеюсь, статья вам понравилась, читайте наш АВТОБЛОГ, будет интересно.