Такой вопрос достаточно часто мне задают новоиспеченные владельцы подержанных автомобилей, которые только что сдали на права и пока не имеют опыта. Представим гипотетическую ситуацию — авто условно 5 – 7 лет (пробег скажем 100 000 км), вы его проверили со «знающим человеком», вроде все нормально он ездит и не требует (вроде как никаких вложений), но «знающий человек» сказал – «все равно нужно будет посмотреть, поменять расходники под себя» и исчез! А что такое под себя? Разве нужно что-то менять? Давайте разбираться …

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Конечно ситуации бывают разные — есть более свежие машины и за ними реально следили (обслуживали у официального дилера) меняли все жидкости, проводили полные плановые ТО и прочее. НО есть и другая сторона, когда ничего толком не менялось, машина не ездила к дилеру (даже новая, как правило, это наши ВАЗ) и за ней реально не следили. А при продаже еще и сменили нормальные части на изношенные (про это чуть ниже).

Поэтому чтобы быть спокойным самому и предупредить сложные поломки стоит заменить определенные жидкости и элементы! С УСЛОВИЕМ ЕСЛИ БЕРЕТЕ АВТО ДЛЯ СЕБЯ, А НЕ НА ПЕРЕПРОДАЖУ!

Масло, антифриз (ТОСОЛ), тормозная жидкость

Первым делом я бы поменял все технические жидкости, это как аксиома:

Моторное масло. Зачастую когда человек говорится к продаже (держит у себя в уме), он уже не так часто меняет масло в двигателе. То есть может на нем накатать и 16, и даже 20 000 км, если он уверяет что менял, но на щупе оно цвета сажи и нет никаких подтверждений его словам (чеки с СТО, дилера, заказ-наряды), ОДНОЗНАЧНО ЗАМЕНА!

Запомните — старое моторное масло теряет свои свойства и ведет к преждевременному износу шатунно-поршневой группы. Поэтому лучше заменить.

Масло в трансмиссии. За механическую коробку передач, раздатки, задние мосты можно не так сильно беспокоиться, все же там смазка ходит долго (однако ее тоже нужно менять).

А вот автоматическая трансмиссия (обычная АКПП или вариатор), очень чувствительны к смене масла! Сейчас многие дилеры утверждают — что менять его не нужно весь срок эксплуатации (который как они думают, обуславливается 150 000 км) – НО ЭТО ТАКОЙ РАЗВОД! Менять нужно причем, чем чаще, тем лучше – ТОЛЬКО ТОГДА АКПП будет работать долго, более 150 – 250 000 км. Так что если масло не менялось 150 000 км, я бы просто не стал брать такой авто, а вот если замена была в 60 000 км, то я бы еще раз сменил для успокоения, ведь ремонт АКПП – ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Тормозная жидкость. Ее тоже нужно менять (про это у меня есть статья), она гигроскопична, со временем она накапливает воду и при торможении может закипеть, что приведет к воздушным пробкам в тормозной системе! А ЭТО КАК МИНИМУМ ОПАСНО! Также влага, которая находится внутри, начнет окислять цилиндры поршней (в суппортах) и рано или поздно, они начнут ржаветь и порвут сальники. Поэтому после покупки лучше проверить качество «тормозухи» (сейчас продаются специальные тестеры)

И при необходимости ее заменить!

Антифриз (ТОСОЛ). Они также со временем теряют свои свойства и уже не охлаждают двигатель, бывает темнеет или чернеет (это уже плохой звоночек), нужно заменить! Если потемнение повторяется, тогда нужно искать причину, возможно масло попадает в систему охлаждения.

Фильтры

Я не говорю про фильтры, которые меняются с маслом это обязательно! Я сейчас говорю про воздушные, для двигателя и салона. Часто их не меняют и очень зря! Особенно важно менять на двигателе ведь он засасывает воздух, для приготовления топливной смеси и если он это будет делать не эффективно, будет перерасход топлива и плохая тяга.

А вот фильтр, который идет в салоне — ВЫ им дышите, а ваше здоровье превыше всего! Зачем дышать пылью.

Ремень и цепь ГРМ

Я бы также этому уделил пристальное внимание, если цепь сейчас все же может ходить по 150 и более тысяч километров (турбированные моторы не в счет). То вот ремень ГРМ, ходит 60 000 км на наших ВАЗ (а то и того меньше, если стоит неоригинал). А вот на иномарках ходит по 100 – 120 000 км. МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Ибо если оборвется, погнет клапана, может пробить поршни и задрать стенки цилиндров, в общем работы будет много и стоит она дорого, лучше заменить.

Аккумулятор

Если человек продает подержанную машину, как правило, он ставит НЕ ОЧЕНЬ хороший аккумулятор (бывает перекидываются с соседом за 500 – 1000 рублей, у соседа АКБ 5-7 лет, а здесь может быть 2-3 года)! То есть с небольшой емкостью, может быть и сульфатированный. Летом его может быть и хватает для запуска, а вот зимой?

Поэтому если есть возможность, проверьте АКБ нагрузочной вилкой (при покупке или сразу после), если он «проседает», то нужно перед морозами попробовать его восстановить, ну или в крайнем случае заменить (иначе зимние пуски вам будут не под силу)

Резина, развал, тормоза

Резина. Что тут говорить, если пробег большой лучше заменить, ибо резина это наша безопасность, будет лысая — есть вероятность уйти в занос или кювет.

Развал-схождение. Если вашу машину тянет в сторону (вправо или влево), также не резине «съедено» часть протектора (обычно внутри или снаружи). Есть большая вероятность, что сбит развал-схождение автомобиля. Нужно проверить и при необходимости отрегулировать (матер вам может посоветовать заменить тот или другой узел в подвеске, например шаровые, рулевые наконечники).

Тормоза. Проверяем и смотрим колодки и тормозные диски, если износ большой необходимо заменить. Иногда диски можно проточить, но это если износ небольшой.

Топливный фильтр, форсунки, свечи

Начну, пожалуй со свечей. Стоит их выкрутить и посмотреть, если центральный электрод сгоревший то стоит их поменять, ибо они рано или поздно могут угробить катушку зажигания.

Возьмите за правило – если свечи обычные, то замена примерно каждые 50 – 60 000 км, если иридиевые или платиновые, то можно менять через 100 000 км

Топливный фильтр и форсунки. Конечно это задача «не горящая» можете ездить и на этих. Но после того как прочистите или замените топливный фильтр (на инжекторах он находится в баке), и сделаете чистку форсунок, мотор задышит полной грудью.

Дня тех, кто не любит много читать, смотрим видео версию

НА этом заканчиваю, как я считаю это основные пункты, которые стоит смотреть сразу! Думаю информация была полезна — искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.