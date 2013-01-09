Эта очень полезная статья, логическое продолжение материала – почему дворники плохо чистят. Собственно тогда я столкнулся с большой проблемой как их снять с машины, причем ни чего не повредив. Ведь они реально, толи прикипают, толи окисляются, ну в общем сидят ОЧЕНЬ прочно. Сегодня мой небольшой но полезный опыт, думаю пригодится он каждому …

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Вначале хочу сказать, что вроде бы такое элементарное действие, но сделать это не так то и просто. Лично я возился примерно полдня, так и пришлось ехать в магазин. ДА ребята, эта инструкция именно СО СЪЕМНИКОМ! Я не стал экспериментировать.

Как снять без съемника

Собственно в интернете есть куча инструкций, как это сделать без каких-либо побочных инструментов.

Порядок действий примерно такой:

Откручиваем гайку и убираем

Поводок будет сидеть очень прочно, особенно если у машины большой пробег, скажем в 100 000 километров

Пробуем снять, не снимается. Хочется отметить — что у некоторых сходит, но если судить, по отзывам таких всего 10%

Нужно брызнуть в соединение WD-40, чтобы оно немного откисло. У меня стояли примерно 2 – 3 часа ничего не получалось

Стучим по соединению, чтобы его немного расшатать. Делается это, чем попало, лично у меня складывается такое ощущение. Кто киянкой, кто молотком, другие ключом и прочим. МНЕ НЕ ПОМОГЛО.

Пытаемся после всех этих манипуляций, стянуть держатель, кото-то поднимает щетку вверх и тянет за нее! Кто-то просто тянет само ушко, кто-то одевает гайку обратно и тянет ушко вверх, а само полотно вниз (получается как бы рычаг). НО блин у меня сидел просто как приваренный, вот закис – так закис.

Есть еще один, последний пункт. Кто-то пытается подложить брусок рядом с дворником и поддеть его чем то металлическим! Это хорошо если у вас рядом кузов, то есть металл, у меня же пластик и сделать это практически не возможно

Скажу так, некоторым снять поводок своими руками – получается! Другим же нет. Вообще на ДРАЙВЕ пишут, что лучше съездить на СТО и там вам все снимут. Вот теперь переходим к самому интересному.

Про съемник

Я просто боялся сломать не только сам «поводок», но и сломать двигатель, и шток и еще чего-нибудь. А ведь здесь все исчисляется в тысячах рублей. Например, сам держатель на мой AVEO стоит 2100 рублей, то есть пара 4200 – мягко сказать ОХРЕНЕТЬ! А вот теперь представьте, если сломать что-либо внутри! Я просто боюсь предположить — сколько это будет стоить.

Поэтому поехал на СТО, решил там снять, но это оказалась не такой легкой задачей. Все дело в том, что есть съемники для подшипников, например ступицы. НО, они банально большие и не подходят. Есть еще одни варианты, для подшипников генератора, они уже меньше, но все равно для меня большие и подлезть не получается.

Кстати эти приспособления есть с тремя ножками и двумя, брать нужно именно с двумя (лично для моего авто), да и думаю для многих пригодится именно такой вариант.

Один мастер сказал – «тебе нужно съемник для генератора от ВАЗ, он миниатюрный и как раз подойдет». Посидел в инете полчаса и нашел маленький, универсальный с двумя захватами.

Заезжал на официальный сервис, у них есть все оборудование, но там зарядили около 500 «наших деревянных» за оба. Просто наглеют. Поэтому решил найти сам в запчастях.

Продается в большой сети автомобильных магазинов по России. Стоимость всего — 159 рублей. Называется – «СЪЕМНИК 2-Х ОПОРНЫЙ МАЛЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ» Про магазин рассказывать не буду, чтобы не подумали что это реклама, но их можно найти во многих автозапчастях.

Прикипел – а поможет ли?

Честно у меня были сомнения, что он поможет. Реально настолько сильно сидит поводок, НУ ПРОСТО ПИПЕЦ! Открутил гайку, подсоединил съемник и начал вращать болт (можно под ножки подложить тряпочку, чтобы не оцарапать). И О ЧУДО! Снялось все очень легко и просто (может потому что еще WD-40 помог).

Просто вся проблема в том, что между держателем дворника и штоком (мотора) находится шлицевое соединение. То есть сидят они очень прочно. Если туда попадет немного воды, как я думаю — все это дело прилично закисает.

Какой вывод – ОН ПРОСТ. НЕ экономьте всего 159 рублей, вам этот инструмент еще понадобиться (мало ли сколько авто у вас будет, да и друзьям можно помочь). ДА и если вы что-то сломаете, это будет стоять БОЛЬШИХ ДЕНЕГ, ни в какое сравнение не идет.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

На этом заканчиваю, думаю вам было полезно. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на наш канал.