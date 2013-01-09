Срок службы хороших тормозных колодок примерно 30 – 40 000 километров, плохих около 10 – 15 000, рано или поздно вам их все равно придется поменять, они банально истираются от постоянного торможения. Конечно можно заехать на СТО где вам произведут все работы, но лучше уметь делать это своими руками, причем можно сэкономить примерно 500 рублей. Как вы уже догадались, буду показывать на примере своего автомобиля, конечно же, как обычно, будет и видео версия статьи. Так что читаем смотрим …

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Если честно, то процесс очень элементарный, причем похожий практически на всех переднеприводных автомобилях. Поэтому будет полезно практически для всех! Если говорить по времени, то на обе стороны уйдет примерно около 30 – 40 минут, это с поднятием машины на домкрате и откручиванием колеса.

Что понадобиться?

Прежде чем переходить к замене, готовим нужный инструмент, а также купить расходные материалы, это не только колодки (про них поговорим ниже), это еще и смазка для направляющих и самого поршня суппорта.

Итак, для моего автомобиля нужен ключ на 10, «газовый» ключ отвертка, смазка, фрикционные элементы и собственно все.

Смазка была куплена специально для направляющих, маленький пакетик стоимость 120 рублей. Она защищает резиновые пыльники и смазывает внутренности.

В основном суппорта держаться на двух болтах (сверху и снизу), часто они являются и самими направляющими, в основном ключ на «10», редко на «13». Иногда стоит взять еще и на «18», у меня есть внутри гайка, которую ИНОГДА нужно держать (однако сколько раз менял ни разу не пригодился).

Про тормозные колодки (фирма КЁТЛ)

Меня часто спрашивают — какие брать? Ребята, ищите и экспериментируйте, только так! По опыту знаю, что оригинальные ходят – ОЧЕНЬ ДОЛГО. Также брал фирмы «HI-Q» тоже хотят ничего, около 20 – 25 000 километров, однако про них пишут — что они «ведут» диск раньше времени.

Поэтому решил попробовать другую фирму, взял отечественного производителя, однако делает по Австрийской технологии, видно уже по названию «КЁТЛ». Продавец в магазине сказал, что сейчас одни из самых лучших на данный момент. Для меня важно чтобы не скрипели, были в меру мягкими, ходили долго минимум 25 000км.

Также взял со скрипунами, они есть внизу фрикционного слоя, когда идет критичный износ они начинают издавать скрипы – значит нужно менять.

Стоимость около 650 – 700 рублей, покупал давно (примерно месяц назад), чек к сожалению потерялся, но думаю это не столь важно.

Меняем около дома

У меня около дома есть асфальтированная площадка, есть домкрат, нужный инструмент, две руки – почему бы не поменять своими руками? Сказано сделано.

Для начала

Ставим машину на ручник, при необходимости стоит подложить что-то под колеса (в качестве страховки), я еще и «P» (ПАРКИНГ) воткнул. Еще одна важная деталь, нужно открутить пробку бачка с тормозной жидкостью (либо убрать, либо сделать чтобы был доступ воздуха — приоткрыть). Делается это для того чтобы разрядить атмосферу внутри системы, чтобы легко можно было бы отдавить поршень суппорта.

Поднимаем автомобиль

Как обычно для начала ослабляем гайки баллонным ключом (ВАЖНО не снимайте их до конца, просто «сорвите», обычно они очень плотно закручены).

После ставим домкрат и поднимаем машину, затем уже окончательно демонтируем колесо.

Процесс замены

Перед нами тормозная система, нам нужно открутить два болта сверху и снизу, так как указаны на картинке, убираем их

Далее снимаем тормозной шланг из своего крепления, для того чтобы не повредить его

После отжимаем отверткой поршень, для того чтобы высвободить колодки, иначе проблематично разобрать конструкцию

Все суппорт видит, просто поднимаем его вверх, можно закрепить за пружину. Перед нами две колодки, отверткой вытаскиваем их. Устанавливаем новые

Перед тем как собрать полностью систему, просматриваем пыльники направляющих и пыльник поршня. Они должны быть без каких-либо повреждений, не должно быть трещин и тем более порывов, если они есть – МЕНЯЕМ. Также всем РЕКОМЕНДУЮ набить специальную смазку для направляющих суппорта. ПОМНИТЕ — они должны ходить свободно, не «стопорится»!!! Если такое наблюдается, это будет быстро изнашивать колодки и тормозные диски.

Также можно смазать сам поршень, если давно не смазывали нужно это обязательно сделать! Обычно набивается смазка также под пыльник.

Чтобы одеть суппорт на место, нужно задавить поршень до конца (иначе просто не оденется) можно сделать газовым ключом, кстати, некоторые продавливаются просто руками.

Одеваем – закручиваем два болта – возвращаем тормозной шланг на место – ВСЕ ГОТОВО.

Как видите все легко и просто. Сейчас видео версия, смотрим

Что еще хочется отметить – стоит поменять сразу две стороны, НЕЛЬЗЯ совмещать одну сторону со старыми, а другую с новыми колодками! Это может привести к различным тормозным усилиям на колесах, что ОПАСНО!

На этом заканчиваю, думаю, мой материал был вам полезен. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал в YOUTUBE.